哪些腕表才是今年的“尖货”

导语：2017年的最后一个月了，是时候聊一下在今年一整年中各品牌的新表，究竟有哪些才是卖的最好的；最受消费者欢迎的抢手货了。（来源：腕表之家）

首当其冲的就是劳力士的间金版Sky-Dweller（天行者）了，Sky-Dweller所搭载的功能是非常实用的，年历及两地时，且与传统的年历显示不同，Sky-Dweller的年历显示很特别，只此一家，别无分号。而在这之前Sky-Dweller都是搭载贵金属表壳的，公价在30万元以上，入手的门槛比较高。今年，推出的间金款只要129，900，白金圈的更是便宜到109，900，所以这两款表在今年成了抢手货，现已超公价。

爱彼的彩色系列皇家橡树离岸型，采用白色、深蓝色、亮黄色、黄绿色和橙色的表盘设计。这几年绿色大行其道，所以新款的离岸型黄绿色腕表就格外抢手，色彩动感的表盘，在夏天佩戴是极为不错的。42毫米的精钢表壳，搭配与表盘同样颜色的橡胶表带，运动感十足。大三针加日期显示的功能配合，在定价方面比计时款要便宜不少，149，000的定价，入手门槛低了很多。

宝珀的五十噚MIL-SPEC复刻腕表，很多人不喜欢新款五十噚的外型，虽然价格比老款便宜了，但由于过于简洁，所以并不显好。这款复刻自二十世纪五十年代推出的MIL-SPEC 1腕表，且在表盘上配备了湿度指示计，如果腕表进水湿度指示计就会变色。虽然这个功能对于一般人来说并没有什么用，但却很好看。限量500枚和定价107，500的价格，也让其成为抢手货。

这两年，帝舵的启程碧湾系列是做的越来越好看了，与其大哥劳力士的外型相比毫不逊色，机芯也换成了帝舵自产机芯，价格要比劳力士潜航者系列便宜不少，也就让许多手头不是那么宽裕的人心动了。启程碧湾系列除了原配的皮表带或是钢链外，还会送一条织纹表带。专卖店是全线缺货的。

我一直觉得欧米茄在007系列里最好看的是《幽灵党》，但没想今年的这款致敬007的指挥官限量腕表很受欢迎，或许是如今很多人在选择腕表的时候更看重颜色清爽鲜艳的配色吧。这款欧米茄海马系列300米潜水表“指挥官”限量版腕表以红、白、蓝三色设计，以致敬英国皇家海军，为腕表增添一份庄严之感。除了原表配备的钢链外还搭配一条“NATO”北约军用尼龙表带，上手效果奇佳。

让人没有想到一款智能手表也会成为今年的热门货，它就是万宝龙的Summit智能腕表。其搭载了安卓Wear? 2.0操作系统，支持与iOS和安卓系统智能手机相连接（在实际操作后，我发现与iOS相连谦容性并不好），并可选简体中文操作界面。 外型保留了万宝龙独特的经典复古风格，表壳基本与1858系列相同，采用精钢材质的46毫米大表径。或许是其售价在7，000到8，000元之间，这个价格对于很多人来说并不贵，即可享受智能腕表带来的便利又区别开与大众化Apple Watch等智能腕表。所以卖的非常好，第一批已经瞬间售罄。