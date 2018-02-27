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朱亚文张若昀 这么会戴表的男神你喜欢吗？

朱亚文张若昀 这么会戴表的男神你喜欢吗？
2018年02月27日 15:40 新浪时尚
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　　导语：最近我被湖南卫视的《声临其境》吸粉了，网友都说这档节目精彩的不像是湖南卫视的，的确如此，节目请来的嘉宾都是实力派，人红戏好，台词功底那是没得说。在第三期节目中，我深深的被男神朱亚文吸粉了。被称为“行走的荷尔蒙”的朱亚文一句“宝贝儿”令全场观众沸腾了，虏获众多少女心，网友纷纷表示想做他的女儿。 （来源：腕表之家 李丽）

　　男神不光声音好听，戴起表来也是帅爆了。话不多少，先上图：

朱亚文佩戴罗杰杜彼王者系列自动上链腕表朱亚文佩戴罗杰杜彼王者系列自动上链腕表

　　朱亚文在出席第 7 届北京电影节以及电影《建军大业》发布会时，佩戴了这款罗杰杜彼王者系列自动上链腕表，银色表盘上镶贴黑色罗马数字数字时标，搭配黑色表带，衬托出朱亚文沉稳大气的气质。

朱亚文佩戴萧邦L.U.C系列腕表朱亚文佩戴萧邦L.U.C系列腕表

　　朱亚文穿一身深蓝色西服，选择一款蓝色表盘的萧邦腕表，更加衬托出他举手投足间的帅气。

在给飞亚达拍摄的时尚大片里，朱亚文佩戴飞亚达多款经典腕表，尽显绅士风采。在给飞亚达拍摄的时尚大片里，朱亚文佩戴飞亚达多款经典腕表，尽显绅士风采。
朱亚文佩戴卡地亚腕表朱亚文佩戴卡地亚腕表
这张图可以说是十分喜感了，朱亚文穿着花衬衫，戴着墨镜，一副痞痞的样子，选择沛纳海Luminor 1950 3天动储飞返计时款，与他硬朗的风格倒也般配。　　这张图可以说是十分喜感了，朱亚文穿着花衬衫，戴着墨镜，一副痞痞的样子，选择沛纳海Luminor 1950 3天动储飞返计时款，与他硬朗的风格倒也般配。

　　在日常生活中，朱亚文是一个爱搞怪的人，经常在微博晒妻子，晒女儿，这样帅气顾家又幽默的男神你喜欢吗？

　　流量小生张若昀也参加了这档节目，他的表现真的是令我大吃一惊，一改往日偶像的形象，挑战了《武林外传》中吕秀才的绕口对白，流畅连贯零失误，这波台词功底我给一百分。 

　　在给《阿甘正传》配音的时候，张若昀一人分饰两角，以纯正的英文将两位截然不同的人物完美的演绎出来。在对战娄艺潇的时候，张若昀“求婚”娄艺潇，酥炸全场。作为年轻演员，张若昀的表演可谓是惊艳。

　　张若昀平时戴表的品味也是可圈可点，在参加真人秀《花儿与少年》的时候，张若昀就曾戴过万国葡萄牙计时表、海洋时计计时腕表等好几块万国表，可见也是一个万国表迷。

张若昀佩戴IWC万国表海洋时计计时腕表张若昀佩戴IWC万国表海洋时计计时腕表

　　这块万国表海洋时计计时腕表直径44毫米，黑色表盘搭配黑色的橡胶表带，配色简单低调。机械式内外旋转表圈，搭载安全潜水系统，很适合户外运动时佩戴。

　　除了《花儿与少年》中，张若昀在出席活动时也多次佩戴万国表。

万国 葡萄牙系列航海精英计时腕表万国 葡萄牙系列航海精英计时腕表

　　张若昀在出席《法医秦明》首映会时，佩戴IWC万国表葡萄牙系列航海精英计时腕表，大气优雅的设计外观既符合剧中“法医秦明”的角色设定，又与戏外张若昀独特的气质相得益彰。

张若昀佩戴IWC万国表葡萄牙系列计时腕表张若昀佩戴IWC万国表葡萄牙系列计时腕表

　　张若昀在出席谍战大剧《麻雀》定档发布会时，佩戴IWC万国表葡萄牙系列计时腕表，简单的搭配，现代风格的设计，尽显优雅风范，与张若昀的绅士气质十分相符。

张若昀佩戴IWC万国表柏涛菲诺系列计时腕表张若昀佩戴IWC万国表柏涛菲诺系列计时腕表
张若昀佩戴IWC万国葡萄牙系列万年历腕表张若昀佩戴IWC万国葡萄牙系列万年历腕表

　　除了自己是个万国表迷外，唐艺昕也经常佩戴万国表，俩人又低调的秀了个恩爱。

唐艺昕佩戴IWC万国表达文西自动腕表36唐艺昕佩戴IWC万国表达文西自动腕表36
唐艺昕佩戴IWC万国表达文西月相自动腕表36唐艺昕佩戴IWC万国表达文西月相自动腕表36

　　唐艺昕在选表上也一般都是简单大方的类型，第一款表圈镶嵌一圈钻石，搭配粉色的表带，比较符合唐艺昕古灵精怪的气质；第二款以表精钢表壳搭配蓝色表带，时尚又大方。

　　除了万国，俩人也曾佩戴过宝格丽腕表：

张若昀佩戴宝格丽OCTO系列玫瑰金计时腕表张若昀佩戴宝格丽OCTO系列玫瑰金计时腕表
唐艺昕佩戴宝格丽SERPENTI系列腕表唐艺昕佩戴宝格丽SERPENTI系列腕表

　　张若昀和唐艺昕的感情已经维持了七年，平时的恋爱十分低调，两人的合照都很少，但是通过戴情侣表这个方式来秀恩爱也能证明他们的感情了，也因此让众多网友纷纷表示又相信爱情了。

　　看完朱亚文和张若昀，这样帅气又会戴表的男神你喜欢吗？

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