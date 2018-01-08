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挑战万元内腕表颜值顶峰

2018年01月08日 08:04 新浪时尚
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　　导语：价格区间在1万元左右的腕表该如何选择呢？可以说这个价位区间里的腕表多数使用基础统芯，在这种情况下个人认为颜值几乎是挑选腕表的唯一标准。本次就以刚刚过去的2017年上市的1万元以内大量表款为挑选范围，从中甄选出颜值最高的腕表，为大家详细介绍。（来源：腕表之家）

　　天梭宝环系列腕表

天梭宝环系列腕表天梭宝环系列腕表

　　型号：T 108.408.11.037.00

　　机芯类型：自动机械

　　表壳材质：精钢

　　表带材质：精钢

　　表壳直径：41毫米

　　国内公价：7，700 RMB

　　腕表点评：今年天梭主打的表款，腕表采用41毫米316L精钢表壳，厚度为9.84毫米，精钢表圈饰有巴黎纹饰，搭配银色表盘。表盘镶贴有棒状时标和阿拉伯数字时标，3点钟位置设有精致的日期显示窗口，12点钟位置有天梭品牌标识。腕表搭载天文台表（COSC）官方认证机械机芯，POWERMATIC 80.811自动上链机械机芯，拥有80小时动力存储。腕表配备精钢表链，搭配按钮式蝴蝶扣。

　　雪铁纳潜水元素系列腕表

雪铁纳潜水元素系列腕表雪铁纳潜水元素系列腕表

　　型号：C032.407.11.051.00

　　机芯类型：自动机械

　　表壳材质：精钢

　　表带材质：精钢

　　表壳直径：43毫米

　　国内公价：6，200 RMB

　　腕表点评：新款的雪铁纳潜水元素系列腕表，其防水性能可达300米，并搭载高度创新的Powermatic 80长动力机芯，从而确保在水中和水外均可提供优秀的走时精度。采用43毫米的精钢表壳，配备黑色铝质单向旋转表圈，以齿状易于抓握的表面带来强烈的海岸感觉。受到表镜良好保护的Super-LumiNova?夜光涂层氧气计时标确保即使在黑暗中也可轻松检查潜水时间。旋锁表底盖饰有传统CERTINA雪铁纳海龟纹章，而受到紧密保护的螺旋式表冠确保DS Action Diver动能系列自动潜水腕表具有出色的水下可靠性。

　　总结：三款万元以下的腕表，不仅有着出色的外型，其搭载的Powermatic 80长动力机芯也让腕表在性能方面高枕无忧，有着出色的性价比。

标签: 腕表天梭雪铁纳

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