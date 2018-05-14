看复仇者联盟3前 先看下最有钱的超级英雄的表吧

导语：左盼右盼，《复仇者联盟3：无限战争》终于在国内上映了，这部电影是漫威电影宇宙10周年的历史性集结，在这部之前的所有超级英雄都将在这部电影中出现。应该会有很多表友在这个周末去影院看这部电影吧。（来源：腕表之家 董航）

记得在《美国队长3：内战》上映时，我曾扒过超级英雄们在影片宣传时都戴什么表。这次，我们照例也要扒一下超级英雄们所收藏的腕表，来看一下漫威世界中最有钱的超级英雄钢铁侠的扮演者小罗伯特唐尼究竟都有收藏什么名表。

GQ Style曾经请小罗伯特唐尼做过一期其所收藏的名表节目，还是满有意思的。小罗伯特唐尼除了展示其腕表收藏外，还同时为这些腕表编了个有趣的故事。不过，他也说到通过腕表配饰可以了解一个男人。下面就让我们一起来看看都有哪些腕表。

第一枚表是百年灵复仇者系列腕表，这款表的9点钟位置比较特殊，有国外网友猜测可能是百年灵为他特别制造的，或是电影的道具，小罗伯特唐尼也以“I don’t know”去介绍此表。

第二枚表是积家与阿斯顿马丁的合作表款，AMVOX3 Tourbillon GMT陀飞轮两地时间腕表，其售价要92，000美金，小罗伯特唐尼说这款表应该是他最好的一枚腕表了，这枚腕表也出现在《钢铁侠2》中。

这款腕表推出于2011年，采用了全陶瓷表壳材质。装载了一枚陀飞轮的自动上链机芯，除此之外，还集合了双时区显示和指针式日期逆跳显示功能，布局合理为了可以更好地欣赏陀飞轮的持续旋转。镂空的表盘使佩戴者可清晰透视桥板和主夹板，这板桥和夹板表面镀以钛金，遵循最顶级的制表传统。限量发行300枚。

第三枚表是一枚欧米茄的超霸腕表，这款表与欧米茄与1969年尼尔•阿姆斯特朗和巴兹•奥尔德林登月时所佩戴的超霸腕表如出一辙。

这款超霸腕表是欧米茄首款采用不对称表壳的超霸腕表，我们可以看到其表冠以及计时按钮出的表壳额外防护。表盘上亦印刻着“Professional”字样。自此枚腕表之后，欧米茄超霸腕表也被称为“月球表”。但是他这枚腕表太新了，指针及刻度的夜光涂层都没有氧化，这个就深了……

第四枚是劳力士的格林尼治型II改装表，出自Bamford，关于改装表品牌我们很少介绍，这次就带着说一下。Bamford的创始人George Bamford是英国著名的富三代，其父亲是欧洲第一的工程机械制造商JCB的主席。George Bamford一直对时尚、艺术、设计等情有独钟，在2003年创立了Bamford Watch Department腕表车间，专门从事奢华腕表的改装。这里我也要提醒一下各位对劳力士改装表有兴趣的朋友们，改装劳力士劳服是不提供任何售后服务的。

第五枚，这款不用我多说了吧，小罗伯特唐尼称其为“Green money”。绿水鬼一直就是腕表之家论坛表友们购买最多的一枚腕表，虽然现在的价格已超公价，但依然难挡其热度。

第六枚是一枚名士古董表，小罗伯特唐尼的祖父传给他的表，被其称为无价之宝。

第七枚是一枚柏莱士的BR 01系列腕表，46毫米的表径着实有点大，是其在2007年拍完《热带惊雷》后本·斯蒂勒送给他的，这枚表的风格跟战争风格还是蛮搭的。

最后一枚表被小罗比唐尼称之为最华丽的一枚腕表，是他老婆送给他的，确实这枚百达翡丽的“鹦鹉螺”5712钢款当之无愧，这款腕表也是百达翡丽热门系列中的最热门款。

这枚“鹦鹉螺”（型号：5712/1A ）带有月相、日历和动力储备功能，相对于功能单一的5711而言，5712显然是一只更有趣味性的手表。现在国内公价：300，300 RMB，并且这个价钱基本是买不到的，而去专卖店里排队就不知道要等到哪年那月了。

这个视频是早期的一个采访视频了，现在拿出来正好映个景儿，最后就祝大家去影院观影愉快吧。