5万预算 哪五个品牌值得推荐

导语：对买表来说，5万可以说是一个分水岭，这个价格可以买到真正的奢侈名表又不会高不可攀。不过5万是腕表圈竞争比较激烈的一个价格区间，真要选出品值得购买的品牌也是一个问题。我的答案如下。（来源：腕表时代）

劳力士蚝式恒动系列114300灰盘/蓝盘腕表，售价45,900元人民币

劳力士空中霸王型系列116900腕表，售价48,000元人民币

品牌一：劳力士

5万块买表，我首推的品牌是劳力士，但我相信很多人的答案也许和我一样，毕竟一劳永逸不是说说而已。劳力士的知名度、质量、性能、售后、保值度等都是很多其他品牌不能比的。而这其中让我选择推荐劳力士的原因中知名度又占了很大的部分，毕竟花5万买只表对大多数人来说应该还是为了“有面儿”，当然品牌越响亮越好，而劳力士绝对是其中最响亮的。我身边就有不少不懂表的朋友，在他们的心目中，劳力士就是世界时最贵的手表品牌。5万块买劳力士，可以选择它的蚝式恒动和空霸。

沛纳海LUMINOR 1950系列PAM00724腕表，售价49,600元人民币

沛纳海LUMINOR系列PAM00590腕表,售价，48,300元人民币

沛纳海LUMINOR DUE系列PAM00904腕表，售价47,100元人民币

品牌二：沛纳海

俗话说，劳沛不分家，提到劳力士肯定不能不谈沛纳海。而对那些嫌弃劳力士不够时尚太“暴发户”的人来说，“潮牌”沛纳海是一个不错的选择。标志性的枕形表壳，个性的护桥，大大的尺寸，极具辨识度，让人能一眼识别。这种极易识别的特性也让沛纳海受到很多人的青睐，而且有且不仅限于男性。个性的设计很容易让人把沛纳海和其他的腕表区别开来，正适合那些追求个性和与众不同的朋友。

积家翻转腕表系列3858522腕表，售价48,000元人民币

积家大师系列1548420腕表，售价49,000元人民币

积家北宸系列9008480腕表，售价52,000元人民币

品牌三：积家

积家的品牌档次又比劳力士和沛纳海高了一级，但5万块仍然也可以买积家。而这个价位积家最受欢迎的肯定非它的大师系列莫属。除此之外，积家翻转系列也很经典，5万块可选的型号也不少，例如上图的积家翻转腕表系列3858522腕表，是2018年SIHH刚刚推出的新款手动机械腕表，售价只要4万8。另外，积家今年还推出了全新的北宸系列，该系列也是5万入门。

真力时EL PRIMERO系列03.2170.4613/21.M2170腕表，售价48,700元人民币

真力时ELITE系列03.2140.691/02.C498腕表，售价52,000元人民币

真力时飞行员系列29.2430.679/21.C753腕表，售价48000元人民币

品牌四：真力时

5万块钱买表，真力时也是一个很不错的选择，虽然在国内真力时的知名度不像劳力士那么高，但仅凭El Primero机芯真力时在表圈就有着举足轻重的地位。而除了真力时El Primero，它的飞行员腕表也堪称表中典范，其青铜大飞是表友最喜爱的经典表款之一。另外，真力时ELITE系列也独具特色，低调优雅，是品牌的正装表系列。

万国海洋时计系列IW376805腕表，售价51,500元人民币

万国飞行员系列IW377706腕表(小王子)，售价47,000元人民币

万国达文西系列IW356602腕表，售价49,500元人民币

品牌五：万国

IWC万国表诞生于1868年，2018年正是它诞生的150周年，这意味着万国表已经有150岁了。万国表的设计很有个人特色，大气阳刚又不失文艺气质。它的飞行员系列、达文西系列、海洋时计系列、柏涛菲诺系列等均很有辨识度。不过虽然从我们公众号的表友晒表来看，万国表还是相当受到一部分人喜爱的，但据内部人士透露，万国表在国内一般消费者中的知名度实际上不高。因此佩戴万国表你完全不用担心撞表。5万这个价位万国表友不少款式可以选择。