这些设计不仅是家具 更是艺术品

导语:把一个二维平面圆形变成三维形式,就变成了一把座椅。这是设计师 Bodegón Cabinet 的妙思。(来源:好奇心日报)

The La Redonda Chair by Bodegón Cabinet

La Redonna 由一整块镀锌钢板切割而成,以保持其三维效果的完整性。同时它也和环境形成了新的几何关系,就是可以只有一点着地。

La Redonda 被定位成一个艺术品而不仅仅是一件简单的家具,不仅可以在后续的改造过程中更换尺寸和颜色,也可以因具体需求使用新型材料。不过,它看上去并不会让坐在上面的人感到舒适。

月亮砧板 by 十二时慢

摆盘也是一件讲究的事,朋友小聚,烛光晚餐。点缀上一盘诗情画意,让吃饭喝酒也更有滋有味。

原创设计品牌十二时慢“把月亮摘下来”,做成了一只餐板。吃的、用的,都可以放在这只月盘上。满月版、月食版,两款不同颜色的大理石。搭配不同的实木,给你不同的摆盘情趣。

实木多条拼接工艺繁琐且成本更高,但可以让实木不易变形开裂。黑胡桃配爵士白大理石,白蜡木配大花绿大理石。售价 490 至 590 元。

Silhouette Sofa by GamFratesi

丹麦设计工作室 GamFratesi 设计的 Silhouette 沙发系列,其特点是沙发背部的平滑曲线,将一个鲜明的个性与一个简单有机的表现方式无缝地结合在一起。纤细的正视效果和吸睛的嵌边细节使这款沙发非常适用于紧凑而有限的空间,然而其轻盈而宽敞的座椅空间又提供了非常舒适的感受。

这个系列包括不同尺寸和高度的沙发,有金属或实木沙发腿和一组特定的沙发面料可供选择。不同的组合和强大的结构语言使这款沙发成为了在私人或公共场合中创造独立而私密空间的一个选择。

Rennes and Chainette by Ronan and Erwan Bouroullec

法国设计师组合 Ronan 和 Erwan Bouroullec 兄弟与丹麦纺织品牌 Kvadrat 合作 ,创作了一个纺织品系列,图案状花纹绣在半透明的织物上。

这是 Kvadrat 在今年的斯德哥尔摩设计周上推出的新系列,包括 Rennes 和 Chainette 两款新品。Chainette 呈三维观感的编织拼接纹理,它有一系列白色、灰色主调,另有黄色、绿色、橙色和蓝色等多种拼接色彩选择。设计师称这是一种将俏皮和谨慎结合的感觉。

Rennes 的特点是一系列宽条的对角线和垂直条纹元素,相交创建出不同透明度的几何形状。

Mist watch by Note Design Studio

Nomad Watches 邀请斯德哥尔摩设计工作室 Note Design Studio 设计了一款雾表,其内敛的外观能够和穿戴者的风格融为一体,比起手表本身的特色,更注重整体的和谐。手表表盘由不锈钢制成,外罩弧形玻璃面,采用瑞士工艺,指针走动平稳流畅。奢华的皮质表带由丹麦著名皮革商 Sørensen 生产制造。

The Freckles in Stone Collection by frauklarer

奥地利设计师 Klara Schuster 2014 年创立了品牌 frauklarer,过去一直围绕大理石进行设计。最近她开始转而使用 Jesmonite 进行设计,一种由石英石、大理石屑和云母混合而成的高分子复合材料,看起来很像水磨石。

新系列 The Freckles in Stone 包括一系列花瓶、器皿以及模块化首饰托盘,整个系列的特点在于每个产品都有着锯齿状的一面。