走在时尚前端 这些腕表你该准备了

导语：周末去逛商场，突然发现冬季衣服大多已下架，潮流春装隆重登场，看着自己身上厚厚的冬衣，无奈表示潮流太快，我跟不上脚步。那各位小仙女们，如何在早春走在时尚前端呢，我想除了美美的春装，你还需一块腕表，让你时刻走在时尚最前端。（来源：腕表之家 李丽）

香奈儿PREMIERE系列H3248

香奈儿PREMIERE系列H3248

产品型号：H3248

国内公价：￥26000

腕表直径：16 x 22毫米

机芯类型：石英

表壳材质：精钢表壳

防水深度：30米

腕表点评：香奈儿一直是时尚界的潮流，这款香奈儿腕表也是在设计上颇有新意，八角形表盘的灵感来源于N°5香水瓶盖与巴黎芳登广场的八角形轮廓，双圈式精钢表链打破了传统的表带形式，黑色漆面表盘和银色表链的搭配亦是时尚界的经典，表盘上方带有香奈儿的标志，再无其他功能，简洁中透露出时尚。早春佩戴一款时尚腕表，让你步步走在时尚前端。

古驰GG2570系列YA142505

古驰GG2570系列YA142505

产品型号：YA142505

国内公价：￥20000

腕表直径：29毫米

机芯类型：石英

表壳材质：不锈钢镶钻，镶嵌62颗钻石

防水深度：50米

腕表点评：这款古驰腕表最有趣的在于它的外形设计，圆形表盘设计成一个“G”字母，镶嵌12颗钻石时标，6点钟位置设有日期窗口，12点钟位置标有GUCCI的标志。表圈上镶嵌着大小不等的62颗钻石，发出闪耀的光芒。腕表整体为白色，干净素雅又不失时尚。

爱马仕Carré Cuir腕表（小号）

爱马仕Carré Cuir腕表（小号）

产品型号：Carré Cuir腕表（小号）

腕表直径：24 x 24毫米

机芯类型：石英

表壳材质：精钢

防水深度：30米

腕表点评：这款腕表最有趣的是将皮革和方块融合起来，仿佛被施了小小的魔法：方块和皮革这两个爱马仕最具代表的元素互相自由转换，表带亦是表盘，表盘亦是表带的一部分，表壳内指针悬浮其中，一切让人眼花缭乱。深蓝色的蜥蜴皮表盘及表带让整款腕表浑然一体，相信你一定不会错过这样一块时尚个性的腕表。

点评：想要跟上时代的潮流，除了美美的服饰搭配，一块时尚腕表也必不可少，这几款腕表在设计够潮又不会太夸张，早春时节选择这样的腕表一定没错。