独特的设计另类的美 时尚腕表推荐

导语：一块腕表可以体现出一个人的个性与品味，不同年龄段的人可能喜欢不同类型的表，那么最受年轻人青睐的可能就是时尚腕表了。时尚腕表往往推陈出新，独特的设计中蕴含着另类的美，小编整理了几款时尚腕表，一起看看吧！（来源：腕表之家 李丽）

香奈儿PREMIERE系列H3248

香奈儿PREMIERE系列H3248

产品型号：H3248

国内公价：￥26000

腕表直径：16 x 22毫米

机芯类型：石英

表壳材质：精钢表壳

防水深度：30米

腕表点评：香奈儿一直是时尚界的潮流，这款香奈儿腕表也是在设计上颇有新意，八角形表盘的灵感来源于N°5香水瓶盖与巴黎芳登广场的八角形轮廓，双圈式精钢表链打破了传统的表带形式，黑色漆面表盘和银色表链的搭配亦是时尚界的经典，表盘上方带有香奈儿的标志，再无其他功能，简洁中透露出时尚。

拉芙兰瑞时光触摸系列853561

拉芙兰瑞时光触摸系列853561

国内公价：￥2860

腕表直径：40毫米

机芯类型：石英

表壳材质：精钢镀金

防水深度：30米

腕表点评：时光触摸系列是设计师Roy Schafer先生专门为拉芙兰瑞设计的一个创新系列，它打破了传统的三针表的计时形式，将钢珠和表盘巧妙地结合，黑色牛皮表带搭配精钢镀金表盘，将极简风格发挥到了极致。此外，这个系列的腕表还有香槟金、黑色、银色、灰色等多种颜色，给人以充分的选择。带上这样一款表，绝对是一道靓丽的风景线。

古驰LE MARCHÉ DES MERVEILLES系列462914 I86Q0 9894

古驰LE MARCHÉ DES MERVEILLES系列462914 I86Q0 9894

产品型号：462914 I86Q0 9894

国内公价：￥7100

腕表直径：38毫米

机芯类型：石英

表壳材质：黄金色PVD镀层

防水深度：50米

腕表点评：古驰是一个意大利时装品牌，以高档、豪华、性感而闻名于世，它也许不能与传统腕表相抗衡，但是古驰腕表以其大胆的设计，独特的风格受到时尚界女性的青睐。这款Le Marché Des Merveilles系列的腕表直径38毫米，腕表配GG Supreme帆布表面，饰有Gucci Bengal图案，其中通过简单线条图画描绘了老虎在多彩森林中四处活动的情景，营造出立体感。大表盘加上老虎的图案，对女性来说，就显得很酷了。

总结：时尚腕表相对于传统腕表来说，不仅是一只计时的表，更多的是以装饰为主要功能，所以在设计风格上也偏重于创新。不能说时尚腕表和传统腕表孰优孰劣，只是每个品牌的市场定位不同，消费群体也不同，各有各的特色罢了。