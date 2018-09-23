买表要看年龄？王源鹿晗李嘉诚说不对！

导语：20岁戴什么表？30岁戴什么表？40岁戴什么表。。。。。。相信很多表友在网上搜索腕表的时候都见过不少这样的关键词，同时自己在买表询问他人的时候也听过不少这种说法。但是戴什么腕表真的非要按年龄划分吗？（来源：万表世界）

错！什么收入什么家底戴什么表

这和年龄没有关系！

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“绿水鬼就更合适年轻人，切利尼就适合三十多岁以上了”

常见的劳力士蚝式正装表不适合年轻人，更适合中老年人。

为什么这种说法会得到广泛的认可？

那因为劳力士蚝式正装表有着很强的标示和认知性，人们都认为是功成名就的象征。而不是因为劳力士蚝式正装表老气，而功成名就的二十多岁人很少很少。

“我没看到过20多岁的戴劳力士的金表！”

我有这钱20岁也不敢戴，这个年龄戴劳力士绿水鬼，是真的别人都觉得是仿品。。。。。。

有人是因为这个原因

不敢戴劳力士、欧米茄、亨利慕时的吗？

讲真说这话的，应该都是没有实力戴劳力士的。因为真的买得起的人，20岁戴劳力士鬼王、欧米茄海马，妹子真的是见得不少。

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不用在意别人的眼光啊，自己喜欢的东西那自己欣赏就好。如果你手上的名表，别人认不出或者觉得是仿品，那根本不用理会，因为你们不是一个水平的。这样的人根本不懂得腕表的魅力和价值。

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如果你还年轻又有能力，用三个月的工资买一块表最为适合。

在你年轻意气风发的时候戴上自己喜欢的好表才有意思。因为你赢了，有腕表和你君临天下；输了，它也能陪你东山再起。买表是不错的投资方式之一，这个也不用讲太多，大家都知道。

我们要勇于打破这个固化的思维，年轻人就不应该戴贵的表？年轻人就是应该低调？自己努力得来的收入，合理的购物消费都是应该的，这样才有继续前进的动力。腕表买回来戴在你手上，钱并没有被花掉，只是换了另外一种方式陪伴在你左右。

年纪大就应该戴贵金属

不戴万元名表就是丢脸吗？

戴两万元的腕表，与戴两百元的腕表相比，两者拥有的时间是一样的。所以说就算40岁戴天梭也不是丢人的事情，腕表的时间功能是一样的。只是我们普遍认为40岁的男人就应该功成名就了，所以他们的表都应该是大金表。

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殊不知这个年龄阶段的男人也有中年危机，来自家庭来自工作来自朋友，很多这个年纪的男人更加举步维艰。

对于有钱的人来说，腕表可能是社交谈资、可能是艺术藏品，对于一般人来说更多是一种实用的工具。

男人40岁戴什么表不是最重要的，只要你保持健康匀称的身材和干净合身的打扮，懂得生活，懂得珍惜。这一样是值得骄傲的事情，同样让人欣赏。

毕竟腕表的真实意义在于看时间，腕表就应该有腕表应有的意义。而且我们应该从一个人戴不戴腕表去看他是不是一个时间观念比较好的人，而不是去进行攀比。

而我们平时所说的××岁的男人适合戴什么腕表 ，这是一种常规的说法，是普遍行得通的。大多数处于这个年龄阶段的男人都比较适合的。也就是说如果你对腕表暂时没有自己特别追求的款式，选择那些按年龄推荐的腕表基本就不会出错。

希望各位表友买表是因为真的喜欢腕表，买表能合理消费，根据自己的能力购买。戴表能好好爱护它，有空记得给它大保健好好养护。