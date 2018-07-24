花几千块做手表保养真的有用？

导语：常常能够听到业内人士说手表在使用3~5年后需要做一次保养，那么手表保养到底是什么？（来源：表态网 作者：福莱德）

有人把手表保养与汽车保养做类比，但汽车保养在4S店还能通过电视屏幕、隔着玻璃看到个一二，有的时候甚至还能混到车间当面探个究竟，而手表的保养都是送进去后就了无声息，看不着摸不到，一个月左右通知拿表，直接就结账走人，也没人解释个所以然，这白花花的银子付完之后就为了满足一下心里上的小小安慰？

你是否也有过这样的疑惑呢？其实对于手表来说，养护还是很有必要的。随着时间的推移，陪伴了多年的腕表机芯内的润滑油可能会干涸，也可能会产生油泥需要处理，如果不理解你可以脑补为汽车换机油（但又不完全一样）。同时，作为手表防水“闸门”的橡胶圈也会老化失去弹性，需要更换处理。

还有……嗯！还有很多问题亟待检查后才会发现。

手表送去保养后，具体都会做些什么呢？我们通过图片和文字为大家介绍一下，品牌官方的售后都是怎么处理的。你也可以通过点击图片全屏后左右滑动快速浏览。如果感兴趣，也可以慢慢往下看我与前台接待小姐姐的真实送修的体验报告。

保养的第一步，自然是你得先有块表，然后在需要保养的时候送到售后，我的手表由于起雾，送到了上海徐汇的某官方售后服务中心，前台接待的小姐姐拿出了一张表格让我填写（好久没拿笔写字了，感觉手都在飘。）

不同品牌的售后地址是不一样的（废话连篇快进入主题吧！），具体你的腕表送哪里修，可以登陆品牌的官网或者客服热线查阅获取。

手表就这样被小姐姐收进去了，同时给了一张之前有我签名的表格副联，大部分人的送修体验到这里，然后就回去等待了吧！再然后隔了很长一段时间会被通知去取表或者收快递。而我由于机缘巧合，在前台小姐姐的带领下，穿上防尘服来到了维修车间。

手表进入车间会先进行拆解，先是卸下表带，然后外观零件放一坨，机芯零件放另一堆。有些相对廉价的手表就不会单独拆机芯了，具体为什么？请继续往下看。

手表被“支解”后，零件被运送到清洗车间，听说不同的零件清洗时使用的溶液配比都是不一样的，什么伽马啦什么阿尔法啦…什么1：10、3：4啦…好吧！我只知道1024！而这些术语对于“化体教”的我来说，都是及其占用内存的，所以瞬间清空是很好的选择。

清洗干净之后零件会被放入一个仪器中烘干，看着有些像微波炉。外观零件又会被送入打磨车间，这里充斥着噪音和灰尘，所有的师傅都带着口罩和护目镜，由于环境恶劣，我直接就逃了出来。在设备仪器的旁边还有一个小房间，透过门缝，看到有个师傅在那坐着手上拿着锉刀，原来除了机器，有些零件还需要手工打磨抛光。

顺着玻璃房往下走，来到了一个约20人左右团队的房间。手表被拆卸下来后，零件都会放在一个中间有着若干格子的长方形盒子中，然后，当盒子流转到这里，就要开始组装了，一般一个机芯的安装时间在2~4小时。如果是复杂功能或者高级复杂功能，时间则会更久，维修技师的资质要求也会更高，经验也需要更丰富。因为需要的人工耗时较多，而相对大众的腕表机芯成本也较低。所以，部分中低档的手表保养，是直接更换机芯，免去了繁琐的拆解过程。我的手表就属于直接更换处理的类型。

手表不论是重新组装还是直接更换的新机芯，在维护保养的过程中，都是需要添加润滑油的，润滑油的作用主要是起到保护并减少摩擦，这个加油过程是一件很枯燥乏味的事情，拿起油笔，沾一丢丢油，加到轴承眼或者摩擦面上。嗯，你没看错，这个加油的部位是很有讲究的，并不是直接点在齿轮上。就像汽车机油也不是直接灌到发动机舱中一样。而且这个加油的份量也是有讲究的，多一分时间长了油会溅的到处都是，如果少了，又会起不到保护作用。就像汽车，有些需要加4L机油，有些需要5L机油，而有些品牌的汽车，会吃机油……

机芯处理好了，接下来就需要安装表盘和指针了。表盘的后面会有几个小棍子，需要与机芯的孔洞对齐，有些手表戴着戴着发现表盘错位了，可能就是表盘后面的盘脚断了，表盘发生了移位，大概率是受到外部撞击造成盘脚断裂，这种情况就需要更换表盘。如果，你发现表盘12点位置被移动到了6点位置，不要着急，这种情况很有可能是……你的手表戴反了。

装完表盘装指针，别以为这很简单，指针安装考验的是耐心和细心。如果表针不能完全水平放置，可能，会出现指针与指针卡住或者指针卡住玻璃。由于手表的指针都是非常细小的，所以如果用力过度，也会造成指针断裂。如果是贝母表盘，就更需要小心谨慎了，不留神还会造成贝母表盘出现裂痕和碎裂的风险。所以维修技师的手，仅次于拿手术刀的外科医生。嗯，带我进入车间的小姐姐，原话就是这样说的。

经过上面的这些步骤后，就该进入装壳了，这个步骤看似简单（似曾相识的台词），其实关系到手表养护后的防水性能，很多人送修手表的第一个问题就是手表拆过之后是不是就不密封了，机芯接触了空气是不是就不好了？

关于防水性能的问题，可以写上一篇论文的长度，不在此详细赘述。而其中的关键是橡胶圈。家里的水龙头换过伐？可以拆下来看看，装不回去别怪我。汽车车门周围也是一圈橡胶圈的，保证了下雨天行驶过程中车内不会成为水帘洞。哦！你天窗没关，怪我？哦！你耍帅敞篷没有及时“变形”，怪我？

在经过一系列的流转处理后，终于来到了最后质检阶段。在这里会测试手表的防水密封性，你担心的防水问题在这里会检查出来，防水测试有好几种机器和测试方法。有一种是不接触水的，把手表放在仪器中通过施加压力，查看形变指数来判断密封性能，也有放在水中施加压力，查看是否会冒泡泡，自行车轮胎补胎看到过伐？打满气放在水里看轮胎吐泡泡，就是这个原理。

除了防水，还要看走时的精准度，手表最重要的功能么当然就是……拿着手表等七点钟的新闻联播咯！走时检测也有几种测试方法，其中一种是放在仪器上转啊转，像欢乐谷里面的风火轮一样。

好了经过以上这些步骤，差不多也到了一个月时间了，售后会通过短信电话通知你去……结账了！你花的钱都做了些什么，如果没有人给你解释，那么重头再看一遍本文你就知道了。