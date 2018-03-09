彩色腕表的美都是相似的 黑色腕表各有各的美

导语：要论有存在感的腕表，可能大部分人会想到鲜艳亮丽的彩色表，毕竟一个鲜亮的外表就足以赢得所有的目光。孰知，一块黑色腕表也可以有与众不同的美，它们不凭借靓丽的外表也可以有极强的存在感。今天小编就带你看看那些低调却不失存在感的黑色腕表。（来源：腕表之家 李丽）

雷达皓星系列R32255712

雷达皓星系列R32255712

产品型号：R32255712

国内公价：￥27400

腕表直径：36.0 x 41.9毫米

表壳厚度：10.4毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：8 3/4 ETA 2681

表壳材质：陶瓷/精钢镀金，黑色高科技陶瓷材质，一体成型表壳抛光玫瑰金色PVD不锈钢

防水深度：50米

腕表点评：这款雷达皓星腕表看上去很个性，黑色的主调低调又超酷，采用高科技陶瓷材质，散发出独有的光泽。表盘上镶嵌12颗钻石时标，和玫瑰金色的指针一起散发出光芒，3点钟位置设有日期窗口，12点钟位置刻有帝舵的标志。玫瑰金色中和了黑色的低调，又不过分张扬，适合喜欢低调的人士佩戴。

宝格丽BVLGARI∙BVLGARI系列102632 BBP40BCGLD/N

宝格丽BVLGARI∙BVLGARI系列102632 BBP40BCGLD/N

产品型号：102632 BBP40BCGLD/N

国内公价：￥22800

腕表直径：40毫米

机芯类型：自动机械

腕表点评：同样是以黑色为主，宝格丽这款表较为个性。40毫米直径的表盘上，18K玫瑰金材质的指针和时标很显眼，表冠同样为玫瑰金色，给黑色腕表带来不一样的色彩。3点钟位置设有日期窗口，表圈上刻有BVLGARI的字母，具有很高的辨识度。编织皮带使这款表看起来很个性。

柏莱士INSTRUMENTS系列BR 03-92 BLACK CAMO

柏莱士INSTRUMENTS系列BR 03-92 BLACK CAMO

产品型号：BR 03-92 BLACK CAMO

国内公价：￥29200

腕表直径：42毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：BR-CAL.302

表壳材质：哑光黑色陶瓷

防水深度：100米

表壳材质：哑光黑色陶瓷

腕表点评：如果说宝格丽的个性之处在于表带，柏莱士的个性之出就比较多了，首先是它的方形表盘，四个角上分别有四个螺丝钉，与传统圆表相比十分吸睛。其次是它的表盘加入了伪装涂层的设计，采用哑光的三色拼接设计而成，表带同样采用了黑色橡胶材质和超弹力黑色合成织物表带。这块极具现代感的腕表对追求时尚的人士来说是一个不错的选择。

总结：黑色腕表虽然没有彩色腕表在视觉上带来的冲击感，但是仔细观赏，黑色腕表那种低调的美是彩色腕表所不及的。搭配合适的服饰，也同样可以有很强的存在感。