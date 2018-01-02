最MAN迷彩色系让你手腕倾倒

导语：所说的军绿色，英语可以叫作Khaki卡其色，腕表的迷彩色系，传统只有如卡西欧G-Shock这样的塑胶腕表有这样的颜色，表盘上采用军绿色的也是比较少的，因为这样的颜色相比黑色、白色、银色，制造起来比较麻烦。但是近年随着军表题材的流行，代表军装的颜色也逐渐登上表盘，沛纳海著名青铜表壳的PAM382腕表，材质特殊、限量稀少。这样的设计在手表的设计中可谓开了先河，使得后来很多品牌都推出采用军绿色表盘的腕表，比如海鸥的军表、真力时的飞行员腕表都有这个颜色的表盘。（来源：GQ男士网）

TAG HEUER 泰格豪雅

Aquaracer 竞潜系列越野腕表

￥20，100

军绿色的色系硬朗又富有朝气，坚固却又轻巧的表壳覆有黑色PVD涂层，采用喷砂2级钛金属打造，质感很好。防水深度达300米，表圈带有分钟刻度，以耐刮的黑色雾面陶瓷打造，是身处恶劣环境下的不二之选。与表盘同色调的NATO表带让整只表的军装风格更显一致。

ZENITH 真力时

PILOT飞行员系列 TYPE20特别版腕表

￥42，900

采用卡其色油性磨砂表带，搭配橡胶防护衬里和钛金属针式表扣。做旧效果的钢表壳防水深度可达 100米，顶部弧形蓝宝石水晶玻璃表镜下是同色系的粒纹表盘，尽显复古基调。它搭载真力时Elite 菁英系列 679 型自动上链机芯，可靠而精准，同时提供 50 小时动力存储功能。除此之外，它的做旧钢表背上著有“盾徽”标识及星星图案和1865字样（真力时制表厂的始创年份），以向品牌历史致敬。

RICHARD MILLE 里查德米尔

RM 016 TITALYT?自动上链超薄腕表

￥565，000

独特而低调的颜色令人过目难忘，表壳经过独家工艺处理，钛氧化工艺采用电等离子技术，可增强金属硬度，从而强化其耐摩擦、抗磨损和防腐蚀性，达到太空飞行材料标准。7点钟位置设有日期显示框，实用且又兼具设计上的趣味。

从上至下 从左至右

Polo衫 Massimo Dutti

拉链卫衣 Lacoste

丝质衬衫 Bottega Veneta

迷彩长裤 Neighborhood

from Hoods Beijing

侧边条纹长裤

Bottega Veneta

运动上衣 私人物品

这三款以悠久的品牌历史或是军事元素为设计灵感的腕表霸气之余，个性十足，同样不容错过！

TUDOR 帝舵

启承碧湾古铜腕表

价格店洽

这款 43 毫米潜水腕表表壳采用铝铜合金材质，与众不同的古铜色霸气十足，重现了古代船只以及其他潜水设备采用古铜物料的美学。上链表冠、表盘上的棱角分明的“雪花”指针以品牌历史为设计灵感，是品牌的标识性元素。MT5601自动上链机芯能为腕表提供70 小时动力储备，配备硅游丝的惯性微调摆轮调节，并以横夹板固定，机芯功能更为可靠。灵感来自法国救援队降落伞的米棕色表带，以及可随时替换的仿古棕色皮表带让你在“霸气”之余个性十足！

LONGINES 浪琴

经典复刻系列COSD军事腕表

价格店洽

腕表展现了品牌在1940年代为英国伞兵创制的军事腕表的独特设计与鲜明风格。该款腕表配备直径40毫米的精钢表壳，搭载L619.2自动上链机械机芯，并搭配卡其色北约军用尼龙表带。乳白色表盘与黑色大号阿拉伯数字时标、红色的24小时刻度以及蓝色指针形成鲜明对比，而铁轨状分钟刻度则进一步加强了军事腕表风格。位于表盘上部的宽箭头标识，是英国当时用以标识政府物资的符号。

MONT BLANC 万宝龙

1858系列测速计时码表限量款腕表

复古也是MAN的一种体现！缎面磨砂处理的古铜色表壳与香槟色太阳纹饰的表盘交相辉映，米黄色教堂风格的指针加之干邑色手工皮质表尽显怀旧之风。腕表机芯是一枚Minerva表厂产出的MB M16.29，采用怀表设计样式，每小时振动频率18，000次，可储存50小时的动力。