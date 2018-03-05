告别单调 用马卡龙打造有色之家

导语：你是否也痴迷于希腊那一抹蓝、沉醉于普罗旺斯那一片紫，彩色的物体总是让人心生愉悦，似乎寓意着有好事会发生。把家里打造成有色之家，让这样的好心情、好幸运一直持续。（来源：太平洋家居网）

01 马卡龙创意沙发

这款沙发的造型设计灵感来自马卡龙，半圈的扶手、半圈的椅子背加上马卡龙色系中的浅蓝色，会给各种聚会和谈话带来一点可爱气氛。

推荐理由：真皮版马卡龙沙发，使用了进口A级头层牛皮，更加持久耐磨，相较于布艺沙发更易清洁和保养。颜色上更加柔嫩细致，同时拥有出色的透气性和丰满细腻的手感。

02“治愈系”背靠椅

小户型家居的客厅面积通常不会很大，小巧玲珑的马卡龙拂袖椅就排上用场了，实木小脚的设计占用太多的空间。让家居多一分轻松，少一分压迫感，心情自然愉悦舒畅，不愧为“治愈系”产品。

推荐理由：采用实木小脚的设计，不占用太多的空间；流畅的线条凸显了它的高品质；跳跃的黄色让空间显得温暖。

03手工编织几何地毯

客厅过多的亮色系似乎会让人视觉疲劳，需要颜色偏暗的单品中和一下。这款浅褐色系的编织地毯就最适合不过了。浅褐色为编织底色，上边用橘粉色勾勒出三角形，名族风与少女风具备的一款单品。

推荐理由：编织类的地毯总是这么地纯粹、自然，手工编织出简单的几何图案，让每一张地毯都富有温度。放在居室里，让它继续散发温暖，见证幸福的瞬间。

04甜美拼接床品

一生中更有1/3的时间是在卧室度过的，床品当然也要飘飘亮亮的，如果墙壁是冷色系的，可以选择马卡龙色系的被套，淡淡的颜色甜美又不失清新气质。

推荐理由：马卡龙色系的床单总能一下子戳中少女心，梦幻气息十足，满满的青春气息，而且是双色拼接，显得更加有范。纯棉简约的被套亲肤舒适。

05甜心餐厅挂画

告别单调的餐厅，需要一幅吸睛的挂画，清新的色调加上可爱的图案，甜蜜的少女气息铺面而来。悬挂在餐厅上，点缀这活力与温馨，人们往往被一些不经意的细节打动。

推荐理由：马卡龙配色拼接的图案看起来少女又时尚，给整个家居增添了一抹可爱，让白色的墙不再单调死板，简单的图案显得干净利落，没有杂乱感。

06简约百搭吊灯

灯具具有神奇的力量，好的灯具总能在抬头的一瞬间给人惊喜，设计简单的马卡龙色吊灯虽然不能一下子被你发现。但在你疲惫时或苦恼时，抬头一望，一定给你带来些许惊艳。

推荐理由：往往越是简洁的设计越是能散发出别致的光芒，就像这款吊灯，别致而充满时尚感。暖黄色的光线透过暖色的外壳发散出来，让整个空间都变得细腻、温柔。