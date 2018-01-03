长林之风已刮起 绘制你的钟表琅琊榜

导语：先不谈表，让我们来追追热剧。近期最火的电视剧莫过于《琅琊榜之风起长林》，同各位一样，笔者也是一位路转粉。在2015年之时，便被胡歌主演的《琅琊榜》所吸引。该剧为海宴同名网络小说改编，将平反冤案、扶持明君、诛杀佞臣、振兴山河设为主线，讲述了琅琊榜首“麒麟才子”梅长苏旷世绝伦、以病弱之躯拨开重重迷雾、智博奸佞，为昭雪多年冤案、扶持新君继位所进行的一系列斗争。凭借收视率保障的胡歌以及众多老戏骨入木三分的演技，剧情层层递进，情节环环相扣，引人入胜。再加之精良的制作，也使得《琅琊榜》被评为年度良心国产剧之一，至今在豆瓣上仍然保留有9.1分的成绩，可谓相当经典。（来源：腕表之家）

原标题：今年的长林之风已然刮起 来绘制你今年的钟表琅琊榜！

长林之风再度刮起榜上热潮

为响应广大影迷的热切期望，《琅琊榜》系列的第二部《琅琊榜之风起长林》于2016年年底开机，在2017的12月18日首播，讲述了在琅琊阁学艺的萧平旌（刘昊然饰）在调查其兄长林军副帅萧平章（黄晓明）一案中牵扯到大梁安危的一系列故事。个人感觉，新一期的故事，更换了新一期的人设，虽与前作偶有联系，但给人的感觉像是一条全然不同的主线，首部是从江湖到朝廷纵向，而第二部是朝廷内部的横向，新加了江湖势力搅弄朝廷风云的白神教主濮阳缨等新元素，成为本剧耳目一新的最大亮点之一。而琅琊榜这个名词，继续作为推动剧情发展的一个诱因存在，权衡各项势力，盘点世间英雄。也会通过各种因素的变动，来更新榜上的内容。作为一条引线令故事情节更加丰满，也是我比较喜欢的伏笔之一。

回到正题：今年的哪款腕表入了你的“琅琊榜”呢？

恰逢年末，正值2018年两展前夕，是一个最适合盘点与展望的时间段。那么今年的各大品牌的新款在大家心目之中是一个什么样的印象呢？而在众多表款之中，那个款项会在你们心中的钟表“琅琊榜”中留下浓墨重彩的一笔呢？所以，这也是一个比较有意思的内容，因为大家可以畅所欲言，凭喜好打开自己的脑洞，抛开金钱、限量等顾虑在今年的所有品牌、所有新品中挑出5只手表，写入钟表年度“琅琊榜”（当然，每个品牌限挑选一只，避免垄断）。而下面，就由我先为大家开个头，畅想一下属于我心目中的年度榜单。

TOP 5 劳力士日志型 41 型号：126334

劳力士日志型 41 型号：126334

劳力士日志型 41 型号：126334

作为一名品牌实力+蓝盘控，我毫不犹豫选择了新款日志型41腕表，众所周知，今年这款新日志共推出了三种型号，一款为黄金间金（126333）、一款为全精钢型（126300）还有一款便是这白金圈的钢款（126334）。之所以选择这款白金圈精钢款，是因为黄金间金的贵金属部分比较多，表圈、表冠、表链中均由黄金材质打造，个人认为适合稍稍偏成熟的人士选择，本人有点hold不住；虽然精钢款是近年来较为火热的钟表款型，并且价格比其余两款要便宜许多，但是品牌将日志型41精钢款设定为磨光的圆形表圈，失去了三角坑纹表圈的品牌辨识度设计，所以果断PASS掉了。（通俗来说，这样给人感觉有点像今年的iPhone X仅提供了64G和256G款，唯独少了正合适的128G的款项，仅能在多和少之间选择，蓝瘦、香菇。好在劳力士还推出了中偏上的白金圈精钢款，又有奢华的间金，又有品牌的标志性设计，是较为不错的选择）

