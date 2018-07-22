作为鹿晗粉丝的你 会买皇家橡树吗？

导语：实力雄厚的瑞士奢华腕表，与拥有数千万粉丝的年轻偶像携手，是谁成就了谁？（来源：腕表之家 作者：卢曦采访手记）

7月13日，上海外滩，鹿晗现身爱彼皇家橡树离岸型25周年派对，跳了一支舞。

对于韩国“造星工厂魔鬼式训练”出来的综合艺人来说，热歌劲舞并不是什么难事。

这场四分之一世纪纪念活动上，爱彼也宣布了一个大决定——鹿晗，成为品牌首位华人大使。

继今年4月全球行政总裁Bennahmias携手刘强东送快递之后，爱彼在中国市场，又来了一次大动作，声浪应激而起。

跟首次尝试电商一样，人们议论纷纷：

不论是在网上还是平时碰面聊天，都有一些稍年长的表友觉得鹿晗太年轻，他们理想中的爱彼大使，更接近于勒布朗·詹姆斯那一型。

另一边，几个年轻的90后表友说，“无所谓，不是鹿饭，也不关心谁代言，只是喜欢爱彼皇家橡树，没有产生审美疲劳之前，会继续买”。

鹿晗成为爱彼首位华人大使

鹿晗成为爱彼大使这件事，你又怎么看？会影响你买表时的决定吗？

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讨论这个问题之前，我们先来了解一下，爱彼首位华人大使，为什么会选择鹿晗？

鹿晗爱表，这大概是娱乐圈内圈外的共识。我们曾经出于好奇，翻阅了鹿晗2016、2017两年的微博，数了数他有几块表：

5只爱彼，3只理查德米尔，3只劳力士，1只宇舶，1只罗杰杜彼，1只香奈儿，1只卡西欧，1只Apple Watch智能表。

从数量上看，鹿晗对爱彼皇家橡树系列，似乎表现出更多偏爱。

专业的“鹿晗时尚科普微博帐号”@ChicLuhan，更加详尽地列出了鹿晗这些年来戴过的爱彼腕表和具体型号。

加上此次出席离岸25周年派对佩戴的皇家橡树概念GMT陀飞轮，皇家橡树、皇家橡树离岸型以及皇家橡树概念三大系列，鹿晗一共戴过18只。

鹿晗手上腕表来自皇家橡树概念系列

除了自己买表，鹿晗也带动了身边人戴表，比如他的女朋友。

粉丝们曾经统计，成为鹿晗女友后，之前并没有戴表习惯的关晓彤，手腕上也时不时出现鹿晗同品牌表款，有理查德米尔，有帕玛强尼，当然还是爱彼出镜率最高。

甚至是关晓彤爸爸，在2018年“520”这天微博晒父女情深，手上也佩戴了一只白色盘面的皇家橡树系列黄金款腕表。

关爸爸佩戴皇家橡树金表

有表迷如此总结：鹿晗爱表买表，买着买着，就把自己买成了爱彼大使。

当然，爱彼选择鹿晗，不仅是因为鹿晗喜欢皇家橡树，更重要的原因是流量，是鹿晗能为爱彼表带来的曝光增量，和爱彼在中国市场的销售增长。

鹿晗是时下炙手可热的“小鲜肉”群体代表之一，自EXO团队出道、特别是2014年回国单飞以后，鹿晗、吴亦凡以及黄子韬等等，这些皮肤白皙、面容姣好的男星们，几年来一直占据着娱乐头条。

鹿晗、吴亦凡都是自EXO出道

鹿晗曾经一条微博创下1亿转发量的吉尼斯世界纪录，甚至引起了“八竿子打不着”的财经作家吴晓波跑来关注，专门做节目讨论“小鲜肉”经济。

去年国庆节公布恋情，鹿晗、关晓彤，以及迪丽热巴相关话题霸占当天微博热搜前十，一度导致微博服务器宕机。

千禧一代的追星族似乎比以往更疯，他们有钱有闲，密切关注爱豆生活和事业的方方面面，他们会跟着爱豆一起做公益，给不相干的人捐钱捐物；也会追随爱豆的脚步，跑到千里之外的上海中山东一路，就为跟绿色大邮筒合影一张。

明星到底会不会影响粉丝的消费行为？2018年5月，第一财经商业数据中心联合阿里，用数据量化了明星们的“带货能力”，发布首张《CBNData明星消费影响力榜》，“街拍女王”杨幂获得2018第一季度“带货王”，男星余文乐、鹿晗、吴亦凡以及TFBOYS的王俊凯和易烊千玺位居前十。

CBNData明星消费影响力人气榜

早些时候与“小鲜肉”明星合作的腕表品牌们，最近也传递出来不少积极消息：

吴亦凡让宝格丽OCTO系列腕表在中国知名度大增；杨洋增加了万宝龙腕表中国市场的销量；周杰伦的代言，也加快了帝舵摆脱大哥劳力士光环的步伐。

在这样的互联网化流量时代背景下，高级制表品牌们不能继续墨守陈规。

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认为鹿晗过于年轻的，我们观察下来，以年纪偏大者居多，他们大都持这样的言论和观点：

