导语：情侣表的选择上来说，一些品牌的同一系列中会有表款的大小号和男女款的设计。这里面最有名的、国人消费很多的就是欧米茄的星座系列。女款有27毫米表径款式，跟男表35毫米或38毫米表径的款式搭配，作为情侣表就很合适。类似的情况还有浪琴的名匠系列、劳力士的Datejust系列、真力时的Pilot飞行员腕表、IWC万国的飞行员腕表等都可以在同一系列中选择。（来源：GQ男士网）

实际选择情侣表也不必太拘泥于同一系列，比如你自己买一块萧邦的LUC珍珠陀1.96日内瓦印记的表款，给她买一块萧邦的Happy Diamond快乐钻石，组成情侣表就挺好。

当然，购买情侣腕表，只要你自己一块、给她一块也是完全没问题的，甚至不用考虑什么品牌，只要两种价位档次不差太远就好。要是你给自己买了块百达翡丽，却给她买块天梭，肯定就会出问题了。但比如你买百达翡丽手卷计时5175，给她买块镶钻的劳力士珍珠淑女款式，也是情侣表很好的选择。

总之，一年又一年，生活越来越好，辛苦了也别客气，买块好表犒劳一下辛苦了一年的自己吧。

CARTIER 卡地亚

Clé de Cartier系列腕表

￥255，000（男款）

￥183，000（女款）

Clé de Cartier，将“紧凑曲线”这一全新元素带入品牌制表设计。侧面观赏腕表呈圆拱形，与表链和谐统一，流畅平滑浑然一体。“Clé”，在法语中意为“钥匙”，而腕表表冠的外观正酷似一把钥匙，这把“钥匙”仿佛是情侣们打开心扉、释放美好爱情的利器。Clé de Cartier 以男女对表的形式加以诠释，见证着情侣的相伴相随。该系列腕表不仅造型完美贴合手腕，佩戴简便舒适，款式、材质更是从豪华镶钻到各色K金再到简约精钢应有尽有，相信你和你的另一半都能在这个腕表系列中找到适合自己的款式。

PATEK PHILIPPE 百达翡丽

复杂功能时计系列

Ref。 5170男式计时表

超薄自动上弦Ladies First万年历腕表

价格店洽

这对情侣腕表男款直径为39.4毫米，采用铂金表壳，搭配由蓝色向黑色渐变的日辉纹表盘，并在表盘周围点缀长形钻石。同时，这款腕表搭载了独具六项专利创新的CH 29-535 PS手动上弦机芯，可保证腕表65小时以上的动力储存。而与之配对的女款腕表采用18K白金，镶钻表圈在银色日辉纹表盘上投射出璀璨的光芒，与表盘上的金质立体字块和珠点分钟刻度相映成趣。男款大气阳刚，女款贵气不凡，两款腕表虽不尽相同，但组合在一起却妙趣横生。

BAUME & MERCIER 名士

久爱你系列腕表

10276男士腕表 ￥21，800

10283女士腕表 ￥20，900

这对情侣腕表设计简约但凝聚深情。镶嵌在9点位置的美钻见证着彼此携手前行，从两个人到三口之家的一生幸福。女款腕表表盘以珍珠贝母打造，流露出诗情画意之美，与男装相得益彰：明朗清晰的几何线形轮廓，圆润流畅的精钢表壳，闪耀夺目的镀金时标和指针。这对情侣腕表搭载自动上链机械机芯，3点钟位置配有日期显示窗口，记录时光流转中的一生之爱。

ROLEX 劳力士

蚝式恒动星期日历型腕表及蚝式恒动女装日志型 28 腕表

价格店洽

新春将至，两块全金的劳力士腕表就像是富贵的象征，能为你和你的爱人在新年之际讨个好彩头。这两款蚝式恒动腕表均为18ct黄金材质，表面显示窗上备有小窗凸透镜，便于读取日期，一目了然，更兼具了经久不衰的美学元素。尽管经过不断革新，此两款蚝式腕表依然是劳力士传承品牌传统的优秀代表，具有极高的辨识度。作为情侣腕表，更是展现爱情长久永恒的不二之选。