你的穿搭腔调适合怎样的腕表Style

导语：冬季真是一个让人爱恨交织的季节，终于能把一年积攒的“肉肉”用厚实大衣藏起来，但是却也冷得让人恨不得套上十层秋裤。不过只要出门，精致女孩们一定是“美丽动人”绝对要保留风度。下面介绍一些穿衣风格适合佩戴的表款，寻找属于你的腕表Style吧。（来源：腕表之家）

浪琴马术系列L6.141.4.71.2

浪琴马术系列L6.141.4.71.2

产品型号：L6.141.4.71.2

国内公价：￥10000

腕表直径：22.00 X 32.00毫米

机芯类型：石英

机芯型号：L178

表壳材质：精钢

防水深度：30米

点评：干净简单的白色衬衫搭配浅色牛仔裤，一直是经久不衰的经典搭配，一改冬季传统暗色系的风格，浅色会给人眼前一亮和优雅感觉，这样适合上班风格穿搭，既显干练又不会太过严肃，如果要搭配腕表，那么当仁不让是这款优雅浪琴表，别致长方形的白色表盘和浅色服饰搭配不会太突兀，皮质表带温暖舒适，还有一丝休闲感，腕表采用石英机芯具有30米防水深度，在日常工作佩戴都很合适哦。

依波路传奇系列GS1856-E421WH

依波路传奇系列GS1856-E421WH

产品型号：GS1856-E421WH

国内公价：￥6680

腕表直径：38.50毫米

表壳厚度：9.30毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：瑞士制造自动机芯ETA2824/SW200

表壳材质：316L精钢

防水深度：50米

点评：冬季的必备穿搭杀手锏羽绒服，唯一的缺点可能就是太过厚重，不过为了能够安全度过冬天（哈哈），里面搭配一件厚度适中的打底衫就不会太过笨重臃肿。这样类似穿搭推荐这款浪漫素雅的依波路表，整体白色表体与深色外套形成鲜明对比，简约优雅时尚百搭，六点钟位置设置日历显示窗口，腕表采用瑞士制造自动机芯，具有50米防水深度。整体简洁实用，无论是日常生活还是职场佩戴都会给你带来别样气质。

NOMOS TETRA BERLIN 系列491

NOMOS TETRA BERLIN 系列491

产品型号：491

国内公价：￥16900

腕表直径：29.5毫米

表壳厚度：6.3毫米

机芯类型：手动机械

表壳材质：精钢

防水深度：30米

表壳材质：精钢

点评：今年一度流行的紫色系，用在大衣上果然气质不凡，搭配宽松卫衣和阔腿牛仔裤个性时尚，一双球鞋凸显气质与休闲之间的完美融合。如果是这样风格穿搭，推荐这款NOMOS腕表搭配。独特的玫瑰金色方形表盘，经磨砂处理精致富有层次感，简单随意，灰色绒面麂皮表带，百搭舒适，腕表即可驾驭高雅紫色外套，又不失与休闲卫衣简单随意感，这款百搭腕表绝对帮你HOLD住任何搭配。

总结：每个人都有自己的审美和风格，衣服的搭配固然重要，如果能加上一些细节修饰就更完美啦，腕表就是很好的选择，希望你可以找到属于自己腕表STYLE。