要想生活过得去 身上都得带点“紫”

导语：“要想生活过得去，身上都得带点绿”这句话大概贯穿了整个2017年，但在2018年，这话可能就要改改了。2017年年底，世界色彩权威PANTONE发布了2018年度流行色——Ultra Violet紫外光，色号是PANTONE 18-3838。（来源：腕表之家 图/文 莫扬）

每一年，PANTONE都会选出新一年流行色，2017年代表希望与温暖的草木绿已经成为这一整年时尚icon运用得最多的时尚元素之一。而在2018年，官方对于Ultra Violet紫外光色的解释是这样的：



“我们生活在创造性与想像力的时代，PANTONE 18-3838紫外光色的本质就是这种创造性的灵感，这个蓝底的紫光将我们意识和潜力带到更高的境界，从探索新科技与更浩瀚的银河，到艺术性的表达与精神思考，直觉式的紫外光照亮通往未来的道路。”

紫色由温暖的红色和冷静的蓝色化合而成，是极佳的刺激色。日常生活中，紫色被大面积运用的例子不多，毕竟它不像黑白灰这样的中性色一样容易驾驭，也与一般张扬的红、绿艳色不同，它更为内敛，它展现个性的方式更为冷静。其实在娱乐圈早有明星驾驭紫色的例子：

“青岛贵妇”黄渤和他的戏精朋友“朱碧池”罗志祥

优雅高贵的“贵妇风”铺面而来，这是黄渤在某综艺中扮演的“青岛贵妇”形象，着紫色裙装的黄渤让人印象深刻。不过这不是打开紫色的正确姿势，下面才是打开紫色的正确姿势！

紫色皮草（人造）材质的外套搭配黑色半高领针织衫，再搭配上一件裸色阔腿裤，女性的温柔与成熟被年轻的欧阳娜娜驾驭的非常出色。

男星中，井柏然的紫色丝绒外套搭配利落的黑色西裤，既显得优雅又透着一些不羁的野性。当然，国外的时尚博主绝对不会放过这一潮流，用紫色搭配出不同的风格，成为出街时髦精！

低阶穿法：简单的将紫色元素的单品例如紫色的上衣作为单品进行搭配，这样的穿法好处是不会太难驾驭，但有些单调。为了避免单调，倒是有一个好办法，运用对比色进行搭配上的冲撞。

从上图中可以看出，紫色的对比色是黄色

时尚博主街拍

紫色的半裙夺去了大多数的目光，用黄色的靴子分散一些注意力实在是非常妙的搭配。身上已经有这么多重点的她选择用白色、米色的上衣中和一下配色。驾驭优雅知性的气质，紫色确实是一个很好的选择。

时尚博主街拍

还是紫色上衣，搭配焦糖色上衣，嫩黄色的手包成为点睛之笔。 但是这一身却显得俏皮活泼，同样是紫色的元素，不同的搭配有着不同风格。

中阶穿法：这一穿法更为张扬，也比较容易踩雷。因为紫色毕竟不是一个低调的颜色，这要求你要有强大的气场能够hold住它。连身裙的穿法，意味着身上大片的紫色，一不小心，就容易“过”了。

紫色丝绒长裙搭配黑色短靴，紫色+丝绒这两大流行元素，博主势要走在潮流的前端啊。

但是这一搭配要注意的地方就是长裙对于“矮个星人”而言是有挑战的，这里要特别注意腰线的凸显，将腰线上移视觉上就拉长了下身的比例。在穿上一双有根的短靴，也能够提高整体的比例。

高阶穿法：同色系叠穿，大面积的紫色通过深浅、材质的区分来进行穿搭，是运用紫色的高阶穿法。统一整体穿搭色调的同时，不同材质所透出的质感也能够让人发现你的小心机。

紫色格纹西装外套、紫色直筒半裙、紫色袜靴和一条强调腰线的腰带，叠穿却显得非常利落大方。

搭配单品

除了以上这些不同的穿法，通过将紫色作为小的部件作为穿搭的点缀的方法也许更适合普通人。比如一件格纹衬衫、紫色包包等等小的单品。

LV水桶包以及Mulberry的紫色包包

紫色鳄鱼纹盆栽帽

巴黎世家紫色袜靴

时尚博主Irene Kim早就将紫色变到了头上

除了这些单品，手腕上还可以搭配一块紫色腕表。无论是紫色的表盘、表带亦或是整表采用紫色，在小小的腕表上，紫色的出挑程度瞬间秒杀了平常配色的腕表。

劳力士蚝式恒动系列114300红葡萄色腕表

劳力士蚝式恒动系列作为劳力士的初级入门腕表可以说深受大家的喜爱，这只114300表壳直径为39毫米，作为一只男表，它也十分适合女性佩戴。欧美很多女性深爱劳力士并且佩戴类似迪通拿系列的大直径表盘，对于大多数亚洲女性的腕周而言，迪通拿的直径也许不大适合，而这只蚝式恒动114300就恰到好处了。

宝珀女装系列0063E-1954-55A腕表

卡地亚蓝气球系列女表

当钻石碰上紫色，优雅与高贵的气质迎面而来，以上两只腕表均采用表圈镶嵌钻石工艺，搭配紫色皮质表带，恬静的淡雅气质被塑造的很好。

宝格丽LVCEA系列102566 LU28C7SLD腕表

像这只整表采用紫色，包括表盘及表带这样大面积的采用紫色的用色其实更能够吸引眼球。相对于大面积的将紫外光穿在身上可能并不适合我们普通人，但是手表这样的小细节也可以突出我们对于时尚的态度。

总结：亘古不变的老话“时尚是个圈，永远都在轮回”，追逐时尚不是我们的目的，找到属于自己的风格、并且很好的驾驭它才是最终要达到的效果。要想生活过得去，不如身上来点“紫”？