杨洋出席万宝龙发布会 表展首日新品烧脑与养眼大PK

导语：当地时间1月15日，2018日内瓦国际高级钟表沙龙在瑞士日内瓦展览中心开展。杨洋做为万宝龙品牌大使，首次出席万宝龙SIHH全球发布会，也成为表展首日大家最想看到的新闻。

经历表展开幕的第一天，已经大致领教了个别重要品牌今年最重要的一些新品。尽管个别媒体人对已经看过的新品表示了些许的失望，但依旧有很值得一提的地方，从看过的卡地亚、江诗丹顿、沛纳海、梵克雅宝、高珀富斯这些品牌中大家常谈到的新款中，很容易发现这些品牌已经自动形成两大阵营——烧脑复杂派与养眼超美派。

杨洋出席万宝龙SIHH全球发布会

当然，杨洋做为万宝龙品牌大使，首次出席万宝龙SIHH全球发布会，也成为表展首日大家最想看到的新闻。

“金刚狼”遇到“羊”

休叔自拍

万宝龙新晋品牌大使杨洋在表展首日出席了万宝龙在展馆中举办的品牌发布会，同在发布会上的还有狼叔休杰克曼。两人在发布会结束之余竟玩起了自拍！

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烧脑复杂派

沛纳海L’ASTRONOMO LUMINOR 1950

50 毫米陀飞轮月相时间等式两地时间腕表

沛纳海的这款腕表就是属于第一眼“超厉害，而且看时间还行”，再仔细，就越研究越能发现其中隐藏的各种超级复杂功能。这款腕表可是沛纳海首款集合了陀飞轮、日历、时间等式、以及日出和日落时间显示在一起。特别值得一提的是沛纳海的这个月相显示非常与众不同，是通过由两枚交叠相扣的转盘组成的机械系统来显示的月相。

梵克雅宝Lady Arpels Planétarium 诗意复杂功能腕表

2014年梵克雅宝推出了男款的midnight Planétarium 诗意复杂功能腕表，历经4年的研发，今年又推出了完全全新的女款Planétarium 诗意复杂功能腕表。表盘上可以直接看到水星、金星和地球围绕中心太阳的运动时间轨迹，每个天体以其实际速度移动，即水星绕太阳一周需要88天，金星需224天，地球需要365天，即为他们在表盘上运行一周需要的时间。地球旁边的月亮也在围绕地球转动，它会在29.5天内绕地球转一圈。

养眼超美派

梵克雅宝

Le Jardin Van Cleef & Arpels 系列腕表

钻石、珠宝包裹的腕表系列，似乎已经找不到更美的形容词来表达对这一套腕表美的表述了。这套梵克雅宝的花园一共有7枚新表组成，分别代表了蒲公英、牡丹、菊花、勿忘我、雏菊、波斯菊、蜀葵。

江诗丹顿

Métiers d’Art 艺术大师系列 Les Aérostiers 热气球腕表（一套五枚）

灵感来源于因人类飞翔的梦想而创造的热气球。制表师们将精美的手工雕刻和微雕热气球悬浮于半透明的镂空珐琅背景之上，微缩工艺如实还原了 1783- 1785 年之间在法国完成的五次热气球飞行壮举。

卡地亚

REVELATION D’UNE PANTHERE 腕表

卡地亚这次以沙漏为灵感，表现品牌超经典的猎豹形象。900颗金珠会随着手腕的转动，沿着经过缜密设计的轨道滚动，从而勾勒出猎豹的豹头图案。