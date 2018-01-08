学生族上班族 新的一年是时候改变一下风格了

导语：话说2018已经开始，看着朋友圈里大家为新年设立的种种目标，我不禁想到17年的目标还没有实现几个……算了，留在2018继续实现吧……果然有90 后的“佛系”风范阿！“佛系”回答你：就算你酱说，依旧阻挡不了我善良的心……（来源：腕表之家）

都说新年新气象，有时候也想试着改变自己，坚持每天化妆、读书、坚持早起、运动……不过往往是理想很丰满，现实很骨感。虽然坚持不易，可以从简单开始，不一定要有多美的妆、多好的包包……比如精小的一款腕表，也可以衬托你想要的气质风格，展现不一样的你。所以，对面的帅哥美女、大哥大姐们看过来，下面一起风格百变吧！

“学生族、上班族、课业繁重、忙忙碌碌、无精打采、单调校服……我要充满活力”

电影《我的少女时代》海报 卡西欧BABY-G系列BGA-160-7B2 腕表 售价：￥1190

大家都是从学生时代走过来的，说到学生时代你会想到什么？“5·3模拟”、“体育老师生病了，这节课由数学老师代”“你伤害了我，却一笑而过”……真是苦辣酸甜一点不比成年人的世界简单。说回腕表，在繁重枯燥的学习生活里，尽管只有单调校服，童鞋们也会把自己“精心打扮”而与众不同，相信这款卡西欧腕表会给你更多点缀，白色表体简约时尚，立体表盘有粉色刻度很可爱、俏皮，晚自习回家不要怕，打开腕表LED灯为你照明，这款表具有防震功能，体育课活动时也不用麻烦摘掉；性价比超高，低调不浮夸符合学生身份。这款腕表还有其他三款颜色，如果你是青春活力派，这款表也很适合你哦。

职场“白骨精” 白领、骨干、精英……彰显身份、方便实用”

电视剧《我的前半生》剧照 浪琴表名匠系列 L2.128.4.77.6 腕表 售价：￥16700

说到职场“白骨精”，第一个就想到《我的前半生》里的唐晶，她精明干练，雷厉风行，实属为精英典范。相信现实中也不乏有这样干练的职场达人，你需要一款匹配气场，衬托雅致的腕表，这次推荐浪琴名匠系列L2.128.4.77.6。一直觉得只有精钢一类的金属材质，才更有大气、精致的感觉，属于金属的厚实，经久耐用，有光线照射时散发出的光亮还原金属独特质感。忙碌工作中，低头一瞥，白色干净的表盘，简约大方，时间一目了然，三点钟位置有日历显示，足够日常实用。商谈、谈判会议上，这款腕表也会在不经意间展露你的品位优雅，钻石刻度搭配极致精钢，华贵大气又不浮夸，相信会给对方留下好印象。

“智能控、爱运动、懒人必备、“挑剔直男”这款腕表满足你！”

英剧《神探夏洛克》剧照 TAG Heuer泰格豪雅SBF8A8012.11FT6077腕表 售价：￥10100

聪明睿智的神探夏洛克，无所不知无所不能，然鹅天才都有一点点小挑剔，如果你也宁缺毋滥一定要找到自己“所爱”，那么TAG Heuer泰格豪雅的这款腕表相信会满足你的要求。这款智能腕表有两个特点，一是智能，二是百变。腕表具有定位和运动数据监测等功能，所需信息在手腕上就可以轻松获得，支付宝扫描支付，买东西时不必麻烦拿出手机，扫一下腕表完成支付，非常方便。还有要说的就是它的灵活多变，表耳、表带、表扣还有表壳，不喜欢？换！腕表中央模块都是可替换的，五十多种样式供你选择，一定会有一款是你的菜。所以说它才是真正的“百变星君”，随着场合和你的需要，腕表在变，你也在变，各种风格等你尝试！

“喜欢户外活动、和驴友一起冒险，也喜欢写东西唱歌的“文艺爷们儿””

主持人、民谣歌手“野生派作家”大冰 卡西欧G-SHOCK系列 GA-1000-1A腕表 售价：￥2490

“愿你有梦为马，随处可栖”这是自称“野生派作家”大冰书里的话，鼓励和祝福那些有梦想的年轻人，他自己也是一个能吃苦、爱冒险、不安分的文艺爷们儿。相信你也有自己所追求的，这款卡西欧GW-A1000FC-1A腕表推荐给勇敢的你，光能动力，一般登山、徒步在户外情况较多，动力储备足以应对；3G防护构造让腕表更坚固，抗震防摔；200米防水和29个世界城市时间任你随心所欲畅游。再看腕表的造型也是“炫酷黑”时尚百搭，一定适合爱冒险和个性的你。

结尾：活力、年轻、优雅、精致、勇敢……新的一年你想成为怎样的你？也许腕表可以给你更多选择，生活里你可以是满满“少女风”青春活力、工作中你可以是干练、沉稳职场达人……上面几款腕表，根据不同风格、功能、来适应不同人群、不同场合，这一次没有你去适应什么，而是选择适合你的，所以新年伊始，做自信的你、向前奔跑吧！