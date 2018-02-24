嫁入豪“门”不是梦 麦当劳推出18K金大钻戒

导语：著名相声艺术家冯巩曾经说过这么一句话：不想当厨子的裁缝不是好司机。麦当劳可能是冯巩的相声听多了，不好好做鸡，反倒进军珠宝界，出了一款18K黄金钻石戒指。（编辑：小黑）

麦当劳钻戒

这款“土豪”戒除了用18K黄金打造，还镶有钻石及各种色彩的宝石，是麦当劳特意找来珠宝设计师Nadine Ghosn设计的。Nadine从‘巨无霸’里的生菜、肉片、起司等不同食材中吸取灵感，分别打造了7枚独立的戒指，之后再组成这枚价值12500美元（约79200人民币）的戒指。

麦当劳钻戒

这枚戒指还有一个流弊闪闪的名字——‘Bling Mac’。也许你愿意和麦当劳签订一生的契约呢，想想就觉得so罗曼蒂克。

Bling Mac

不少网友听说了金拱门这次的跨界后，也是段子手上身，评论比这枚戒指还好看，留我扫了一地的橘子皮。

网友评论

其实这也不是麦当劳第一次进军珠宝界。今年2月初，麦当劳就坐实了自己“金拱门”的称号，和周大福一起推出中国味的周边，做了一款吊坠。

“金拱门”形吊坠

这款周大福×麦当劳“金色拱门”足金吊坠锁骨链，全球限量15个，想买都买不到啊。

“金拱门”形吊坠

不仅珠宝界，麦当劳还曾跨界美妆，推出了一款听起来高大上的“Florida Water”，翻译过来就是“佛罗里达水”。（其实，是花露水，只不过在美国都这么叫而已。）

麦乐鸡佛罗里达水

这款“McNuggets Florida Water”， 也就是“麦乐鸡佛罗里达水”，虽然是一瓶有着麦乐鸡香味的花露水，但是它的驱蚊效果可是杠杠的，但也怕夏天喷完后让街道上的狗狗提前进入活跃期，毕竟那么迷人的麦乐鸡味道……

喷了花露水后

麦当劳还开过自己的周边店，推出各种主题纪念品，衣服、拖鞋、抱枕、野餐布等等。衣服和拖鞋上都写着“World Famous”的大字，秋衣上印满了巨无霸，穿上立马变身麦当劳的代言人。

麦当劳周边

麦当劳周边

麦当劳周边

麦当劳周边

在人身上糟蹋也就算了，麦当劳甚至连狗都不放过……

狗狗服装

麦当劳叔叔也曾跑去时装界放飞自我。2014年，麦当劳联名设计师 JeremyScott掌舵的 MOSCHINO，在2014秋冬米兰时装周上，展出了各种以麦当劳为灵感设计的服饰、配件等等。

麦当劳跨界时尚

麦当劳跨界时尚

麦当劳跨界时尚

麦当劳跨界时尚

麦当劳跨界时尚

麦当劳跨界时尚

麦当劳跨界时尚

放眼望去麦当劳曾经出过的这些周边，摸着良心说，还是有点用的，除了下面要说的这个，可以说是“史上最无意义鸡（zhi）肋（zhang）周边”。

麦当劳经过多年研究，潜心设计，结合人体工程学原理（没看出来），隆重推出“无用之用”的食堡神器：FRORK/薯叉。

薯叉

薯叉就是：插上薯条，铲起掉落的酱汁、食材，角度最好控制在30度，从容而优雅的完成一个汉堡的进食，不浪费一丝美味！

薯叉

其实这个设计的本意是为了不弄油手指，那么问题来了，你怎么把薯条弄进去呢？还不是得用手？

薯叉

餐饮界的跨界风愈刮愈烈，也是因为现在单纯的广告早很难吸引年轻人的注意力，跨界宣传不仅能跳出原有的产品思路，使广告效果大大增加，还能唤醒其他领域用户的关注。不管怎么样，还是搬好小板凳看这些巨头接下来又会开什么脑洞，跨界出些奇怪的东西吧~

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