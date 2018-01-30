2017年中国市场引领瑞士制表复兴

导语：2015年，瑞士央行弃守汇率上限，瑞郎走强。自此，连续两年对中国香港市场出口的下滑，被视作瑞士制表行业陷入困境的主要原因之一。那么，中国市场应该为此负责吗？如果答案是肯定的，中国市场正在重振旗鼓。（来源：腕表之家 许朝阳编译）

究竟什么原因，又是谁导致2015年以来瑞士钟表出口的下滑，有关于此，从来不乏理论观点。瑞士央行决定将瑞郎与欧元脱钩；成功繁荣使品牌冲昏头脑，走上涨价的危险路线；过度投资导致产能过剩；全球经济低迷，以及支持本土文化和商业的趋势。这些因素都不利于企业发展，但当瑞士制表行业对全球最大市场——中国香港——的出口降低时，上述因素都相形见绌。继2015年减少23%后，2016年瑞士制表行业对该地区的出货量持续下滑，幅度达到25%。直到2017年3月，经过连续25个月的持续下降后，形式终于开始逆转。在此期间，一众品牌别无他法，只能回购多余库存，否则这些库存可能会流入灰色市场。

不久之前，所有的目光都转向中国大陆，并以此解释对中国香港市场出口下降的原因。长期以来，作为特别行政区，受益于更有利的进口关税政策，香港在产品进入中国大陆市场的过程中扮演着重要的临时中转站角色。如今，越来越多的城市正从中国旅游业的崛起中获益，也有部分游客选择转向日韩市场。除此之外，2013年中国政府着手整顿吏治，瑞士腕表销售遭受严重打击，更不用说现行高额的奢侈品进口关税。瑞士制表行业对中国大陆市场的出口首当其冲，2015年和2016年分别下降5%和3%。

曾经被视作瑞士制表行业的下一个奇迹之地，但近年来中国大陆市场不仅褪去了光芒，还被与中国香港市场一起指责为压倒骆驼的最后一根稻草。然而，统计数据已经开始朝着积极的方向发展。最近几个月，瑞士制表行业对中国大陆市场的出口有所回升，2017年10月和11月分别上涨近20%和40%。2017年1月至11月，中国大陆的瑞士钟表进口额达到14亿瑞郎，紧随美国（19亿瑞郎），成为瑞士制表行业全球第三大出口市场。所有的目光重新聚焦亚洲，特别是远东地区，在其推动下，同期11个月间瑞士制表行业全球出口额增长了2.8%。中国香港（+5.3%）仍是瑞士钟表的首选目的地，其次是中国大陆（+19.6%），新加坡（+10.6%）以及韩国（+3.6%）。

考虑到亚洲在全球舞台上的重量，该地区对奢侈钟表兴致的回升应该不足为奇。据英国经济和商业研究中心（CEBR）于2017年12月底发布的预测报告，今年印度将超越法国和英国，成为世界第五大经济体。未来十五年内，韩国和印度尼西亚将进入前十名，中国台湾、泰国、菲律宾和巴基斯坦将进入前25名。CEBR报告还预测，到2030年，中国将取代美国坐上头把交椅，以购买力平价来衡量，中国的GDP甚至会超过山姆大叔。对制表品牌来说，这是一个值得欢迎的好消息，但请谨慎。过度依赖中国，乃至普遍意义上的亚洲市场并非毫无风险，瑞士制表品牌有着前车之鉴。但不管怎样，看到低吟的巨龙重新转为咆哮，本身就值得庆贺。