爱彼和江诗丹顿、百达翡丽，被认为是瑞士顶级制表领域的三驾马车，是瑞士制表行业塔尖上的品牌，因此他们也被认为是最为传统的，在电商、互联网社交媒体，以及代言人这些新事物面前，理应是保守的，他们应该是最后一个，甚至应该永远都不要接触这些。

但实际的情况是，传统制表三驾马车也在适应新时代，正如我们正在亲身经历世界改变，不仅仅是爱彼，江诗丹顿、百达翡丽也不得不开始拥抱新世界的尝试。

2017年10月26日，江诗丹顿在官方微信发布两款针对中国市场的“长城”限量腕表，首开线上预定、线下试戴的销售模式，这被视为是高级制表第一次对电子商务的试水。

2018年3月18日，日内瓦时间18点39分，百达翡丽开通了Instagram，先于巴塞尔表展公布两款新表照片，并宣布此后每月18日相同时间更新内容。18点39分，百达翡丽用意明显，品牌的创立年份，1839年。

百达翡丽Instagram主页

2018年4月10日，爱彼更进一步，四款2018年巴塞尔新表优先在中国市场线上开售，首次实现高级制表电商闭环，线上下单，微信、支付宝或者银行转账支付，由京东“京尊达”白手套服务完成配送，Bennahmias和刘强东送的快递便是首单。

所以你看，没有在中国开设官方微博和微信的百达翡丽，选择从欧美开始尝试社交媒体传播；而江诗丹顿和爱彼，则优先在电商环境更佳成熟的中国市场做“新零售”探索。

最近的新闻是：5月，另一家瑞士高级制表品牌雅典，正式授权在线平台Farfetch卖表；6月，江诗丹顿母公司历峰集团，完成对电子商务网站YOOX Net-A-Porter的收购事宜，以及购买了一家“O2O”二手表业务公司Watchfinder；7月，香奈儿在中国玩上了抖音。

香奈儿将连续12天发布J12腕表抖音短视频

互联网技术，或者说移动互联网技术，被认为是正在进行时的“第四次工业革命”，正在改变世界，改变人类，改变传统。

回到十五年前，那时人们还不敢上网买手机、电脑和家用电器，认为这些“贵重物品”，网购不安全，不相信电商。今天以此起家的京东市值近600亿美金，是中国第三大互联网公司；曾经的线下霸主之一的苏宁电器改名苏宁云商。

回到五年前，如果你当时是一家时尚或者奢侈品牌的CEO，可能正在为是否引入电商而焦头烂额，不会想到今天大品牌们，如LV、GUCCI和卡地亚，已自建网上销售平台；而小众品牌，如真力时、宝齐莱、亨利慕时，则与京东、天猫们密切合作。

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对鹿晗持“无所谓”态度的一位90后，还给我讲了一个故事：

他是周杰伦的脑残粉，打小就喜欢，看到周杰伦代言帝舵也是开心，但他表示并不会去买周杰伦代言的那款1926腕表，原因也很简单——他认为丑，不喜欢，跟碧湾系列不能比。

周杰伦代言帝舵腕表

代言人可以让他接触到一个曾经陌生的腕表品牌，或者让他对一个熟悉的品牌了解更多，但并不会轻易改变他的喜好，他喜欢的可能是某个品牌本身，或者是某款产品本身。

对于年轻一代人来说，明星对购买奢侈品腕表决策的影响，显然不会像化妆品和时装那么明显，花几百数千块钱和花十几万至几十万，心理决策过程是不同的；爱彼宣布签下鹿晗，当晚就激起七嘴八舌的各种议论，过一段时间到了买表的时候，考虑的又是另一些因素了。

爱彼找鹿晗做品牌大使，也不是品牌第一次跟名人合作，足球巨星梅西2010年正式加入爱彼大使名人堂；NBA篮球名将勒布朗·詹姆斯，也是在如日中天的2012年成为爱彼大使，他今年还为离岸型25周年拍摄了官宣视频。

勒布朗·詹姆斯为皇家橡树离岸25周年献声

鹿晗之于爱彼中国市场，如同詹姆斯之于爱彼北美市场，梅西之于爱彼欧洲和南美市场一样，能够将高级制表品牌的信息，传递到他们更多的粉丝面前。

我们这几天看到的实际情况是，不仅鹿晗的粉丝们在为他们的小鹿开心不已，吴亦凡的粉丝同样也收到了更多关于爱彼的讯息。

因为双方粉丝正在为“爱彼首位华人大使鹿晗”更厉害，还是“宝格丽全球代言人吴亦凡”更厉害而争论不休。