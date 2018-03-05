职场人真的只能佩戴正装表？

导语：社会领域有一个重要的概念叫作“共同体”，指的是遵守同一规范的人所组成的群体。在同一规范的约束下，共同体的成员掌握大体相同的知识和接受大体相同的理论，有着共同的探索目标。因此说到戴表，不同领域的职场人也会有相应的区别。（来源：GQ男士网）

（原标题：《职场戴表也“抱团”》）

有的群体倾向佩戴正装表，有的群体偏爱特定品牌的特定款式（比如政府机关的处长级干部大都佩戴Omega星座系列腕表）。在材质选择上也有区别，比如表上镶嵌钻石会贵上一大截，但有的职业人群就是愿意花这个价格让腕表看起来更名贵。

职场戴表也“抱团”

PIAGET 伯爵

Altiplano腕表

￥234，000

刷新超薄纪录的Altiplano计时腕表，机芯仅厚4.65毫米，机壳厚度也只有8.24毫米。腕表延续该系列的简洁风格，同时平衡复杂功能所需的显示配置，以精巧工艺兼顾两者。表盘经太阳放射状雾面抛光修饰，加上单双行交替的时间刻度以及修长巴顿指针，体现其素净之美。

VACHERON CONSTANTIN 江诗丹顿

Quai de l’Ile奎德利系列腕表

￥122，000

兼具坚固、舒适和轻盈的直径41毫米精钢表壳，采用抛光和缎面打磨工艺，结合了品牌三种经典外观设计：圆形表圈、枕形表壳和酒桶形表环。复合式的表耳设计确保了佩戴的舒适度。精钢表壳中搭载了品牌自行研发的自动上链机械机芯，具备小时、分钟、中央秒针和日期显示功能。

BLANCPAIN 宝珀

Villeret经典系列周数显示腕表

￥275，500

这款表沿用了纯粹的线条设计、大明火珐琅表盘和双层表圈等宝珀签名式美学元素，设有双窗口大日历视窗，周数刻度沿表盘外圈均匀排布，以Villeret系列经典蓝钢蛇形指针指示。腕表配备直径42毫米的红金表壳，表耳下方设有专利隐藏式调校装置，极大提升表壳线条的简洁性。

上什么班，戴什么表

腕表的款式与功能如此繁多，不同领域的职场人在选择时也或多或少有规律可循。

金融业

爱表人士里，不少是金融业从业者，他们更偏好贵金属材质的皮带腕表，并且喜欢在基础的时分秒、日历功能以外有一些其他卖点。贵金属、功能复杂的腕表大概每个人都喜欢，只不过从事金融行业人士收入丰厚，更有财力将心头好纳入囊中。

IT业

IT行业人士选择腕表也很有特点。他们的思维天马行空，选表自然也更轻松随意，很多人喜欢佩戴运动系列的腕表，比如Omega的超霸计时表和海马系列计时表。

广告传媒业

瑞士人钟表做得好，一半在于工厂的精工细作，另一半在于卓越的市场营销。相对来说，广告传媒领域的从业者更重视品牌，他们偏爱高级品牌以及表盘设计有特色的腕表。

法律界

务实的律师也要戴名表？说起来，最贵腕表之一，2012年经佳士得拍出的399万美元的Patek Philippe精准天文台铂金2458就是为著名律师J.B。 Champion制造的。一块精准稳定的表，比如经过天文台认证或带有计时功能的表款，对律师的工作十分有必要。

戴表也要看场合

有些手表对于场合不是很挑剔，比如Rolex大名鼎鼎的运动腕表黑水鬼，搭配西服也完全没问题。但如果正装搭一块彩色硕大的Casio泥人系列腕表，还是会显得不相配，这种特别休闲的腕表还是下班之后佩戴为宜。跑步、高尔夫等运动对于机械表的运转和寿命会有不小影响，如果真的要在运动时戴表，建议选择电子腕表或Apple Watch。

手表+正装，搭出时髦范儿

简单地说，穿西服正装，尽量选择皮带、较薄的正装腕表，功能简单不要紧，表款和服装相称就好。选正装表时，经典款总是不会错的，手表行业历经百年，大浪淘沙留下来一些历久弥新的款式，比如Rolex的Datejust日历型腕表、Longines名匠腕表，永远时髦不过时。

表款：

CHANEL 香奈儿 J12 GMT两地时黑色亚光腕表

￥45，000

GMT即Greenwich Mean Time（格林威治标准时间），这款表可同时显示两个时区的时间，一枚表冠即可调校所有功能，满足国际旅行者的基本需求。腕表由品牌独有的高科技精密陶瓷材质打造，以超薄表身搭配大表盘，厚度仅为10毫米，采用更窄更短的全新三段式蝴蝶表扣，更符合人体工学，造型流畅，佩戴舒适。

BREGUET 宝玑 航海系列Marine 5817腕表

￥121，800

经典的航海系列，传承品牌为法国皇家海军独家打造的时计，这款钢质表壳腕表集运动的优雅及性能于一身，充满冒险气魄。镀银金质表盘与蓝色镀铑形成鲜明的对比，表盘中央的手工镌刻波浪饰纹将光线吸收并反射于镀银分圈上，凸起黑色时符与带有夜光针尖的镀铑指针相互映衬，大日历显示窗置于6时位。配以带有平钉式样的橡胶表带，另备钢质表带供选择。

HUBLOT 宇舶 经典融合链带蓝光腕表

￥88，200

这是一款百搭腕表，钛金打造的表壳与链带，彰显简约优雅的经典轮廓，蓝色的装点更显雅致，休闲商务皆宜。共有4种尺寸的表壳可选，男女都可佩戴。在材质上，5级钛拥有极为轻盈的质感、绝佳的防磁和抗腐性能，坚固耐用，抛光处理更凸显其金属触感。此外，腕表还同时搭载两种时间显示，实用性满分。

JAEGER-LECOULTRE 积家Reverso Tribute双面双时区翻转腕表

价格店洽

玫瑰金表壳散发优雅又简约的气质。运用了Duo双时区设计概念，两面表盘分别显示不同时区的时间，对比鲜明。6时位置设有别致的小秒针。简洁利落的线条展现经典装饰艺术的设计特色，而圆润的弧角与之平衡，和谐有致。背面的深灰色表盘显示当地时间，中央饰有蛋白石，外沿则以巴黎钉头饰纹作装饰，两种质感不同的装饰并置，凸显表盘的层次感和深邃魅力。

边栏： 消费观和薪水，决定你的购表行为

花多少钱买表是很个人的问题，华人圈著名钟表收藏家黄嘉竹就曾卖房买表，相比把名表作为个人财富一部分的藏家，新手可以拿出1~2个月的工资来买第一块腕表。一块优质的腕表只要不遭受意外，用几十年甚至传给后代都没问题，除了佩戴感受好，平摊到几十年里费用也很划算。况且，高端腕表是很有增值空间的。