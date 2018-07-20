Swatch集团上半年净利润猛涨66％ 瑞士腕表重回“春天”

导语：销售遇冷多年的瑞士手表正在中国市场与年轻消费者的助推下重新焕发生机。（来源：Ladymax 作者：王乙婷）

据全球最大的腕表制造商Swatch集团（SWX:UHR）最新公布的业绩数据显示，其上半年销售额同比增长12.6％至42.7亿瑞士法郎，约合42.5亿美元，创半年度财报销售新高。净利润则猛涨66.5％至4.68亿瑞士法郎， 营业利润率从去年的10.0％提高至14.7％。

期内，珠宝腕表部门销售额同比增长16.6%至41.36亿瑞士法郎；电子系统部门销售额同比增长2.2%至1.36亿瑞士法郎。财报显示今年上半年手表业务活跃，亚洲和北美市场录得两位数销售增幅，集团旗下品牌在所有市场和渠道均呈增长态势。

Swatch集团表示业绩大涨得益于年轻消费者强劲的购买力，创新产品正受到千禧一代的热烈追捧

截至报告期末，Swatch集团总部新聘请800名新员工使其员工总数增加至36200人。上半年除日常营销活动外，集团还通过赞助韩国平昌冬奥会及澳大利亚的英联邦运动会产生较大开支。

1985年，Asuag和SSIH两家钟表公司历时四年的重组后合并成立Swatch集团。作为世界顶级的瑞士手表制造商，Swatch集团的制表技术不仅刷新了超薄表盘记录，且发明了全新的制表工艺，集团旗下拥有包括宝玑 、宝珀、欧米茄 、浪琴、天梭等覆盖中档到高端价位的近20个品牌。

Swatch集团半年财报中的数据

Swatch集团表示，上半年业绩大涨得益于年轻消费者强劲的购买力，尤其是千禧一代，创新性产品正受到该群体的热烈追捧。为更好地满足年轻消费者的个性化需求，集团旗下品牌Swatch从 7月起在全球十几个国家和地区发布全新定制系列产品 Swatch x You，这是该品牌首次将设计权交给消费者。

消费者可在Swatch专卖店和官网上从预先准备好的款式中挑选若干配件来搭配个性化的手表，售价在400元至800元之间。不过这项服务目前主要面向欧洲地区消费者开放，在官网完成定制后，消费者还可以将自己的选择分享到社交媒体平台。

而在千禧一代消费者数量庞大的中国市场，Swatch则首次任命王俊凯为全球品牌大使。今年1月12日Swatch的天猫超级品牌日在上海和平饭店艺术中心开幕，受邀抵达现场的王俊凯显示出强大的“带货能力”，当日所有主打款在品牌官方旗舰店上迅速售罄。

“Swatch入驻天猫第一个月的销售额就超过100万”，天猫服饰事业群总裁尔丁曾在接受媒体采访时表示，“Swatch在线下大约有200家店铺，自去年6月入驻天猫后其半年的销量相当于是线下50家店的销量，很震撼。”

事实上，天梭是Swatch集团旗下首个入驻天猫的腕表品牌，该品牌官网上线半年时间月销售增幅高达50%，此后浪琴、美度、雷达相继与天猫达成合作。Swatch集团CEO Nick Hayek 曾公开称赞阿里巴巴集团旗下电商服务的完善，并表示阿里在打击假货和维护合作品牌关系上胜于亚马逊。

据《中国手表消费行业白皮书》显示，80、90后消费者已成为手表消费的中坚力量，35岁以下的腕表爱好者占比高达80%。4000元、2万元、10万元三个档次的腕表通过跨境电商售出数量均呈现快速增长趋势。

Nick Hayek 透露目前天梭销售额超过10亿瑞士法郎，下一个迈入10亿俱乐部的品牌将是Harry Winston。

除了腕表之外，Swatch还与意大利 Safilo 集团合作 推出了适合年轻一代的太阳镜系列

从代言人选择到试水新零售，以Swatch为代表的传统瑞士腕表行业加快在中国市场的变革速度也与亚洲奢侈品零售全面复苏密切相关。据瑞士钟表工业联合会发布数据显示，目前中国内地已超越美国成为仅次于香港的全球第二大市场。

今年前四个月，瑞士表业出口增长11%至67亿瑞郎。6月瑞士手表业出口增长1.8%至19亿瑞士法郎，约合19亿美元，其中对中国香港出口尤为强劲，同比猛涨39.2%，对中国内地出口增长也为两位数，录得11%。

值得关注的是，Nick Hayek 在接受彭博社采访时透露，2018年开局良好为全年实现进一步增长奠定基础，目前欧米茄的年销售额达到30亿瑞士法郎，而浪琴已接近20亿瑞士法郎，天梭则超过10亿瑞士法郎，下一个迈入10亿俱乐部的品牌将是Harry Winston。

不过，也有分析人士认为Swatch应当保持警惕，虽然行业整体销售已触底反弹，但现在年轻消费者购买力强劲的背后是越来越低的品牌忠诚度，品牌或面临着比以往更激烈的竞争。

在中低价位市场，传统制表商正受到来自智能腕表的冲击。市场分析公司Canalys和IDC发布报告指出，在2017年第四季度，苹果公司卖出了大约800万块智能手表，已经超过劳力士、欧米茄甚至Swatch的总和。苹果公司生产手表仅四年，对比瑞士制造钟表的历史已经有数百年，这意味着苹果已经成为全球最大的手表制造商之一。

另据瑞士最古老的手表品牌之一芝柏表 Girard-Perregaux 发布声明，其将于今年开始大力扩张网上销售渠道。而旗下包括卡地亚、万国表、积家等奢侈表品牌的瑞士历峰集团不仅收购了时尚电商集团Yoox Net-A-Porter进军数字化领域，又于5月推出了首个主打环保产品的手表品牌Baume。

显然，瑞士手表经历了三年低潮期后，没有哪个品牌愿意错过行业重获增长的新机遇。截至发稿，Swatch集团（SWX:UHR）股价下跌0.32%至469瑞士法郎，市值为253亿瑞士法郎。