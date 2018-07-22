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作为鹿晗粉丝的你 会买皇家橡树吗？

作为鹿晗粉丝的你 会买皇家橡树吗？
2018年07月22日 00:18 新浪时尚
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　　导语：实力雄厚的瑞士奢华腕表，与拥有数千万粉丝的年轻偶像携手，是谁成就了谁？（来源：腕表之家 作者：卢曦采访手记）

　　7月13日，上海外滩，鹿晗现身爱彼皇家橡树离岸型25周年派对，跳了一支舞。

　　对于韩国“造星工厂魔鬼式训练”出来的综合艺人来说，热歌劲舞并不是什么难事。

　　这场四分之一世纪纪念活动上，爱彼也宣布了一个大决定——鹿晗，成为品牌首位华人大使。

　　继今年4月全球行政总裁Bennahmias携手刘强东送快递之后，爱彼在中国市场，又来了一次大动作，声浪应激而起。

　　跟首次尝试电商一样，人们议论纷纷：

　　不论是在网上还是平时碰面聊天，都有一些稍年长的表友觉得鹿晗太年轻，他们理想中的爱彼大使，更接近于勒布朗·詹姆斯那一型。

　　另一边，几个年轻的90后表友说，“无所谓，不是鹿饭，也不关心谁代言，只是喜欢爱彼皇家橡树，没有产生审美疲劳之前，会继续买”。

鹿晗成为爱彼首位华人大使鹿晗成为爱彼首位华人大使

　　鹿晗成为爱彼大使这件事，你又怎么看？会影响你买表时的决定吗？

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　　讨论这个问题之前，我们先来了解一下，爱彼首位华人大使，为什么会选择鹿晗？

　　鹿晗爱表，这大概是娱乐圈内圈外的共识。我们曾经出于好奇，翻阅了鹿晗2016、2017两年的微博，数了数他有几块表：

　　5只爱彼，3只理查德米尔，3只劳力士，1只宇舶，1只罗杰杜彼，1只香奈儿，1只卡西欧，1只Apple Watch智能表。

　　从数量上看，鹿晗对爱彼皇家橡树系列，似乎表现出更多偏爱。

　　专业的“鹿晗时尚科普微博帐号”@ChicLuhan，更加详尽地列出了鹿晗这些年来戴过的爱彼腕表和具体型号。

　　加上此次出席离岸25周年派对佩戴的皇家橡树概念GMT陀飞轮，皇家橡树、皇家橡树离岸型以及皇家橡树概念三大系列，鹿晗一共戴过18只。

鹿晗手上腕表来自皇家橡树概念系列鹿晗手上腕表来自皇家橡树概念系列

　　除了自己买表，鹿晗也带动了身边人戴表，比如他的女朋友。

　　粉丝们曾经统计，成为鹿晗女友后，之前并没有戴表习惯的关晓彤，手腕上也时不时出现鹿晗同品牌表款，有理查德米尔，有帕玛强尼，当然还是爱彼出镜率最高。

　　甚至是关晓彤爸爸，在2018年“520”这天微博晒父女情深，手上也佩戴了一只白色盘面的皇家橡树系列黄金款腕表。

关爸爸佩戴皇家橡树金表关爸爸佩戴皇家橡树金表

　　有表迷如此总结：鹿晗爱表买表，买着买着，就把自己买成了爱彼大使。

　　当然，爱彼选择鹿晗，不仅是因为鹿晗喜欢皇家橡树，更重要的原因是流量，是鹿晗能为爱彼表带来的曝光增量，和爱彼在中国市场的销售增长。

　　鹿晗是时下炙手可热的“小鲜肉”群体代表之一，自EXO团队出道、特别是2014年回国单飞以后，鹿晗、吴亦凡以及黄子韬等等，这些皮肤白皙、面容姣好的男星们，几年来一直占据着娱乐头条。

鹿晗、吴亦凡都是自EXO出道鹿晗、吴亦凡都是自EXO出道

　　鹿晗曾经一条微博创下1亿转发量的吉尼斯世界纪录，甚至引起了“八竿子打不着”的财经作家吴晓波跑来关注，专门做节目讨论“小鲜肉”经济。

　　去年国庆节公布恋情，鹿晗、关晓彤，以及迪丽热巴相关话题霸占当天微博热搜前十，一度导致微博服务器宕机。

　　千禧一代的追星族似乎比以往更疯，他们有钱有闲，密切关注爱豆生活和事业的方方面面，他们会跟着爱豆一起做公益，给不相干的人捐钱捐物；也会追随爱豆的脚步，跑到千里之外的上海中山东一路，就为跟绿色大邮筒合影一张。

　　明星到底会不会影响粉丝的消费行为？2018年5月，第一财经商业数据中心联合阿里，用数据量化了明星们的“带货能力”，发布首张《CBNData明星消费影响力榜》，“街拍女王”杨幂获得2018第一季度“带货王”，男星余文乐、鹿晗、吴亦凡以及TFBOYS的王俊凯和易烊千玺位居前十。

