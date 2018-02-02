2017年12月瑞士钟表出口额同比增长0.7%

导语：据瑞士钟表工业联合会（FH）昨天发布的数据，2017年12月瑞士钟表出口额为16.7亿瑞郎，同比增长0.7%。虽然对比基数相对较低，但增长势头微弱。至此，2017年全年瑞士钟表出口额增长2.7%，略低于200亿瑞郎（准确地说是199.24亿瑞郎）。（来源：腕表之家 许朝阳）

贵金属腕表的表现不及前几个月，出口额下降4.7%。间金腕表（+5.2%）和精钢腕表（+2.2%）从平衡转为增长。从数量上看，主要材质类别的腕表出口量明显下降，尤其是其他材质类别（-27.3%）。

12月，出口价格低于500瑞郎的产品出口额和出口量双双下滑，其中出口价格低于200瑞郎的产品出口量（-20.4%）下滑幅度达到五分之一。出口价格介于500至3，000瑞郎的产品（出口额+5.5%，出口量+6.2%）涨幅明显，出口价格高于3，000瑞郎的产品保持平稳。

2017年最后几个月，亚洲主要市场普遍取得大幅增长。中国香港市场（+11.8%）和中国大陆市场（+12.3%）保持积极增长。日本市场（+7.0%）增长放缓，但整个第四季度仍然高企。韩国市场（+33.3%）环比增长强劲，成为瑞士钟表行业全球第十一大出口市场。美国市场（-9.5%）仍然低迷，并创下五个月以来的最大跌幅。欧洲（整体-1.5%）各国市场迥异，英国（-3.9%）、德国（-10.0%）和西班牙（-9.0%）下跌，法国（+10.7%）和意大利（+8.8%）则大幅上涨。