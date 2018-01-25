腕表与中华文化不可分割的情缘

导语：文章开头先不谈腕表，我想先谈一谈中华文化。提到中华文化，不知道你首先会想到什么，反正我想到的是“博大精深，源远流长”这两个词。要说为什么是这两个词，只能说是由于我的教育经历。作为一个文科生，高中的时候曾经把政治课本翻来覆去的背了好多遍，我至今仍记得在文化那部分就有这两个词。大学的时候学了中文，对中华文化有了更进一步的了解，也明白了为什么用这两个词来形容中华文化。 （图/文 腕表之家 李丽）

想必大家都知道，有段时间中国文化经历了低潮，例如圣诞节、情人节这样的外国节日盛行，尤其是受到年轻人的欢迎，甚至超过了我们自己的节日。当然，在全球化的前提下，各国文化相互借鉴、交互交融没什么不对，毕竟外国人也会庆祝春节。但是中国自己的节日要放到首位，因为中华文化是我们赖以生存的根。

随着《见字如面》、《朗读者》等几档文化综艺口碑和收视双飘红，一时引发“文化热”现象。

刚刚过去的2017年被成为“文化综艺元年“，随着《见字如面》、《朗读者》等几档文化综艺口碑和收视双飘红，一时引发“文化热”现象。临近年底，央视的文化综艺节目《国家宝藏》又添了一把火，。我很喜欢主持人张国立在开篇时说的那句话，他说：“我们是个年轻的节目，我们有多年轻呢，也不过是上下五千年。”这话是谦虚，也是底气，是中华五千年文化带给我们的底气。其实在前几年便有一些文化节目，例如《汉字听写大会》、《中华好诗词》等，不过反响不是特别大。2018年还会有更多的文化节目，且不说这是不是跟风，这种对文化的宣扬和重视是有意义的。

20世纪后半叶，尼尔 ? 波兹曼提出了“娱乐至死”的观点，当一切文化内容都心甘情愿的成为娱乐的附庸，其结果是我们成了一个娱乐至死的物种。所以在娱乐节目遍地开花的时候，我们需要一些走心的节目来证明我们不忘初心。

对于文化，我们应该好好加以利用，将博大的中国传统文化元素与现代科技巧妙结合，让优秀的中华文明与永恒的时间相融。所以这时候我要开始谈谈腕表。

中华文化巧妙地融入到了腕表当中，北京表丝语系列就融入了苏绣元素。拥有超过两千年历史的苏绣具有图案秀丽、构思巧妙、绣工细致、针法活泼、色彩清雅的独特风格，每一款丝语腕表的盘面都由苏绣大师以极细的丝线与绝妙针法，手工完成。

北京表丝语系列 - BL110005

看这款丝语系列 - BL110005腕表玫瑰拥有不可思议的力量，传递着永恒和真挚纯洁的爱，被称为“爱情之花”，在世界范围内，更是用来表达爱情的通用语言。 北京表丝语系列粉玫瑰手工苏绣腕表，以细乱针和细平针两种针法，精心搭配86种不同颜色的丝线，将玫瑰花为世人所称颂的姹紫色彩和美态在腕间绽放，是诗意、浪漫的爱情的悸动。

北京表丝语系列 - BL110021

这款北京表丝语系列七夕特别款腕表“杏林春燕”，限量10枚，用苏绣一针一线的婉转细致，描绘浅粉晕染的杏花和翩翩双飞的灵燕，表达对爱情圆满、自主独立两大人生幸事的愿景。 “杏林双燕”手工苏绣盘面，采用58种不同颜色蚕丝线，每一股蚕丝线都被分为四之一至十六分之一，由苏绣工艺的传人纯手工完成；以细平针与细乱绣针两种绣法，呈现花型团圆周正的杏花与轻灵飘逸的双燕，线条疏朗，浓淡有致，带来犹如设色水墨画的艺术效果。

不仅是我们的国产腕表中融入了人中国元素，一些外国大牌腕表同样加入了中国元素。

香奈儿MADEMOISELLE PRIVé H4943 腕表

“Mademoiselle Privé”系列腕表的灵感源于至今依然装点着香奈儿女士寓所的著名Coromandel中国乌木漆面屏风，将屏风上的花鸟移步于表盘之上，中国画之雍容华贵写意诗情，在香奈儿的表盘上尽显，叫人看着亲切动容。按此制作而成的十个主题珐琅表绝对是限量中的限量，每一个主题只有一只。雪花镶钻加上微绘珐琅，问鼎美学与技术的顶级殿堂。

江诗丹顿艺术大师系列86073/000P-9752腕表

江诗丹顿艺术大师系列86073/000P-9752腕表，中国的剪纸艺术被联合国列为“非物质文化遗产”的传统工艺，与出现并盛行于瑞士Pays d’Enhaut地区的剪影艺术 （Scherenschnitt） 有异曲同工之妙。依据剪纸的原理，人们在纸张上裁剪出中国生肖的十二种动物，这种工艺需要充分利用纸张的空白地方，将剪纸工艺发挥至极致。江诗丹顿凭借其具丰富经验及超凡技术的工匠，勇于接受这项挑战，并将之运用在腕表制作方面，通过雕刻大师与珐琅大师倾力合作，创制出这款蛇年表，以粉红金或铂金制成，每款限量12枚，只在江诗丹顿专卖店发售。表盘上的叶子图案，源自传统的中国图像，直接在金属上蚀刻而成。图案采用半嵌入式设计，透过一个由多个浮雕组成的舞台，从金色基层中缓缓升起来，营造出一种诱人的深邃感。

把中华文化融入到腕表之中是一种创新，也是一项挑战，很显然这项挑战暂时是成功的，并将不断提升。