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60岁的格莱美音乐颁奖典礼邀请了17岁的易烊千玺

2018年01月31日 14:38 新浪时尚
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　　导语：2018年的格莱美（Grammy Awards）来的比往年早一些，大概是等不及要庆祝自己60周岁大寿。这样说来，我们管格莱美叫一声“奶奶”了。每一年的格莱美，无论是红毯上的“明争暗斗”，还是从提名、奖项、陪跑都能引起人们讨论的话题。而在本届格莱美颁奖典礼尚未开始之时，就传出易烊千玺收到了官方邀请前往颁奖典礼现场观礼的消息。他也成为2018年格莱美唯一受邀的中国明星，也是往届受邀中国明星中年纪最小的。（来源：腕表之家 莫扬）

易烊千玺前往格莱美易烊千玺前往格莱美

　　易烊千玺为我们交出了一份很好的开年成绩，要知道他才只有17岁，生活中他还是一个高中生。而作为今年唯一一位受邀的中国明星，易烊千玺的时尚触觉和时尚敏锐度还是很高的。

易烊千玺佩戴香奈儿J12系列白色腕表易烊千玺佩戴香奈儿J12系列白色腕表
易烊千玺佩戴香奈儿J12系列白色腕表易烊千玺佩戴香奈儿J12系列白色腕表

　　00后是在成长的一批少年，当80后步入中年危机，90后开始秃顶“皈依佛门”，我们将新的注意力放入了00后的身上，他们更加年轻，更有活力，他们的身上仿佛有着属于年轻人才有的无限可能。2017年，我们在易烊千玺身上看到的是更多的可能性。时尚资源迸发的一年，他登上了各大杂志的封面。而他的“高级脸、故事眼”又为他俘获了一票“阿姨粉”、“姐姐粉”。生活中的易烊千玺，也喜欢根据场合佩戴不同的类型的腕表。

易烊千玺戴真力时飞行员系列 （型号：29.2430.679/21.C753）易烊千玺戴真力时飞行员系列 （型号：29.2430.679/21.C753）
易烊千玺戴真力时飞行员系列 （型号：29.2430.679/21.C753）易烊千玺戴真力时飞行员系列 （型号：29.2430.679/21.C753）
易烊千玺佩戴卡地亚桑托斯系列腕表易烊千玺佩戴卡地亚桑托斯系列腕表
易烊千玺佩戴卡地亚桑托斯系列腕表易烊千玺佩戴卡地亚桑托斯系列腕表
易烊千玺佩戴泰格豪雅卡莱拉系列腕表易烊千玺佩戴泰格豪雅卡莱拉系列腕表
易烊千玺佩戴泰格豪雅卡莱拉系列腕表易烊千玺佩戴泰格豪雅卡莱拉系列腕表

　　腕表之家也为这位在表坛冉冉升起的新星专门做过报道——《刚满17岁的他 很有潜力成为表迷圈冉冉升起的新星》：http://www.xbiao.com/casio/46534.html

易烊千玺在格莱美颁奖典礼红毯易烊千玺在格莱美颁奖典礼红毯

　　本届格莱美易烊千玺出现在红毯上，其实也代表了国际对于中国年轻一代偶像的认同。从这样的角度去看待，也让更多的人意识到年轻的一代他们身上所能够带来的能量。当然，像易烊千玺一样年轻的偶像还有许多需要学习的地方，本次格莱美颁奖晚会上，让我们眼前一亮的也不只是易烊千玺。

Lady GagaLady Gaga
Lady Gaga格莱美音乐颁奖典礼红毯LookLady Gaga格莱美音乐颁奖典礼红毯Look

　　长久以来Lady Gaga我们的印象多少有一些离经叛道，甚至很多人无法理解她，无论是从音乐风格还是着装上。但很长一段时间没有关注Gaga的人一定会惊讶于褪去夸张的妆容和服饰的她，竟然这么美！

　　在今年的格莱美颁奖晚会上，Lady Gaga连续四年再次作为表演嘉宾出席，本此颁奖典礼上也将追逐两项大奖——最佳流行歌手和最佳流行专辑。并演唱了热单《Joanne》和《Million Reasons》。

Rihanna与Kendrick Lamar夺得第60届格莱美最佳说唱合作大奖Rihanna与Kendrick Lamar夺得第60届格莱美最佳说唱合作大奖
Rihanna与Kendrick LamarRihanna与Kendrick Lamar
Rihanna在本此格莱美颁奖典礼上进行表演Rihanna在本此格莱美颁奖典礼上进行表演

　　除了gaga，Rihanna这位“不务正业”的“超模”也与Kendrick Lamar夺得第60届格莱美最佳说唱合作大奖，要知道Rihanna连红毯都没走，一上来就拿了个奖，这也是Rihanna拿到的第9座格莱美。

“火星哥”Bruno Mars“火星哥”Bruno Mars

　　本届格莱美最大的赢家当“火星哥”Bruno Mars莫属，提名的七个奖项都被他轻易收入囊中，这其中包括了年度专辑、年度歌曲这样重量级的奖项，可以说是格莱美新的宠儿了。

Kendrick Lamar与Jay-zKendrick Lamar与Jay-z

　　而本届格莱美横扫格莱美的除了火星哥，还有我们的Kendrick Lamar，提名的七个奖项中，他也凭借《HUMBLE》得到了最佳说唱表演、最佳说唱歌曲、最佳音乐录影带，凭借专辑《DAMN》得到了最佳说唱专辑，与Rihanna合作的最佳说唱歌曲合作大奖共五项大奖。

Lana Del ReyLana Del Rey
BeyoncéBeyoncé
Camila Cabello和Anna KendrickCamila Cabello和Anna Kendrick
Miley CyrusMiley Cyrus
Bruno MarsBruno Mars

　　最后，给大家送上第60届格莱美红毯以及颁奖典礼现场各领风骚的咖位图（部分图片来自网络），有点遗憾的是，因为专辑发布时间的原因，霉霉今年没有参加格莱美。如果你霉来，这届的格莱美看点将不只这些吧。

标签: 易烊千玺格莱美腕表明星

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