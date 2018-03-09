腕表见证的伟大开始 三款航海潜水表推荐

导语：有多少人对未来充满了憧憬，为自己的人生设想了无数种可能，只是缺少一个开始。尼克·胡哲有本书叫《人生不设限》，讲述了自己从一无所有到一无所缺的故事，所以，所有的伟大只是缺少一个勇敢的开始。如今潜水运动越来越火，在你心中，是否也想过要去试试呢？如果有过，不妨大胆开始吧。今天为大家推荐几款潜水表，希望你能有一个勇敢的开始。（来源：腕表之家 李丽）

原标题：所有的伟大源于一个勇敢的开始，三款航海腕表推荐

劳力士潜航者型系列114060-97200 黑盘

劳力士潜航者型系列114060-97200 黑盘

产品型号：114060-97200 黑盘

国内公价：￥61500

腕表直径：40毫米

机芯类型：自动机械

表壳材质：不锈钢

防水深度：300米

腕表点评：劳力士腕表在中国一直很受欢迎，潜航者系列的火热程度更不必多说，这款潜航者无日历腕表作为“水鬼”系列中最便宜的一款，可以说是新手的首选。这款表直径40毫米，黑色表盘具有很高的辨识度，搭配夜光大钟点标记，清晰易读。中央搭配的“奔驰针”同样富有夜光涂层，便于夜间读时。腕表设有单向旋转表圈，其60分钟渐进式刻度使潜水员准确计算时间。腕表搭载劳力士3130型自动上链机芯，机芯可提供约48小时动力存储。

雅典表潜水系列3203-500LE-3/93-HAMMER

雅典表潜水系列3203-500LE-3/93-HAMMER

产品型号：3203-500LE-3/93-HAMMER

腕表直径：46毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：UN-320

表壳材质：钛金属，逆时针单向潜水计时表圈，部分橡胶覆盖

防水深度：1000米

腕表点评：说到潜水表就不得不说说雅典表，在刚刚过去的2018日内瓦高级钟表展上，雅典新推出了一款千米潜水表，这款表表盘为深蓝色，装饰着15条锤头鲨；右下方的计时盘上也有一条红色锤头鲨。夜光指针和时标便于在任何时候读时。2点钟位置表冠上带有可拆卸钛金属保护装置，9点钟位置有排氦阀，适用于长时间深潜或饱和潜水。表壳为钛金属材质，并配有切割边缘表耳。大表圈配有12个凹槽齿，戴着潜水手套也易于操控。橡胶表带使佩戴时更舒适。

欧米茄海马系列215.33.44.22.01.001

欧米茄海马系列215.33.44.22.01.001

产品型号：215.33.44.22.01.001

国内公价：￥56600

腕表直径：43.5毫米

机芯类型：自动机械

表壳材质：精钢；单向旋转表圈

防水深度：600米

腕表点评：欧米茄海马系列同样是一个不错的选择，这款表只有黑白两个颜色，但在外观上却搭配的极好，佩戴这样一款表时尚又酷炫。腕表直径43.5毫米，黑色表盘搭配白色时标和箭形指针，一黑一白，形成最鲜明的映衬，便于读时，3时位置设有日期显示窗口。此款腕表防水深度达600米，并配备有排氦气阀门。无论是从实用角度还是 美观上都是很好的选择。

总结：人生本就有无数种可能，不要给自己设限，所有的计划和目标，不妨从当下开始。