复古英伦学院派 做绅士不能忽略掉腕表细节

导语：近年来“复古”风潮一直不减，特别是当电影《王牌特工》再次回到观众视线中，对于很多男士来说，威士忌、桌球，以及胸针、领结、雨伞、腕表等修饰的西装革履造型，简直可以成为复古绅士的最好代名词。想成为复古绅士，看看他们怎么玩。

时尚圈的复古风潮

现在我们说的“复古绅士”，更有点像是过去英伦学院派。在上世纪初，英国一些昂贵的私立学校不仅重视英式的传统教育，在学校制服中也逐渐形成自己的风格，拆开传统西装模式，套上了棉布海军夹克与灯芯绒长裤，翻起了裤脚让皮鞋利落展现。

前段时间，复古绅士文化的倡导者，瑞士钟表品牌真力时在北京，叫着自己的品牌大使丁俊晖以及全球总裁办了一场年度的复古绅士夜。场地布置成浓郁的工业风，与复古飞行竟有一钟特别的默契。在阵阵轰鸣引擎声间，真力时邀请的媒体、VIP们仿佛登上了那架穿梭回60年代的豪华客机。当然，除了场地布置得用心，雪茄、美酒、以及绅士运动斯诺克也同样在现场让人们感受不同的绅士生活元素。

真力时全球形象大使丁俊晖先生出席2018真力时复古绅士夜

真力时品牌大使丁俊晖先生与真力时全球总裁朱利安?托内尔（Julien Tornare）先生于活动现场合影留念

其实这场活动主要是为了推出真力时新款的飞行员系列TIPO CP-2飞返计时腕表。可见，当你已经有了一身合适的suit，但也不能少了这些必要元素来做搭配。

真力时飞行员系列TIPO CP-2 飞返计时腕表

真力时飞行员系列TIPO CP-2飞返计时腕表

全新发布的飞行员系列TIPO CP-2 飞返计时腕表是著名的1960年代TIPO CP-2表款的复兴之作。上世纪60年代，真力时为意大利空军及海军特别定制TIPO CP-2，该表被收藏家们亲切地称为“Cairelli”腕表。它隶属于一个非凡独特而又极具传奇色彩的计时码表系列，该系列无论在军事还是制表历史上均赢得了“超凡时计”的美誉，且称得上是这家位于力洛克 （Le Locle） 的制表厂最为珍贵的宝藏之一。

万宝龙1858系列单按钮计时码表

万宝龙1858系列单按钮计时码表（限量100枚）

万宝龙1858系列单按钮计时码表（限量100枚）以40毫米的精钢表壳再现美耐华古董计时码表的经典设计，渐变绿色表盘增强复古风范，搭配来自位于意大利佛罗伦萨万宝龙Pelletteria皮具工坊的米黄色绳线绿色鳄鱼皮表带，别具一格的设计令人过目难忘。正如其他美耐华经典时计，此款腕表的小秒针盘嵌于表盘“九点钟”位置，30分钟计时盘位于表盘“三点钟”位置，经典铁轨式分钟刻度环绕于表盘外侧。

积家北宸系列世界时计时腕表

积家北宸系列世界时计时腕表

积家北宸系列的表盘结构独树一帜，巧妙地在三个同心圆中融合了多种工艺。中央的太阳放射状饰纹源于Memovox极地响闹腕表，显示小时与分钟的外圈经过粒纹装饰，而旋转内表圈则采用乳白色装饰。表盘镶嵌积家标志、经典阿拉伯数字时标、当代风格的梯形时标。宽阔的指针覆有Super-LumiNova荧光材料，即使环境昏暗仍清晰可读。积家北宸系列腕表拥有黑色或海蓝色表盘两种搭配，为其原型的黑色表盘造型增添一抹优雅的都市气息。