如果你对设计感兴趣 请关注这 10 个Ins博主

导语：不管是做纸质出版物、网页还是 App 设计，文字内容总是绕不开的，因此字体与排版尤为关键。设计师需要始终把内容的可读性放在首位，去考虑和权衡对字体与排版的选择。（来源：好奇心日报）

它涉及到很多细碎的元素，比如字体、行间距、行长度、字母间距、字距以及留白等等，但简单且清晰地呈现内容永远是第一位的，之后再考虑为了美观进行修饰。

我们整理了图片社交平台 Instagram 上的一些专注于字体设计和排版设计的博主，如果你对此感兴趣，不妨跟着我们一起去了解一下。

@goodtype

2013 年，美国得克萨斯州女孩 Brooke Robinson 创办了在线字体资源库 Goodtype，如今她的团队日渐壮大，其倾注在字体设计上的热情，为 Goodtype 收获了大批追随者。

当然这也得益于她在大学毕业后在服装零售品牌 TYLER’S 的工作经验，她在那里从事平面设计工作，也学会了如何制作适合于社交媒体的内容和相关营销策略。

此外，她的母亲在油画创作方面的经验也给予她启发，这在她创作的字母结构中就能够探出一二。

目前，Goodtype 在 Instagram 上已有近 90 万粉丝。从 A 到 Z，Brooke Robinson 持续在 Ins 上分享她对字母艺术化创作的热情。

@The Letter Bug

Ocki 2008 年从中央圣马丁艺术与设计学院毕业后，一直是平面设计师和插画师，也曾担任过 MTV 艺术总监，为 TOPSHOP 设计过一个胶囊首饰系列，也为 MINI 创作过插图，如今专注于经营自己创立的 Letter Bug Studio。

手绘是 Ocki 的强项，团队擅长设计花体字母，细腻奢华且优雅，每个字母都有其独特的表达方式，并且可以定制自己独一无二的字母。

Letter Bug Studio 还提供附加服务，每个字母都可以像装饰画那样装入框架，悬挂在家中。

在 Ocki 的手中，火烈鸟、南瓜、鹦鹉、熊猫以及仙人掌都成了他手中的装饰元素，也赋予了字母丰富的个性。目前，The Letter Bug 在 Instagram 上已有超过 2 万粉丝。

@mrseaves101

Gemma O’Brien 是一位澳大利亚艺术家、设计师，过去十年，她一直在从事刻字、插画和排版设计。粗厚、黑白色系、兼具细节与戏剧张力的字体是她的长处。她除了能设计一手好字之外，还有着不太寻常的野心，她希望自己的作品能够跳脱出平面，让更多人看见。

她的大胆的、具有表现力的字体设计和详细的插图不只在她的 Ins 上展示出来，也在世界各地的画廊、室内广告、出版物和大型壁画中都能看到，其客户包括苹果、Adobe、纽约时报、欧莱雅以及《花花公子》杂志等。

2016 年时，她还被 PRINT 杂志评为 15 个 30 岁以下的新锐视觉艺术家之一。目前，Gemma O’Brien 在 Instagram 上已有超过 18 万个粉丝。

@misterdoodle

印度尼西亚字体设计师 Mister Doodle（Ahda）擅长创作手写字体，每天会手写一句箴言更新在 Instagram 上。他在作品中把英文字母优美的曲线特征发挥到了极致，令人赏心悦目。

2008 年 6 月，Ahda 创立了 Mister Doodle 创意工作室，提供字体设计、服装设计以及 logo 设计服务。目前，Mister Doodle 在 Instagram 上已有近 60 万个粉丝。

@erikmarinovich

旧金山字体设计师 Erik Marinovich 创作过很多出色作品，曾服务过 Nike、Google、Facebook、加拿大航空、Gap 以及福特汽车公司等品牌。

2012年，他与别人一同创立了 Title Case，这是一个创作工作空间，可以举办讲习班和讲座。此外，他还参与编撰了 Keep Fresh Stay Rad 和 Let‘s Go Letter Hunting 两本书，均是由普林斯顿建筑出版社出版。目前，Erik Marinovich 在 Instagram 上已有超过 7 万粉丝。

@el_juantastico

Juantastico 是迈阿密一位平面设计师、插画家，她喜欢将自己的风格定义为排版和插画的结合，用鲜明的色彩传递积极、乐观的信息。厚重的字体轮廓，层次感分明的纹理，都是其字体创作的特色。目前，Juantastico 在 Instagram 上已有近 5 万个粉丝。

@Calligritype

2013 年，设计师 Dennis Cortés 创立了 Calligritype 网站，旨在收集字体设计和排版布局的灵感。之后几年，Calligritype 逐渐在圈子里建立起来了影响力，关注字体和排版的人们开始意识到 Calligritype 的有用之处。

越来越多人开始在 Calligritype 上分享关于字体设计、排版布局的设计和想法，不管是艺术家还是设计师都愿意来这里寻找创作灵感。目前，Calligritype 在 Instagram 上已有近 43 万个粉丝。

@ligaturecollective

Ligature Collective 是一群手工制作字体的爱好者共同创立的，他们试图通过这个平台促进手工刻字工艺的发展。

他们不仅在字体方面有创造力，也能够意识到排版布局的重要性，每个成员都手握多元化的技能。目前，Ligature Collective 在 Instagram 上已有超过 25 万个粉丝。

@grillitype

Grilli Type 是一家位于瑞士的独立铸字工厂，他们提供独创的零售和定制字型设计方案。这支团队 2009 年末由 Noël Leu 和 Thierry Blancpain 创办，如今又有了 Nic Sanchez 和 Reto Moser 的加入。目前， Grilli Type 在 Instagram 上已有近 7 万个粉丝。

@typedirectorsclub

纽约字体艺术指导俱乐部（Type Directors Club，TDC）成立于 1946 年，当时成立的目的是提升字体设计的水准，设立对字体设计及使用在设计上的高标准，提供设计师搜寻灵感素材、更深入的字体设计教育及与其他的机构合作。成员包括世界各地的字体设计师及字体设计爱好者。

他们主办的字体设计竞赛是全世界第一个以字体设计为主的设计竞赛，也是高水准的国际平面设计竞赛。获奖作品除了可至世界各地巡回展出外，也在全球发行作品集。目前， Type Directors Club 在 Instagram 上已有近 10 万个粉丝。