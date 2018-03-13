解放秒针 独立出的小秒盘魅力何在？

导语：在常见的手表盘面的大致分类上，我们可以分为大三针、小三针、两针等类型。更为常见以及更被大众所接受的指针设计为大三针。但殊不知，小三针，尤其是小秒盘有着它特别的魅力。制表商们会将这小小的方寸之地以它们特有的方式诠释，究竟小秒盘的魅力何在，一起接着往下看。（来源：腕表之家 莫扬）

原标题：小秒盘的大魅力 三款小秒盘手表推荐

万宝龙明星经典系列U0107073腕表

万宝龙明星经典系列U0107073腕表

产品型号：U0107073

国内公价：￥24500

腕表直径：38-40毫米

表壳厚度：8.90毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：MB 24.08

表壳材质：精钢

防水深度：30米

推荐理由：万宝龙明星经典系列，沿袭该系列稳重、单纯和优雅纤细的风格。细微差别的风格打造出经典，精致，高端，微妙的奢侈感觉。6点位的小秒盘以万宝龙独有的六角星形状为底，蓝色菱形秒针在白色表盘上显得更为显眼，同时也增加了其可读性。

名士克里顿系列M0A10276

名士克里顿系列M0A10276

产品型号：M0A10276

国内公价：￥21600

腕表直径：41毫米

表壳厚度：11.54毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：Sellita SW260-1

表壳材质：不锈钢

防水深度：50米

推荐理由：钢制表带显然不适合冬季佩戴，但是今天我们着重要讲的是小秒盘的设计。个人认为名士M0A10276换上一条棕色的皮质表带不仅能提升它的佩戴上的舒适感，也能在整体为这款手表增添一丝儒雅的气质。说回小秒盘，名士M0A10276的小秒盘之所以吸引我，来源于玫瑰金与白色表盘的经典搭配，并且设计师没有直接将小秒盘用圆“画地为牢”，而是用时间刻度标明，这样做的好处是小秒盘与整表表盘的融合更为流畅，在阅读体验上也更为方便。

浪琴制表传统系列L2.841.4.18.3

浪琴制表传统系列L2.841.4.18.3

产品型号：L2.841.4.18.3

腕表直径：47.5毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：L506

表壳材质：精钢

防水深度：30米

推荐理由：浪琴制表传统系列以其优秀的复古设计为人称道，这款浪琴传统的小秒盘与前两只手表小秒盘最大的不同，就是秒盘设置的位置。一般而言，小秒盘会被设置在6点位，但也存在表盘设有其它副盘的情况下，小秒盘的位置就有了些微的变化。浪琴制表传统L2.841.4.18.3在没有其它副盘的情况下，将小秒盘设置在了9点位的位置，采用银色与白色的搭配，突破常规，优雅中显得有些俏皮。

总结：除了以上这些小秒盘的设计之外，最近拍出“史上第一高价”的“保罗纽曼”的小秒盘也非常的有特点，方块形状的秒盘时间刻度是它所独有的。你还发现哪些有趣的秒盘设计吗？在评论下面跟大家交流一下吧。