黑盘，白盘 哪盘是你的菜？

导语：随着日新月异的腕表设计，腕表技术，造型也层出不穷，琳琅满目的颜色款式让人挑花了眼，不过经典的“黑白”色似乎永远是人们所追捧热爱的宠儿，同样也让人纠结黑白两色那款更适合自己。今天就分享一些“净版”黑白色表盘腕表，希望可以给大家一些参考。（图/文 腕表之家 孙月）

RADO瑞士雷达表皓星系列R32252162

RADO瑞士雷达表皓星系列R32252162

产品型号：R32252162

国内公价：￥18800

腕表直径：42毫米

机芯类型：自动机械

表壳材质：高科技陶瓷， 精钢 / PVD

防水深度：50米

腕表点评：“永不磨损”的RADO瑞士雷达表，设计鲜明的个性和流畅线条让人过目不忘。皓星系列腕表由单一构造圆滑注塑陶瓷打造而成，摒弃从前陶瓷设计中所需要的精钢固机圈，会具有极度舒适感和耐用性。这款腕表整体采用高科技陶瓷打造，黑色圆润完美弧度让人爱不释手，黑色表圈让42mm表径看起来很精致精小，如果手腕粗壮佩戴这款也很适合，大表盘和百搭黑整体会很协调。同样这款腕表可适用于任何场合佩戴。

浪琴制表传统系列L2.793.4.77.6

浪琴制表传统系列L2.793.4.77.6

产品型号：L2.793.4.77.6

国内公价：￥18900

腕表直径：40毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：L619/888

表壳材质：精钢

防水深度：30米

腕表点评：白色，给人干净、简约、优雅、安静的感觉更多些，这款浪琴腕表主体为精钢材质打造，表盘为“麦粒”饰纹让表盘具有层次感，13颗钻石错落有致的“行走”在时间轨道，银镀指针剔透精致，如同浪琴表赋予它“优雅是一种态度”一般纯粹。如果你喜欢简约优雅风格，那么白色或许是你更好的选择。

万宝龙1858系列U0112638

万宝龙1858系列U0112638

产品型号：U0112638

国内公价：￥24200

表壳厚度：10.95毫米

机芯类型：手动机械

机芯型号：MB 23.03

表壳材质：精钢

防水深度：30米

腕表点评：这款万宝龙1858系列腕表颇具复古风格，将现代与经典结合，赋予腕表全新风范。与上世纪30年代以来的老款腕表相似，黑色表盘搭配复古造型指针，六点钟位置设有小秒盘，鲜明白色刻度与黑色背景形成强烈对比，简单明了。棕色牛皮表带佩戴舒适，腕表比较百搭不挑人，可以随意搭配服饰。

总结：有人说黑色更百搭永远不会落伍，也有人说白色更优雅简约……所以对于颜色的选择，一方面是个人性格喜好，还有就是考虑是否适合自己，比如根据肤色、或者经常佩戴场合、是否容易搭配其他服饰等。