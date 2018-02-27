朱亚文张若昀 这么会戴表的男神你喜欢吗？

导语：最近我被湖南卫视的《声临其境》吸粉了，网友都说这档节目精彩的不像是湖南卫视的，的确如此，节目请来的嘉宾都是实力派，人红戏好，台词功底那是没得说。在第三期节目中，我深深的被男神朱亚文吸粉了。被称为“行走的荷尔蒙”的朱亚文一句“宝贝儿”令全场观众沸腾了，虏获众多少女心，网友纷纷表示想做他的女儿。 （来源：腕表之家 李丽）

男神不光声音好听，戴起表来也是帅爆了。话不多少，先上图：

朱亚文佩戴罗杰杜彼王者系列自动上链腕表

朱亚文在出席第 7 届北京电影节以及电影《建军大业》发布会时，佩戴了这款罗杰杜彼王者系列自动上链腕表，银色表盘上镶贴黑色罗马数字数字时标，搭配黑色表带，衬托出朱亚文沉稳大气的气质。

朱亚文佩戴萧邦L.U.C系列腕表

朱亚文穿一身深蓝色西服，选择一款蓝色表盘的萧邦腕表，更加衬托出他举手投足间的帅气。

在给飞亚达拍摄的时尚大片里，朱亚文佩戴飞亚达多款经典腕表，尽显绅士风采。

朱亚文佩戴卡地亚腕表

这张图可以说是十分喜感了，朱亚文穿着花衬衫，戴着墨镜，一副痞痞的样子，选择沛纳海Luminor 1950 3天动储飞返计时款，与他硬朗的风格倒也般配。

在日常生活中，朱亚文是一个爱搞怪的人，经常在微博晒妻子，晒女儿，这样帅气顾家又幽默的男神你喜欢吗？

流量小生张若昀也参加了这档节目，他的表现真的是令我大吃一惊，一改往日偶像的形象，挑战了《武林外传》中吕秀才的绕口对白，流畅连贯零失误，这波台词功底我给一百分。

在给《阿甘正传》配音的时候，张若昀一人分饰两角，以纯正的英文将两位截然不同的人物完美的演绎出来。在对战娄艺潇的时候，张若昀“求婚”娄艺潇，酥炸全场。作为年轻演员，张若昀的表演可谓是惊艳。

张若昀平时戴表的品味也是可圈可点，在参加真人秀《花儿与少年》的时候，张若昀就曾戴过万国葡萄牙计时表、海洋时计计时腕表等好几块万国表，可见也是一个万国表迷。

张若昀佩戴IWC万国表海洋时计计时腕表

这块万国表海洋时计计时腕表直径44毫米，黑色表盘搭配黑色的橡胶表带，配色简单低调。机械式内外旋转表圈，搭载安全潜水系统，很适合户外运动时佩戴。

除了《花儿与少年》中，张若昀在出席活动时也多次佩戴万国表。

万国 葡萄牙系列航海精英计时腕表

张若昀在出席《法医秦明》首映会时，佩戴IWC万国表葡萄牙系列航海精英计时腕表，大气优雅的设计外观既符合剧中“法医秦明”的角色设定，又与戏外张若昀独特的气质相得益彰。

张若昀佩戴IWC万国表葡萄牙系列计时腕表

张若昀在出席谍战大剧《麻雀》定档发布会时，佩戴IWC万国表葡萄牙系列计时腕表，简单的搭配，现代风格的设计，尽显优雅风范，与张若昀的绅士气质十分相符。

张若昀佩戴IWC万国表柏涛菲诺系列计时腕表

张若昀佩戴IWC万国葡萄牙系列万年历腕表

除了自己是个万国表迷外，唐艺昕也经常佩戴万国表，俩人又低调的秀了个恩爱。

唐艺昕佩戴IWC万国表达文西自动腕表36

唐艺昕佩戴IWC万国表达文西月相自动腕表36

唐艺昕在选表上也一般都是简单大方的类型，第一款表圈镶嵌一圈钻石，搭配粉色的表带，比较符合唐艺昕古灵精怪的气质；第二款以表精钢表壳搭配蓝色表带，时尚又大方。

除了万国，俩人也曾佩戴过宝格丽腕表：

张若昀佩戴宝格丽OCTO系列玫瑰金计时腕表

唐艺昕佩戴宝格丽SERPENTI系列腕表

张若昀和唐艺昕的感情已经维持了七年，平时的恋爱十分低调，两人的合照都很少，但是通过戴情侣表这个方式来秀恩爱也能证明他们的感情了，也因此让众多网友纷纷表示又相信爱情了。

看完朱亚文和张若昀，这样帅气又会戴表的男神你喜欢吗？