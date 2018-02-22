导语：事不宜迟，直入正题。当我第一眼看见亨利慕时的这个手表时，我就决定要感觉给兄弟们说说这个表，因为这个表太好玩了，它是来搞笑的吧？（来源：腕表之家 作者：炎弹平）

亨利慕时最新推出的“SWISS ICONS”手表，显然是个“大杂烩”。

是啊，怎么看都是来“搞笑”的啊。

亨利慕时原本是个很正经、走低调奢华路线的牌子。但是这几年亨利慕时的“画风”突变，出了好几个非常“恶搞”的手表。“恶搞”了苹果表，还用“瑞士奶酪”做了一个手表。我忽然发现亨利慕时是一个“闷骚”的品牌，现在开始“恶搞”它的瑞士同行了。亨利慕时这回把瑞士主流手表品牌的经典款式都“恶搞”了一遍。特别逗。

原本亨利慕时是这样的，亨利慕时著名的万年历。

然后开始“恶搞”苹果表，出了个“瑞士苹果表”。

接着，又用奶酪做了个“奶酪手表”。

亨利慕时最新推出了一只叫“SWISS ICONS”的手表（中文意思就是瑞士偶像、瑞士明星），这只手表兄弟们一看都会觉得好笑，因为它把瑞士各种著名手表的经典设计都“杂交”到一个手表上，来了个大杂烩。

我给兄弟们对着图，梳理一下，大家看看是不是。



亨利慕时的“瑞士手表大杂烩”。

表壳：是爱彼皇家橡树的。

表冠：护桥是沛纳海的。

表耳：表耳上的H形螺丝是宇舶的。

表圈：八角形表圈是爱彼皇家橡树的。

表圈颜色：红蓝圈是劳力士GMT的。

表盘：表盘横纹是百达翡丽鹦鹉螺的。

表盘印字：表盘上LOGO的印字是万国风格的。

表盘数字：表盘上数字是沛纳海的。

陀飞轮：陀飞轮夹板是芝柏的金桥。

指针：手表指针是宝玑的。

表链：表链造型是芝柏的。

大家可以对照看一下。

完全的“大杂烩”呀，它把众多瑞士主流品牌，各家的标志性特征都用了一遍，好玩不？对此我有两个想法。

1、这些被“恶搞”的牌子，人家心里肯定都不乐意，我招谁惹谁了，躺着中枪啊。

2、各种大杂烩在一起，每个部分单独拿出来都很好看，全按在一起，就真是不好看了。但好不好看无所谓，反正是拿来“恶搞”的。真的不是拿来“卖”的。

亨利慕时真不是单单为了“搞笑”。

亨利慕时出这只“恶搞”手表是有原因的。这只表主要想“批评”一些问题。一个是，现在一些品牌，吃老本。这些年很多牌子都出复刻表，把历史上的表再复刻一遍。亨利慕时方面觉得手表不创新了，就图省事，吃老本；第二个问题是，很多牌子对于手表本身不上心，把心思都用在请明星上，看谁请的明星腕大，互相不比手表开始比明星，靠明星带流量。所以就出了这么一个手表，“恶搞”一下，“讽刺”一下。

亨利慕时想通过这只手表，反应一些瑞士手表行业中的“问题”。

亨利慕时这只“SWISS ICONS”手表，不是为了卖，而是只做一只。然后这一只手表会在SIHH日内瓦表展后，进行拍卖。拍卖的收入会捐出去，支持制表学员学习，支持行业发展啥的。对于亨利慕时“批评”的问题，我觉得，做生意，各家有各家的路子。请明星也好、出复刻也好，都是赚钱的路子。谁家做生意，不都是想尽办法，施展浑身解数吗？不做买卖不知道，做了买卖我深知赚钱不易，生意人谁都不容易。（图/文 腕表之家 炎弹平）