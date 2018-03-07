人们常说的“金表”真的等同金条吗？

导语：许多腕表品牌不确切说明具体的金合金配方，带一点细微的粉色调的“玫瑰金”或“粉金”可能是4N，如果色调更接近黄色的话甚至是3N。（来源：界面新闻 作者：老邓说表）

有一个表迷之间经常讨论的一个话题，乃至不少媒体朋友都经常发表过自己的疑惑。这个话题就是到底怎么区分玫瑰金、粉金以及红金，好奇心驱使我研究了品牌是如何用这些词的，而我得出答案依旧模糊。

材质的署名取决于品牌——往往取决于撰写品牌推广材料的人，以及用什么语言写——粉色、玫瑰和红色金要么完全是相同的材料要么本身不一样。为了给那些不是深谙珠宝和贵重金属的腕表迷们解释清楚这个问题，我得到了一些相关陈述。

第一点要澄清的非常清晰明了：金子在自然状态下是黄色的。白金和粉金/玫瑰金/红金（更不用提黑金这些奇怪的东西）自然状态是不存在的。

依稀记得，曾见过有腕表的广告将需要兜售的产品描述成“纯玫瑰金”，这无疑是一种莫大的夸张手法。

除了纯（也就是24K）黄金外，其他都不是纯的金属，而是某种合金，定义是“一种包含两种或以上金属或一种金属和非金属精密结合的物质”。

事实上，哪怕是我们在手表上或珠宝看到的黄金也不是纯金的，因为纯金特别软而且容易变形，比较难保持固定的形状。

宝玑Tradition和朗格Richard Lange 这些表上用的黄金是由添加了其他成分的黄金制作而成。（所添加金属成分的量取决于开数：用于多数表壳的18k金含金量是75%。）

我们称作白金的是一种纯金和其他金属混合而成的，一般是镍、银和钯，偶尔是少量铜和/或锌，这样才能实现洁净闪亮的外观。通常，白金表壳还用要镀铑来尽量减少各种金属混合产生的褐色效果，金合金不可能做到“真的”纯白色。

回到我们的中心问题，这些叫做玫瑰金、粉金或红金的是黄金和不同分量的铜混合而成的。（“玫瑰金”这个词的使用可还是起源于法语到英语的翻译：法语里“粉色”这个单词指“玫瑰色”。）

铜给金增加了红色色彩，结果这种颜色现在在腕表迷中这么受欢迎。铜的比重越高，颜色更丰富，红色更深。比如，玉宝在他们家的1911 BTR表上用的是4N玫瑰金（传统配比75%的金，9%的银和16%的铜）。

许多腕表品牌不确切说明具体的金合金配方，带一点细微的粉色调的“玫瑰金”或“粉金”可能是4N，如果色调更接近黄色的话甚至是3N。表壳的色调更丰富、红色调更重——如昆仑表的Admiral’s Cup Challenge 44 Black and Gold ——极可能是5N玫瑰金，通常叫做红金，传统的75%的金，4.5%的银和20.5%的铜组成的合金。

只需瞥一眼瑞士腕表秀上腕表品牌的市场资料就可发现这些词的使用并没有规律可循。沛纳海或许是腕表品牌里最阳刚的，他们的Radiomir Base表壳称作“粉金”，这个叫法伯爵、宝格丽和卡地亚使用得最多。

“玫瑰金”可能是当下使用最普遍的，百达翡丽、宝玑、真力时、昆仑和其他几十家品牌都用采用这个叫法。

“红金”则出现在宇舶、宝珀和Gérald Genta的宣传资料里。

从这些内容我们能搜罗到什么？仅仅是一点点或许有用的普遍原则。基于N表示含铜量高低的情况下，“粉金”的表，一般是3N或4N；“玫瑰金”的，可能是4N或者5N；“红金”极有可能是5N。

那么，换句话说，玫瑰金如果被叫成其他名字还是一样的闪亮发光吗？只有你自己可以去评价，反正品牌们为了“我们不一样”操碎了心。