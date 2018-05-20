夏季减重，钛金属材质表壳的五大厉害之处

导语：在如今，瑞士制表技术的发展遇到瓶颈之后，各钟表品牌开始对手表的材质大为重视。继精钢、贵金属材质之后，现在的手表表壳材质还出现了陶瓷、蓝宝石玻璃、钛金属等新颖材质。利用这些材质做表壳也是手表商看重这些材质的优良属性，比如陶瓷非常耐磨，钛金属非常轻盈等特点。（来源：钟表最时间）

钛金属作为金属材质范畴，它的出现改善了先前腕表材质的缺失，制表师们看上了这种材质的超强性能，设计师也爱它的前卫质感，随着技术的不断进步，钛材质腕表已成为制表界新宠。钛金属本身乍看之下与不精钢很相似，具有银灰光泽，常温下终身保持本身的颜色，绝不轻易变黑，抗酸性强、硬度高，在成为腕表材质之前，早被广泛应用于航空及海洋潜水领域。钛合金相比精钢更轻盈、更耐蚀，钛合金和钢材相比主要优势是密度低、耐蚀性强。

二十世纪70年代中期前，超过85%所生产的钛都是用于航空工业。钛的独特性能：密度为钢的一半，优良的强度保持性（到华氏1000度），环境腐蚀抵抗力比其他金属高得多。这使得它成为建造喷气式飞机，火箭和太空飞船的引擎和飞机框架的理想材料。

*腕表减重就靠它

近些年腕表流行大表径风潮，若采用精钢或贵金属材质，表壳重量加上机心的重量可想而知是一般人无法承受的轻。有鉴于此，腕表的重量固然必须反其道而行。于是轻盈的钛金属就受到表迷们的一致欢迎，钛的重量为47.90个原子尺度，比钢将近轻了50%，所以钛金属的腕表只有同款精钢腕表的一半重量，对于大表爱好者来说无疑是一个好的选择。

*抗压不变形

钛比钢的硬度高30%，质地坚硬结实无比。此外，钛金属绝佳的抗压优点，也让其成为专业潜水腕表最爱的使用的材质之一，让其即便潜入到深海，都不会变形。

*超强防腐蚀

钛金属具有超强的防腐蚀性能，暴露在空气中时其表面会形成一层紧密而坚韧的薄膜，可抵御众多侵蚀金属的物质，尤其对海水的防腐蚀效果最佳，于是许多专业潜水表纷纷转向采用钛金属！

*色彩百变

虽然具有以上三种不易被破坏的特质，钛金属也可以在电流的作用下变化为各种颜色，原本一身银白的钛金属变幻出万千色彩，展现百变造型。

*加工难度高

轻便、坚韧、耐腐蚀，这些优点让钛金属牢牢坐稳金属贵族的宝座，然而却因为提炼复杂、技术难度高而相对较难普及，导致钛金属腕表的价格会比精钢高。

钛金属作为手表材质有着非常好的优势，总结起来就是：

1。钛合金手表佩戴起来相当舒适，因为他们出奇地轻；

2。钛是防过敏的，它不含镍，即使在皮肤流汗时，佩戴起来也很舒服；

3。因为钛金属比钢更坚硬，所以钛金属手表更耐用；

4。耐腐蚀的特性让钛金属特别适合潜水表。

那钛合金可以作为机械表的机心材质吗？很遗憾，是不能的。钛合金和钢材相比主要优势是密度低、耐蚀性强，但绝对硬度和强度都不如钢材，而且加工性很差，并不适合做手表内部零件，但做表壳还是有其优势的，问题是它光亮度低、容易划伤，要靠涂（镀）层来保护。甲板上很多小孔很小，而且不规则切削对刀具要求更高，如果夹板强度高加工难度就更高，加上手表机心对夹板材质的硬度要求不高，同时抗磨损有宝石轴承搞定，当然部分小配件有高强度的材质，不过小配件容易被规则加工。所以夹板材质用铜合金更合适。铜虽然会生锈和不耐磨，但是它便宜、易削切，可以通过镀层、润滑油、红宝石轴承、钢件等部件以相对“低成本”的方式解决。

钛金属并不是稀有金属，它在地壳的蕴藏量排名第九。钛矿石的供应至少还可以维持一万年。在陨石，月球岩石，太阳和其他星球都发现了它的存在。不过，钛的提取过程相对较慢且费用过高，这使得它的价格昂贵。很多年来，高昂的价格限制了钛在军事和航空领域的运用。