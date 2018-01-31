60岁的格莱美音乐颁奖典礼邀请了17岁的易烊千玺

导语：2018年的格莱美（Grammy Awards）来的比往年早一些，大概是等不及要庆祝自己60周岁大寿。这样说来，我们管格莱美叫一声“奶奶”了。每一年的格莱美，无论是红毯上的“明争暗斗”，还是从提名、奖项、陪跑都能引起人们讨论的话题。而在本届格莱美颁奖典礼尚未开始之时，就传出易烊千玺收到了官方邀请前往颁奖典礼现场观礼的消息。他也成为2018年格莱美唯一受邀的中国明星，也是往届受邀中国明星中年纪最小的。（来源：腕表之家 莫扬）

易烊千玺前往格莱美

易烊千玺为我们交出了一份很好的开年成绩，要知道他才只有17岁，生活中他还是一个高中生。而作为今年唯一一位受邀的中国明星，易烊千玺的时尚触觉和时尚敏锐度还是很高的。

易烊千玺佩戴香奈儿J12系列白色腕表

易烊千玺佩戴香奈儿J12系列白色腕表

00后是在成长的一批少年，当80后步入中年危机，90后开始秃顶“皈依佛门”，我们将新的注意力放入了00后的身上，他们更加年轻，更有活力，他们的身上仿佛有着属于年轻人才有的无限可能。2017年，我们在易烊千玺身上看到的是更多的可能性。时尚资源迸发的一年，他登上了各大杂志的封面。而他的“高级脸、故事眼”又为他俘获了一票“阿姨粉”、“姐姐粉”。生活中的易烊千玺，也喜欢根据场合佩戴不同的类型的腕表。

易烊千玺戴真力时飞行员系列 （型号：29.2430.679/21.C753）

易烊千玺戴真力时飞行员系列 （型号：29.2430.679/21.C753）

易烊千玺佩戴卡地亚桑托斯系列腕表

易烊千玺佩戴卡地亚桑托斯系列腕表

易烊千玺佩戴泰格豪雅卡莱拉系列腕表

易烊千玺佩戴泰格豪雅卡莱拉系列腕表

腕表之家也为这位在表坛冉冉升起的新星专门做过报道——《刚满17岁的他 很有潜力成为表迷圈冉冉升起的新星》：http://www.xbiao.com/casio/46534.html

易烊千玺在格莱美颁奖典礼红毯

本届格莱美易烊千玺出现在红毯上，其实也代表了国际对于中国年轻一代偶像的认同。从这样的角度去看待，也让更多的人意识到年轻的一代他们身上所能够带来的能量。当然，像易烊千玺一样年轻的偶像还有许多需要学习的地方，本次格莱美颁奖晚会上，让我们眼前一亮的也不只是易烊千玺。

Lady Gaga

Lady Gaga格莱美音乐颁奖典礼红毯Look

长久以来Lady Gaga我们的印象多少有一些离经叛道，甚至很多人无法理解她，无论是从音乐风格还是着装上。但很长一段时间没有关注Gaga的人一定会惊讶于褪去夸张的妆容和服饰的她，竟然这么美！

在今年的格莱美颁奖晚会上，Lady Gaga连续四年再次作为表演嘉宾出席，本此颁奖典礼上也将追逐两项大奖——最佳流行歌手和最佳流行专辑。并演唱了热单《Joanne》和《Million Reasons》。

Rihanna与Kendrick Lamar夺得第60届格莱美最佳说唱合作大奖

Rihanna与Kendrick Lamar

Rihanna在本此格莱美颁奖典礼上进行表演

除了gaga，Rihanna这位“不务正业”的“超模”也与Kendrick Lamar夺得第60届格莱美最佳说唱合作大奖，要知道Rihanna连红毯都没走，一上来就拿了个奖，这也是Rihanna拿到的第9座格莱美。

“火星哥”Bruno Mars

本届格莱美最大的赢家当“火星哥”Bruno Mars莫属，提名的七个奖项都被他轻易收入囊中，这其中包括了年度专辑、年度歌曲这样重量级的奖项，可以说是格莱美新的宠儿了。

Kendrick Lamar与Jay-z

而本届格莱美横扫格莱美的除了火星哥，还有我们的Kendrick Lamar，提名的七个奖项中，他也凭借《HUMBLE》得到了最佳说唱表演、最佳说唱歌曲、最佳音乐录影带，凭借专辑《DAMN》得到了最佳说唱专辑，与Rihanna合作的最佳说唱歌曲合作大奖共五项大奖。

Lana Del Rey

Beyoncé

Camila Cabello和Anna Kendrick

Miley Cyrus

Bruno Mars

最后，给大家送上第60届格莱美红毯以及颁奖典礼现场各领风骚的咖位图（部分图片来自网络），有点遗憾的是，因为专辑发布时间的原因，霉霉今年没有参加格莱美。如果你霉来，这届的格莱美看点将不只这些吧。