CBNData明星消费影响力人气榜CBNData明星消费影响力人气榜

　　早些时候与“小鲜肉”明星合作的腕表品牌们，最近也传递出来不少积极消息：

　　吴亦凡让宝格丽OCTO系列腕表在中国知名度大增；杨洋增加了万宝龙腕表中国市场的销量；周杰伦的代言，也加快了帝舵摆脱大哥劳力士光环的步伐。

　　在这样的互联网化流量时代背景下，高级制表品牌们不能继续墨守陈规。

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　　认为鹿晗过于年轻的，我们观察下来，以年纪偏大者居多，他们大都持这样的言论和观点：

　　爱彼和江诗丹顿、百达翡丽，被认为是瑞士顶级制表领域的三驾马车，是瑞士制表行业塔尖上的品牌，因此他们也被认为是最为传统的，在电商、互联网社交媒体，以及代言人这些新事物面前，理应是保守的，他们应该是最后一个，甚至应该永远都不要接触这些。

　　但实际的情况是，传统制表三驾马车也在适应新时代，正如我们正在亲身经历世界改变，不仅仅是爱彼，江诗丹顿、百达翡丽也不得不开始拥抱新世界的尝试。

　　2017年10月26日，江诗丹顿在官方微信发布两款针对中国市场的“长城”限量腕表，首开线上预定、线下试戴的销售模式，这被视为是高级制表第一次对电子商务的试水。

　　2018年3月18日，日内瓦时间18点39分，百达翡丽开通了Instagram，先于巴塞尔表展公布两款新表照片，并宣布此后每月18日相同时间更新内容。18点39分，百达翡丽用意明显，品牌的创立年份，1839年。

百达翡丽Instagram主页百达翡丽Instagram主页

　　2018年4月10日，爱彼更进一步，四款2018年巴塞尔新表优先在中国市场线上开售，首次实现高级制表电商闭环，线上下单，微信、支付宝或者银行转账支付，由京东“京尊达”白手套服务完成配送，Bennahmias和刘强东送的快递便是首单。

　　所以你看，没有在中国开设官方微博和微信的百达翡丽，选择从欧美开始尝试社交媒体传播；而江诗丹顿和爱彼，则优先在电商环境更佳成熟的中国市场做“新零售”探索。

　　最近的新闻是：5月，另一家瑞士高级制表品牌雅典，正式授权在线平台Farfetch卖表；6月，江诗丹顿母公司历峰集团，完成对电子商务网站YOOX Net-A-Porter的收购事宜，以及购买了一家“O2O”二手表业务公司Watchfinder；7月，香奈儿在中国玩上了抖音。

香奈儿将连续12天发布J12腕表抖音短视频香奈儿将连续12天发布J12腕表抖音短视频

　　互联网技术，或者说移动互联网技术，被认为是正在进行时的“第四次工业革命”，正在改变世界，改变人类，改变传统。

　　回到十五年前，那时人们还不敢上网买手机、电脑和家用电器，认为这些“贵重物品”，网购不安全，不相信电商。今天以此起家的京东市值近600亿美金，是中国第三大互联网公司；曾经的线下霸主之一的苏宁电器改名苏宁云商。

　　回到五年前，如果你当时是一家时尚或者奢侈品牌的CEO，可能正在为是否引入电商而焦头烂额，不会想到今天大品牌们，如LV、GUCCI和卡地亚，已自建网上销售平台；而小众品牌，如真力时、宝齐莱、亨利慕时，则与京东、天猫们密切合作。

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　　对鹿晗持“无所谓”态度的一位90后，还给我讲了一个故事：

　　他是周杰伦的脑残粉，打小就喜欢，看到周杰伦代言帝舵也是开心，但他表示并不会去买周杰伦代言的那款1926腕表，原因也很简单——他认为丑，不喜欢，跟碧湾系列不能比。

周杰伦代言帝舵腕表周杰伦代言帝舵腕表

　　代言人可以让他接触到一个曾经陌生的腕表品牌，或者让他对一个熟悉的品牌了解更多，但并不会轻易改变他的喜好，他喜欢的可能是某个品牌本身，或者是某款产品本身。

　　对于年轻一代人来说，明星对购买奢侈品腕表决策的影响，显然不会像化妆品和时装那么明显，花几百数千块钱和花十几万至几十万，心理决策过程是不同的；爱彼宣布签下鹿晗，当晚就激起七嘴八舌的各种议论，过一段时间到了买表的时候，考虑的又是另一些因素了。

　　爱彼找鹿晗做品牌大使，也不是品牌第一次跟名人合作，足球巨星梅西2010年正式加入爱彼大使名人堂；NBA篮球名将勒布朗·詹姆斯，也是在如日中天的2012年成为爱彼大使，他今年还为离岸型25周年拍摄了官宣视频。

勒布朗·詹姆斯为皇家橡树离岸25周年献声勒布朗·詹姆斯为皇家橡树离岸25周年献声

　　鹿晗之于爱彼中国市场，如同詹姆斯之于爱彼北美市场，梅西之于爱彼欧洲和南美市场一样，能够将高级制表品牌的信息，传递到他们更多的粉丝面前。

　　我们这几天看到的实际情况是，不仅鹿晗的粉丝们在为他们的小鹿开心不已，吴亦凡的粉丝同样也收到了更多关于爱彼的讯息。

　　因为双方粉丝正在为“爱彼首位华人大使鹿晗”更厉害，还是“宝格丽全球代言人吴亦凡”更厉害而争论不休。

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