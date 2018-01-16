日内瓦表展首日群星璀璨 杨洋井柏然高伟光齐亮相

导语：当地时间1月15日，2018日内瓦国际高级钟表沙龙在瑞士日内瓦展览中心开展。表展首日便迎来了重量级的明星嘉宾——杨洋、井柏然、高伟光。而后还会有各个品牌邀请的明星：陈柏霖、霍建华陆续来展。明星们来表展的首要任务当然就是看表啦，今年又有什么眼前一亮的绝美腕表呢？

作为万宝龙新晋品牌大使杨洋，在表展首日出席了万宝龙发布现场。并与同为品牌大使的狼叔休杰克曼玩起了自拍，俩个人都十分爱演，上演“金刚狼”遇到“羊”的戏码。

发布会现场杨洋佩戴了万宝龙明星系列尼古拉斯?凯世计时码表，致敬1821年发明滴墨式计时器的法国钟表大师尼古拉斯?凯世。

万宝龙明星系列尼古拉斯?凯世计时码表

当晚杨洋还出席了万宝龙SIHH全球VIP晚宴，杨洋的亮相也是一袭贴身西服，帅气逼人，尽显时尚品味。

在表展活动之余，杨洋又来到日内瓦湖畔，与风景融为一体，美不胜收。

当天，高伟光也受邀亮相2018SIHH日内瓦高档钟表国际沙龙，参观表展，身着黑色礼服的高甜甜穿梭于钟表之间，目光灼灼更显迷人魅力。

还有井柏然以一袭优雅帅气的西装礼服造型和更显活力的浅色西装造型亮相表展。

还有积家邀请的张孝全；参加完男装周后转战受IWC万国邀请的陈柏霖；奢华精密的沛纳海邀约的霍建华都会陆续出现在表展上，敬请期待！

当然除了耀眼的明星外，更备受瞩目的就是各大品牌各自亮相的看家名表了。

梵克雅宝：

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沛纳海：

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江诗丹顿：

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卡地亚：

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除了一如既往没有最华丽只有更华丽的满屏闪钻梵克雅宝与卡地亚外。沛纳海与江诗丹顿又把制作工艺再次推向高潮。使得名表本身已然就成为一块行走的艺术品。