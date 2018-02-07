有钱有颜不愁卖 让独立制表拓展你的想象力

导语：抛去名牌的光环，独立制表很难受到当下中国市场的广泛关注，但是说到底，机械钟表中最核心的部分，不正是那些独立制表大师几十年如一日执着开发的机芯艺术么？而将无形的时间凝聚于复杂的机械结构之中，在我看来，也正是钟表这一时间艺术的精髓。（来源：雅趣 作者：鸿鼎客）

18个高富帅跟年中公布名单一样，全勤出席。Carré des Horlogers（制表广场）的独立品牌名单却发生变化。

日内瓦表展朋友圈都是高富帅，自己玩挺好，干嘛要带上这帮小品牌呢？原因大体有三。

首先，这是传统。

从1991年第一届的SIHH的雏形开始，召集品牌除历峰的三个品牌外，另外两个就是独立制表。既然要与巴塞尔分庭抗礼，自然是多团结一些可以团结的量。独立制表大体上走的是藏家和藏品线，本身跟大集团主推产表的业务冲突不大。

其次，制表业同气连枝。

小品牌的掌门人的族人可能是前任或现任大品牌高管；少独立制表的掌门人曾担任过大品牌的技术骨干；大品牌常常要依仗当这些表届大神操刀，主持一两枚顶级制表的大复杂机芯。

最后，也恐怕是最要紧的原因，顶级大师人缘好啊。

以前每年在表展附近的酒店饭馆请VIP和媒体去欣赏新作、叙叙旧，可避免地带走了一部分关注度。那么，不如直接请进场馆来（统一管理），客人们省得到处奔波，也可以专心看表了。

2016制表广场初建时有9个品牌。2017扩展到13个。本届原计划是16个，结果品牌MCT没撑住，宣布停业。还好报名后补的有的是，一下子新来了5个，总数达到17个。

前文提及，独立制表品牌规模小，产量少，作品多为精品，定价自然颇高。但如果用掏腰包而纯鉴赏，独立制表是最有意思的。

瑞士制表大师中的佼佼者带来的个人风格浓重的作品，是瑞士制表业想象、机械制造和手工工艺的菁华。没有规模经济的成本优势，没有全自动机械智能生产的高效，没有大集团那样雄厚的资金支持，倘若做出来的东西还不被顶级藏家青睐，眼下的环境要维系下去是几乎没有可能的。

开发一枚量产的复杂机芯，动辄花费百万瑞郎。还算成功的独立品牌，当家款式也并繁多，很容认识每一个品牌的特点。我们试试能否用最简洁的方式认识他们。

今天先看新来的五虎。

独立制表品牌01：Armin Strom

现代设计风格的机械镂空表，属于小规模产表。产表中最早将手表模块化。表主选购时，可以自行挑选各模块颜色，再要求品牌组装成表。

最值得看的作品是去年出品的镜像共振（Mirrored Force Resonance）系列表款。

主要零件模块化，表主可以自由挑选颜色组合的入门款双发条盒镂空Armin Strom表

通过共振使钟表更精准的理论由17世纪荷兰科学家Christiaan Huygens提出。制作难度很高。Armin Storm的表款与当代制表大师FP Journe以及Philippe Dufour的共振作品的设计区别在于两个独立自由摆轮间的共振簧片。

独立制表品牌02：DeWitt

创始人是拿破仑皇帝和比时国王的后代。红过一阵，表款多达几十种。机械镂空，复杂功能，表圈罗马柱切面造型是品牌常见的风格。做工扎实，视觉效果强烈。部分表款中，还保存了拿破仑皇帝的头发。（独立制表果然个性口味清新脱俗）

今年新款Academia Endless Drive，42.5mm表表径，3点9点位置简洁的时分显示盘，对称分布在惹眼的中轴能储显示两边。

独立制表品牌03：Chronométrie Ferdinand Berthoud

Chronometre-Ferdinand-Berthoud-FB1R.6-1是在去年FB1的表款基础上推出的新表，保留陀飞轮和芝麻链，表盘处不再开口出陀飞轮。时间显示创新地使用非传统型规范指针。8点到10点位置为专利能储显示。锈钢表壳表面经过碳化处理，非常抗造。

费迪南德内尔图是历史上享有盛名的制表天才，也是制表品牌Chopard（萧邦）大当家Scheufele先生的私人收藏主题。以萧邦品牌的雄厚财力和制表实力复兴的这个独立品牌，自然算是站在巨人的肩膀上火速成名了。唯一表款FB1，今年问鼎“钟表界奥斯卡”日内瓦大赏的最重要奖项金手指奖。

独立制表品牌04：élégante by F.P.Journe

法国第一制表师Franois-Paul Journe创立的同名品牌的石英系。国家领导人出访法国时，法方献上的国礼中相传就有一只翠玉面的 Elegante。

设计的初衷是既然士们不习惯，或（做指甲）方为自己的手表上发条，何不为她们设计一款无需上链的手表。Elegante在离开手腕静置时，会自动休眠；而重新戴上手腕时，又能自动将时分针调整到准确时间。喜欢打球和开车的男士也很喜欢这个系。

两个多月前的Onlywatch拍卖中首秀的FP Journe追针计时，拍出了115万瑞郎的佳绩。以此为基础，本届SIHH上推出了日历单钮追针计时表款。设计保留FPJ一贯的风格，图中的钛金属款最惹人注目。一定要说服自己种草的话，hmmm，44mm的表径和40万人民币左右的价格咯。

独立制表品牌05：Romain Gauthier

来自制表家族的一个名校MBA创立的同名品牌。在汝山谷长大的Gauthier有20多 年的制表业经历，每一代表款，都以传统制表工艺为根基，打磨和设计极为出色。被人称道的 Chanel的第一款自产男表机芯的诞生就有他的巨大功劳。

Logical One表款时至今日依旧是Romain Gauthier设计和制表工艺的巅峰代表作。

说完五个新进品牌，最后来怀念下退出的MCT（Manufacture Contemporaine Du Temps）。

CEO宣布无限期暂停运营后，熟悉该品牌的的表友无叹息。MCT和下面介绍的Urwek品牌的腕表异曲同工，属于以独特方式展现时间的表款。

一方面它仅能显示小时和分钟，无任何复杂功能；另一方面，这种时间的展现方式完全颠覆传统，借助电脑的奇巧设计和自动化精密加工，是当代风格的时计杰作。无50万人民币的起步价，和45mm以上的大口径，将太多感兴趣的人拒之门外。