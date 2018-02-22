你好 我是你的2018最新家居潮流

导语：二月的法兰克福，在春寒料峭中彰显着与生俱来的严肃与庄重。然而，一年一度的法兰克福国际消费品展览为这座城市带来了多彩和活力。亲临展览现场，为你带来这份热气腾腾的家居潮流指南。（来源：界面）

2018四大趋势关键词

每年的Ambiente都是全球消费品行业的狂欢，超过4400个品牌参与其中，规模相当庞大和繁杂，因此，为了让买家及观展者能快速地了解整体的产品趋势，每次展览都会设计一个趋势展区，整合和提炼展览的要素，对未来消费品趋势进行一个预测。今年的四大趋势关键词如下：

- 温和再生 -

温和再生”倡导工艺时髦与乡村风格的结合。材料方面，竹子、铸铁和水泥这类耐用度较高的材质能够随着时间的增长而历久弥新。

- 多彩导向 -

大胆的色彩和图案通常能够在第一时间抓住观者的眼球。而近年来多彩设计的背后却蕴含着对社会的反思，例如设计师们开始更多地使用环保材料。

- 技术情感 -

这一趋势旨在通过视觉化地展现，来传达技术在设计中扮演的重要角色。在这一部分中，你将看到不同材质的完美融合，例如纸和亚麻制品，以及金属和玻璃。

- 奢华叙事 -

奢华”并不仅仅意味着金碧辉煌，而更为重要的是家居产品的细节，不同的材质，则会产生不同的细节效果。

尼德兰风情

今年的主宾国展区设置在Galleria，由荷兰设计师Robert Bronwasser亲自操刀设计策划，主题名为“荷兰风”（DO DUTCH）： Robert Bronwasser邀请游客将一些代表荷兰的符号放置在让人想象不到的新奇背景之下，以此来体验典型的荷兰式思维和行动模式。

展示的主要内容是一个巨大的柜子，上面是由线条构成的几何图案，色彩明亮。该设计是向100年前发起的著名荷兰艺术运动“De Stijl”的致敬。

餐桌艺术

- 唯宝 Villeroy & Boch -

为了纪念唯宝诞生270周年，唯宝对品牌最为标志性的两个patterns——蓝色小花枝以及小野玫瑰进行重新创作，最终呈现的两个系列一改往日的古典风格，多了一份现代感和轻盈。除此之外，唯宝首次大批量推出陶瓷质地的花瓶，为更多风格的家庭提供了可能。

- Vista Alegre -

Vista Alegre去年与大师Jaime Hayon合作的Folkifunki系列就曾在展览上大展魅力，而今年，Visata Alegre与Ross Lovegrov和Marcel Wanders分别合作推出灯具系列和Delft Blue系列，让你能够一次领略到大师们的设计风采。

与Ross Lovegrov合作设计的灯具系列，雕塑造型极强，是两者设计创意和精妙设计工艺的融合。

与Marcel Wanders 合作的Delft Blue，一举拿下了2017年德国设计大奖，极富中国特色的青花瓷花样与西餐器具完美结合，展台上是满满中国风！

去年与Jaime Hayon合作推出的Folkifunki系列，充满人性之美，灵感来源于Hayon眼中的葡萄牙。整个系列风格多样，极具民族风情。

- 范思哲 Versace -

今年是范思哲餐具的25周年庆典，尽管每一年都会推出限定款套装，今年的限定款套装因为这个大日子而显得尤为浓墨重彩：粉色、绿色相互交织，尤其适合即将到来的春天。

范思哲的餐具风格延续了品牌奢华的调性。此次展会，范思哲也带来了往年的限定套装，极尽奢华。

- 梅森 Meissen -

作为陶瓷界中的劳斯莱斯，梅森瓷此次参展依旧延续着优雅大气的传统风尚。然而与往年不同的是，梅森的从容中多了趣味与活泼。

梅森瓷从诞生以来，一直会保存每一种产品的制作模具，也正是这种严谨与细致，才会成就梅森瓷的美名。

- 卢臣泰 Rosenthal-

卢臣泰以制作白瓷器皿而享誉全球，其独特风格是创新与传统的结合，并一直保持自身的活力与魅力。卢臣泰致力于将艺术融于生活，让使用者被产品所感染，致力打造一个极具艺术气息的私人空间。

