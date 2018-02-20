北欧设计新变化 斯德哥尔摩家具展上的这些很特别

导语：斯德哥尔摩设计周是斯堪维亚半岛最大的年度设计盛事。期间的重头戏斯德哥尔摩家具展则是饱览北欧设计的好机会，在这里，你能感受到斯堪的纳维亚的或成熟、或新锐的设计力量带来的冲击和启发。（来源：好奇心日报）

这个周末，我们挑选了本周斯德哥尔摩家具展上的亮眼之作，看看是否有你中意的那一款。

The Lookout by Note Design Studio

斯德哥尔摩设计工作室 Note Design Studio 近两年来作品不少，他们的设计简洁精巧是很多北欧设计的共性，但对于色彩的纯熟驾驭，却成为工作室的一大特点。

The Lookout 是一款展示地板设计潜力的探索性装置，与意大利地板品牌 Tarkett 合作设计而成，希望参观者可以体验到如何以意想不到的方式使用地板材料。木材、乙烯基、油毡和纺织品的组合创造出新的设计表现力。复杂的调色板由高饱和度的深灰色、砖红色和苔绿色组成，还杂糅了不少珊瑚杏和白色的橡木材料。按照设计师的说法，The Lookout 的严谨设计基于标志性的建筑结构。

BRAID SOFA by Norm Architects

丹麦建筑设计事务所 Norm Architects 与 Studio MK27 合作，设计了这款名为 BRAID 的沙发，它结合了包括 Børge Mogensen，Hans Bølling 和 Finn Juhl 等丹麦经典家具的元素，以及经典竹质建筑和榻榻米垫子中的图案，非常适合置于休闲空间。

BRAID 沙发有着严密的建筑般的结构，编织质感的扶手。设计师精巧地将日本传统建筑中的温暖色调和木材、纺织品等材料间细微的色彩、质感差别均衡地混合在一起，创造出平和、放松的氛围。

New Collection by Northern

来自奥斯陆的新品牌 Northern 亮相本周的斯德哥尔摩家具展，与其一同示人的是由 24 件家具和装饰品组成的第一个系列，操刀设计的包括 Vera&Kyte，Färg&Blanche 和 Rudi Wulff 等设计师。

这个系列以挪威的本土美学为核心，但也要求其具有国际吸引力。新系列的特点一是对经典结构的大胆诠释，二是对天然材料的再创新，看到的更多是融合的姿态。

Four-piece Collection by Nuura

受到北欧自然风格的启发，丹麦照明品牌 Nuura 推出了一个四件套系列。设计师 Sofie Refer 与联合创始人 Nadia Lassen 和 Peter Østerberg 一起，设计了这组精致的手工灯具，包括雨滴形吊灯、枝形吊灯以及一组现代台灯。

New Pieces for De La Espada

葡萄牙家具品牌 De La Espada 的新系列可谓是星光熠熠，包括意大利当红设计师 Luca Nichetto ，中国设计工作室 Neri&Hu，Matthew Hilton 和 Jason Miller。

Luca Nichetto 的这款 Belle Reeve 沙发展示了 De La Espada 优良的木工工艺，它汲取了 1950 年代美国建筑师的作品风格、北欧设计和意大利后现代主义的经典美学元素，在细节中体现出奢华。

Solo 书桌出自如恩设计之手，有一个加厚结构的桌面，将抽屉整合在一起，曲面桌面边缘柔化了整个桌子的观感。

桌子下部的细节值得思考，两边都有金属和木条，悬挂着各种配件，其中包括一个皮革衬里的木质托盘，用来收纳精致小物。