TOP 4 沛纳海8日动力储存钛金属腕表（型号：PAM00735）

9月份，沛纳海推出了三款墨绿色盘腕表，堪称大军压境，令沛迷们再度沸腾。分别为45毫米的8日动力储存钛金属腕表（PAM00735）、47毫米3日动力储存精钢腕表（PAM00736）以及44毫米8日动力储存单按钮计时两地时间钛金属腕表（PAM00737）。根据现有的行情来看，三款腕表之中较为复杂的737是专卖店中的热门款型，在刚刚上市不久便秒购一空。的确，钛金属、两地时、昼夜显示、192小时线性动力储存显示以及分钟累计等功能为这样腕表着实添色不少，也是沛纳海腕表为数不多的集多项功能为一身的腕表之一。

沛纳海8日动力储存钛金属腕表（型号：PAM00735）

沛纳海8日动力储存钛金属腕表

但在三款之中，我选择了735，因为737虽然功能多样，但GMT功能相对上班族来说实用率并不是很大，并且个人是比较喜欢清爽、简约一些的盘面。相对于表壳性能来说，735的钛金属要比736的精钢耐操，并且虽然是大型身材，但47毫米的表径还有些难驾驭。另外735还拥有一个圆润的泡泡日历放大镜，是我所比较喜欢的设计，所以选择735。

TOP 3 欧米茄海马系列 AQUA TERRA 150米至臻天文台男士腕表

腕表型号：220.12.41.21.06.001

欧米茄海马系列 AQUA TERRA 150米至臻天文台男士腕表，腕表型号：220.12.41.21.06.001

今年一款欧米茄的新海马凭借诱人的蓝色胶带吸引了我，所以对这款腕表留有关注。故也成为了榜上之选。但在Sedna金款和钢款之间徘徊了好久，因为Sedna金款的配色的确很漂亮，细腻、精致能让人一见钟情。但作为日常佩戴品，金钢相混合的配色在日常搭配衣服上的效果不像精钢款的效果好，并且在意外划伤之后后续处理的价格会更高。而精钢款除了在表壳材质上不同之外，皆与Sedna金款如出一辙，并且在价格上会略低一些，适合日常佩戴，所以便选择了海马系列 AQUA TERRA 150米至臻天文台男士腕表的精钢款项。（不过这款腕表在市场上还是比较不好买的，如若看到就要抓紧机会了）

TOP 2 爱彼皇家橡树计时码表 型号：26331ST.OO.1220ST.01

爱彼皇家橡树计时码表 型号：26331ST.OO.1220ST.01

钢款的运动腕表在高级品牌中算是一个非常热门的款项，作为高级品牌钢款腕表的三架马车之一，爱彼皇家橡树计时码表，无论从辨识度样式设计上来说，还是从整体的性能上来说，都是相当不错的。恰逢今年是皇家橡树计时码表的20周年纪念，品牌推出了7款此类腕表。而其中的26331ST.OO.1220ST.01最吸引我的地方便是通体精钢的纯粹之美、有别于其他品牌的表链设计、质感十足的蓝色“Grande Tapisserie”大型格纹表盘等特质。虽然钛金属材质要比精钢更耐用，但是在美学上来看，个人感觉还是精钢款的要漂亮一些。（不选择其余贵金属材质的理由同TOP 5 一样）

TOP 1 宝珀五十噚BATHYSCAPHE腕表 型号：5100-1140-052A

宝珀五十噚BATHYSCAPHE腕表 型号：5100-1140-052A

2017年，宝珀为50噚腕表新增了三款38毫米的时计，那便是宝珀50噚BATHYSCAPHE腕表。前些时候，同事的五十噚BATHYSCAPHE钛金属款腕表，有幸见到实物而由路转粉。真的是集合品质与美观为一身，不愧被称为“天地良心珀”。而今年的新品亮点，首先是因为38毫米的表径，令五十噚腕表可以适合更多人佩戴。其次，品牌的顶级定位，以及低调的设计，作为一个著名的潜水工具类型表款，时尚内敛的深蓝色表盘，K金指针、K金时标。以及机芯内部的镀黑K金自动陀，将奢华包含在内。除了卓越的防水性能之外，还拥有100小时的动力储备以及硅游丝，令走时的持久性以及准确性也大大加强。以及内嵌蓝色陶瓷内圈，表面饰Liquidmetal液态金属小时刻度，可有效防止变形。最后是在细节的把控之上也是相当出彩的。集品质、功能、样式为一体，稳稳地坐在了我的琅琊榜首。