- 醴铎 RIEDEL -

作为奥地利顶级的酒杯和醒酒器制造商，醴铎的展台一片晶莹剔透。不同于印象中单调乏味的酒杯和酒壶，醴铎在酒杯中融入了不同的色彩，同时细致的高脚、杯座及轻薄的杯壁，使酒杯更加轻盈灵巧与平衡。

- Sambonet -

Sambonet诞生于意大利北部，虽为中国消费者们不熟悉，然而这一品牌也有超过150年的历史。造型华丽精致，充满着意式浪漫情怀。展会现场的花卉与充满曲线美的餐具把手相应成趣，尽显浪漫柔情。

厨具江湖

- 双立人 ZWILLING -

拥有双立人的全套厨具，大概是每个料理人的理想。凭借精密的设计和精细的工艺，双立人拥有着世界级的口碑。双立人此次带来的2018最新产品，以红色和橙色为主，瞬间让DECO开始怀念起家中浓浓的年味儿。

双立人这次还带来了旗下的子品牌Staub。谁能想到印象中的老古董此时变身为南瓜地中的南瓜，还能以假乱真？！

另一个子品牌BALLARINI锅具也拥有着悠久的历史，然而历史越悠久，质量却越经得起考验。

- 酷彩 LE CREUSET -

此次酷彩的展台让观者不由得大赞“Cool”！仿佛一下就进入了热带的丛林，过了一把丛林探险的瘾。蓝色、绿色无不是在向大自然致敬。

- 斯麦格 Smeg -

Smeg冰箱在近几年凭借其呆萌的外表和酷炫的颜色，为中国消费者们所熟知。此次的消费品展，Smeg延续着它对色彩的掌控。特别是与Dolce & Gabbana的合作款，更是展现出西西里岛独有的热烈和盛情。

与Dolce&Gabbana的合作款

- 凯膳怡 KitchenAid -

远远地看见一片正红色，果然是KitchenAid凯膳怡的展台。背景墙是凯膳怡各色的食物料理机，尤为壮观。今年凯膳怡带来了2018年最新的Cook Processor，大红色非常抢眼。

凯膳怡2018年最新款Cook Processor。

- 福腾宝 WMF-

WMF为这次的展会带来了2018还未上市的产品，显得诚意十足。冷冷的金属外表延续着品牌调性，却也展现着WMF的专业态度。

此次最大的反差萌当属WMF了吧！一面是严肃专业的“性冷淡”风，然而另一边却是活泼可爱的米老鼠，让人误以为是踏入了迪士尼商店。WMF今年的米老鼠特别款让你在厨房也能感受到满满童趣！

- 比乐蒂 -

说起意大利的咖啡，就不得不提一个品牌，它几乎是意式摩卡咖啡壶的代言人，也是每个意大利家庭的厨房必备！它就是——Bialetti比乐蒂。萌萌的八角摩卡壶是经典款，在色彩上选用了红绿撞色，大胆亮眼。同时在造型上也赋予了童趣，让人爱不释手。

- Ruffoni -

Ruffoni专门从事手工制作的金属炊具，铜的美观，耐用性和导电性都确保了烹饪的专业性。手工打造的黄铜外饰与配件为桌子或餐具柜增添了奢华气息，真正做到颜值与实用并存。

- FISKARS -

FISKARSF诞生于17世纪芬兰南部一个铁匠聚集的村落，不断突破的工艺，扎实的做工、精巧的设计造就了享誉国际的品牌，成为了世界著名的专业刀具工艺设计品牌。这次FISKARSF带来了极具日式美的锅具，造型古朴圆润，无形中给人一种安定的力量。

- 米技 Miji -

米技的宗旨在于追求乐在厨房。厨房不仅能使人享受烹饪的乐趣与食物的美好，更为人际交流和再创造打造了完美的空间。抛开厨房的种种琐碎束缚，和对的人在一起，随心随地分享美食，享受真正的烹饪乐趣。

miji电磁炉可以根据喜好定制电磁炉内部的焊条色彩，真正做到了人性化定制。多彩的电磁炉烧出来的菜是不是也会特别的美味呢？

值得一提的是，贴心的主办方每年都会举办一个名为Plagiarius的山寨展览，将品牌正品与山寨品放在一起作为对比，幽默逗乐，不容错过哦！