装备不能少 雨天也要做个“时髦精”

导语：虽然帝都每年夏天都会下雨，今年仿佛格外多。身在帝都的小伙伴们，已经两天没有见到太阳了，更愁的是穿衣计划完全被雨天打乱。在这种高温湿热的季节，还要时不时防备着大雨突至，就让我教你如何在雨天也能做个“时髦精”。（来源：YOKA时尚网）

下雨天也要做个时髦精 图片源自www.onceupontimeblog.com

雨天必备的No 1就是雨伞了。提到雨伞，格调君脑海里瞬间出现了《王牌特工》中科林叔拿着雨伞绅士风度满满的画面。

《王牌特工》中的科林菲尔斯 图片源自g.kalentri.pw

《王牌特工》 图片源自giphy

科林叔手中的这把能挡（fang）雨（shen）的雨伞来自英国老牌Swaine Adeney Brigg（简称SAB），创建于1750年，而且一直以来都是英国历代皇室的伞具供应商，所有的伞都是顶级产品，不出产中低档产品，最知名的是用马六甲白藤制作成伞柄的雨伞，当然也有用其他材料，像乌木、胡桃木、樱木等纸做的雨伞。

SAB特制马六甲白藤伞柄的雨伞 图片源自www.swaineadeneybrigg.com

SAB特制马六甲白藤伞柄的雨伞 图片源自www.swaineadeneybrigg.com

SAB家的伞具起价是285英镑，如果想将尼龙伞面换成丝绸伞面的需再加330英镑（难道不是尼龙的更耐用吗！），只需要60英镑，你还能将自己的名字缩写刻在这把昂贵的伞上。

James Smith & Son店面 图片源自shopfrontelegy.wordpress.com

与SAB同属英伦贵气风的还有至今已有188岁高龄的James Smith & Son。有空去伦敦的小伙伴可以顺便去探访一下这家古朴传统的小店。

James Smith & Son雨伞 图片源自www.james-smith.co.uk

与SAB不同的是，James Smith & Son除了顶级系列产品，也会生产些100英镑以下的中档或乡村风格的伞具，手工雕刻的伞柄也是别具味道。

James Smith & Son雨伞 图片源自pinterest@AnOther

当然有小伙伴会觉得，这种英伦绅士风的雨伞实在不适合日常上班使用，格调君也觉得非常有道理（大概是因为穷吧）。所以接下来要介绍的这个品牌，除了设计好看，价格也很美丽，入手一把也无压力。

TOTES经典透明雨伞 图片源自www.ebay.com

作为全美第一大伞类品牌TOTES，成立至今也有近百年的历史了，而且在各种美剧中都能见到她的身影。

《绯闻女孩》中的TOTES 图片源自absolutamenteglamfashion.blogspot.com

TOTES经典透明雨伞 图片源自www.macys.com

Queen B和Queen S手里的这把就是TOTES。在梅西百货上就能买到，售价只有26刀，不到二百软妹币就能get明星同款！

TOTES经典透明雨伞 图片源自www.macys.com

TOTES经典透明雨伞 图片源自www.macys.com

谁不曾有过拥有一把透明伞的执念呢？想入手透明雨伞的话，TOTES真是一个不错的选择，除了基本款，还有更加少女的彩色波点款，和更具现代简约风的透明折伞，价格亲民，欢迎剁手~

图片源自giphy

对于骑单车出行的小伙伴们，雨伞可能就不太方便了。但是请把这种妈妈牌雨衣换给妈妈好吗？毕竟现在时髦又实用的雨衣辣么多。

Rains门店 图片源自www.rains.com

时尚界的红人，雨衣界的时髦领跑者——来自丹麦的Rains，从这个名字就能看出来它主要经营的产品了吧。从开始售卖第一件雨衣到现在，Rains已经把产品线扩展到了防水包款和各类雨具。

Rains雨衣 图片源自www.rains.com

单从图片上哪能看出来这是雨衣啊，明明就是日常穿搭好吗。

Rains雨衣 图片源自www.rains.com

在Rains简约的设计中，虽然面料部分采用的都是防水面料，但是舒适度方面也不差，为了防止在大雨过后会闷热高温，Rains会在衣服的腋下部分增加透气孔；还会在领口位置增加绑带和拉链，防止雨水从领口流入，处女座细节控设计师估计全在它家了。

Stutterheim雨衣 图片源自instagram@fashionindividual

看过了来自丹麦的，这里还有家来自北欧瑞典的Stutterheim等着和大家见面。

Stutterheim雨衣 图片源自pinterest@Stutterheim Raincoats

Stutterheim成立于2010年，由品牌主理人亲自把控产品质量，每件衣服都是靠有经验的裁缝手工缝制。

Stutterheim雨衣 图片源自www.coolhunting.com

最特别的是，它家的每件雨衣除了拥有独特的商标外，还会标明出场编号和生产日期，也是个细节控没错了。

雨靴也时髦 图片源自fashion-style.es

雨伞、雨衣都有了，你还差双时髦的雨靴呢。买到一双能让你在雨天“步步生花”的雨靴并不难，比如来自英国的Joules和Hunter。

Joules雨靴 图片源自www.joulesusa.com

Joules拥有丰富的色彩和极高的辨识度，对颜色的痴迷、细节的追求和印花的偏好，让这个品牌很快便被大众熟知和喜爱。

Joules雨靴 图片源自www.joulesusa.com

Joules家的雨靴通过不同的长短款式搭配不同的花纹，造就了成千上百种款式。轻便的橡胶材料，防滑鞋底，靓丽的外观，很难让人挑出毛病。

Hunter雨靴 图片源自pinterest@Hunter Boots

同样来自英国的另一个品牌，Hunter可能会被更多人所熟知。

Hunter雨靴 图片源自pinterest@Anthropologie

修饰腿型、贴合度好、舒服、防水、耐寒……数不尽的优点使Hunter成为众多明星的脚下宠儿。谁再说雨靴丑，格调君第一个表示不服！