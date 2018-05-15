红色腕上机械猛兽 性感霹雳火时髦一夏

导语：昨夜小楼还东风，今天就突然34℃的高温“焖煮”，入夏太突然，打开衣柜还都是一片灰蒙蒙的颜色，怎么能再让沉闷统治这最美好的三个月呢，还不赶紧用一抹跳跃的火红色叫醒你的眼睛。（编辑：Julien）

想起夏天推荐色，很多人第一反应，不是薄荷绿就是海洋蓝，谁说夏天只能穿冷色调？要想在人群中脱颖而出，偏偏就是要在一片冷色中做那到最亮的焰火。

source: Tommy Ton

单品参考：

Gucci 红色 全棉 Angry Cat贴花T恤（左），参考价5980元 ；Y-3标志条纹T恤（中），参考价1600元 MCQ ALEXANDER MCQUEEN燕子贴花T恤（右），参考价830元

当然，我们也不是让你像神奇四侠的霹雳火一样把火焰穿在身上，如果你觉得大面积的纯红色太过夸张，也可以选择带有花纹的红色衬衫，活泼的效果甚至更胜于纯色。

source: Tommy Ton

参考单品

Gucci logo印花衬衫（左），参考价7，893元；Prada漫画印花衬衫（中），参考价8,900元；ZADIG & VOLTAIRE Shark Hawaii印花衬衫（右），参考价1,950元

当然，除了衣服上的小心思，最好的方式就是在腕表的选择上好好下功夫，别看这手腕上的方寸红色，没准就会成为点亮你全身的关键。我们特别从2018年的新款中选出下面几款供大家参考。

宇舶表BIG BANG UNICO红色魔力

宇舶表BIG BANG UNICO红色魔力腕表

宇舶首款色彩陶瓷腕表以活力十足的明亮红色问世。Big Bang Unico红色魔力腕表无疑是一款拥有强韧特性同时饱含热情色彩的腕表佳作。这种红色陶瓷的身世可不一般，其诞生源于重大创新，该技术将高压力与高热相融合，无需烧制颜料就能锻造陶瓷。与普通的电镀等其他上色工艺不同，你永远也不用担心这种红色会因为不小心的剐蹭，或是长时间的光照和温度湿度变化而衰退，夏天最性感的霹雳火非你莫属。

萧邦Mille Miglia Racing Colours腕表

萧邦Mille Miglia Racing Colours腕表

相信不少人第一眼都会被萧邦这款色彩鲜明的计时表所吸引，很多计时表都是经典的黑白或是灰色表盘的设计（最著名的就是大家都非常喜爱的熊猫盘），更加接近正装的风格，这款腕表偏偏反其道而行，鲜明的红色令人想到参加Mille Miglia古董车赛的法拉利古董跑车。除了红色之外，萧邦还退出了银箭灰、英国赛车绿、复古蓝及国旗黄这四种配色，这些颜色分别代表了参加Mille Miglia千里赛的五个国家。

昆仑表海军上将系列镂空腕表

昆仑表海军上将系列镂空腕表

鲜亮的红色，加上摒弃表盘，完全镂空机芯夹板的设计，全新的昆仑表海军上将系列镂空腕表实力演绎了什么叫性感的红色硬汉。表壳金属的冷峻灰色，与位于表冠、数字时标和表带的鲜亮红色形成鲜明对比，十二边形的表壳线条利落硬朗，更突出了男性的锋芒毕露。红色的时标格外醒目，使用精准电火花加工技艺，逐个切割成形，利用这种切工，数字时标就不再需要贴附在表盘上，而是悬浮在镂空机芯上方，更增添一份神秘感。、

百达翡丽Ref.5968A-001 Aquanaut 计时腕表

Aquanaut系列的第一枚计时腕表Ref。 5968A-001

第一眼看到这枚Ref.5968A-001，你一定会被它鲜亮的色彩所吸引，鲜亮的橙红色不仅仅是为了彰显年轻个性，对于百达翡丽来说，腕表的功能性始终是在第一位的，在水下橙红色是最为醒目的颜色，因此不单单是表带，最为关键的中央计时秒针和6点位的小秒针盘都采用了这种橙红色的设计，如果预算足够，这绝对是今年即使排队也要抢到的一款腕上神器，足以让你在这个夏天在朋友圈傲视群雄。