设计无国界 让这些家居给你一个完美春天

导语：意大利设计师 Raffaello Galiotto 最近为家具品牌 Nardi 设计了最新户外家具系列 Net，意图为户外家具的设计语言中也能添入精致的线条感。（来源：好奇心日报）

原标题：《这款3D打印的香炉 也可以用作烟灰缸》

Net Outdoor Furniture by Raffaello Galiotto for Nardi

Net 系列由玻璃纤维树脂制成，通过复杂的三维建模和铣削方式制作二层，每件作品的方孔图案不一，以实现装饰网眼效果。

整个系列包括 Net Relax 扶手椅，Net 长凳和 Net Table 100 桌，每款都有六种哑光颜色：白色、无烟煤色、芥末色、珊瑚色、柳树色和鸽子灰色。此外，也有适配的各种座垫和枕头可供选择，以增加舒适度。

图片来源：Nardi

Arkityp & Cottage & Frame by ADDI for Mizetto

在今年的斯德哥尔摩家具展上，瑞典家具制造商 Mizetto 与多学科设计工作室 ADDI 合作推出了第一个系列。受到工作场所不断变化的需求的启发，他们创造了三种新的产品系列：Arkityp，Cottage 和 Frame。

Arkityp 是一款垃圾箱，线条简练，设计师试图改写垃圾箱总是被置于无人注意的角落的境况，想让它成为一个醒目的存在。Arkityp 由铝制成，重量更轻，可回收再利用，注重环保。

Cottage 是一款类似于储物柜的收纳系统，金属框架定义了其样式、体积和功能。

Frame 则是模块化存储系统，可以通过多种方式进行配置，嵌套在木质框架里，以创建不同的外观。

图片来源：Mizetto

Loight by Zahra Ghiasi

古代没有电力时，要照明只能靠手提油灯，设计师 Zahra Ghiasi 为倡导节能减排，设计了一款无线充电手提灯 Loight。

它的外形非常复古，像旧时用的灯笼。设计师的意图是，当每个人都使用 Loight 时，一个人可以用最小的灯光，人多时，多个手提灯集合起来，就能够加强灯光照明强度。Loight 具备无线充电功能，挂在灯座上，就可以进行充电。不过 Loight 的电池能力有限，对于随手就有灯光的都市一族来说，可能很难尽快适应。

图片来源：Zahra Ghiasi

Scent Tray by Lukas Peet

温哥华设计师 Lukas Peet 利用 3D 打印技术创造出一种几何形式的香炉和烟灰缸。他使用直接金属激光烧结成形技术制作出了这款 Scent 托盘。“我想挑战自己是否能在某种特定情况下创作出一种看似简单但却精致、诗意的东西。”

Scent 托盘中心位置凹陷下去，内有一个隐藏空间，便于收藏焚香后的残留物，同时也可以用作烟灰缸。

图片来源：Dezee

Kast Canvas by Kast Concrete Basins

英国品牌 Kast Concrete Basins 推出了一系列名为 Kast Canvas 的水槽。该系列包括三种设计 Elm，Mara 和 Vos ，探索混凝土可以提供优雅饰面图案的可能性。微妙的纹理设计是一个意想不到的细节，简约的水槽形式令其从传统的浴室产品中脱颖而出。

图片来源：Kast Concrete Basins

匹诺曹隔板挂钩 by 熹山工房

这是独立家居设计品牌熹山工房推出的新品，宽 12 厘米的隔板，可以陈列花瓶摆件作为房间的装饰。装在玄关时，隔板也能顺手放置我们在出门时准备带的水壶。

挂钩长 5 厘米，微向上倾，稳稳拖住挂钩上的衣服和背包。纯铜材质会随时间而氧化，经过时间的推移留下斑驳的印记。隐藏的强力磁吸，可以吸附铁质小物件，或许能给我们日常的生活带来更多有趣的瞬间。售价 180 元起，点击这里尝试购买。