今年的新加坡家具展变小了 我们还有这些新发现

导语：3 月 8 日，新加坡国际家具展（IFFS）在新加坡博览中心正式开幕。（来源：好奇心日报）

该展会由新加坡家具工业理事会在 1981 年首次举办，它是新加坡设计周的一个重要环节，也是新加坡规模最大的家具展会。

今年的新加坡国际家具展迎来了 26 个国家的 374 家参展商，与去年 35 个国家 428 家参展商的规模相比，参展商数量少了一些。但同时，以国家为主的大型展台扩充至 15 个，日本、葡萄牙、法国、土耳其是首次参加展会。

新加坡国际家具展还呈现出了另一些变化，比如印度尼西亚的参展商是历届规模最大一次。来自欧洲的小品牌变多了，设计馆成为整个展区面积最大的一个馆。展览的主办方新加坡家具工业理事会（SFIC）会长翁礼豪介绍，与三月份同期举行的马来西亚和印尼家具展相比，新加坡家具展更提倡多元性，成为全东南亚最多设计师参加的一个展会。

这届新加坡国际家具展上提出了一个新的三年计划。展会的主席 Ernie Koh 在开幕式上发言称，新加坡将致力于在 2021 年成为“影响亚洲都市生活的中心”。明年，新加坡国际家具展将从临近机场的博览中心搬至著名地标金沙酒店的展会中心，这意味着展会面积不会变大，但对参展商会有更严苛的筛选机制，展会开始转变传统的贸易导向。在接受《好奇心日报》采访时，SFIC 会长翁礼豪关于这一计划给出了更具体的说法——新加坡将在未来 2、3 年内推出“Living Lab”，其中一个主要研究的方向是如何通过家居设计让老年生活依然保有尊严和快乐。

开幕当天，我们也去新加坡国际家具展看了看，找到了这些值得一看的：

Carte Blanche

新加坡国际家具展每年都会有一些主推的项目，今年是位于设计馆中心位置的 Carte Blanche。

这个展区由法国设计杂志 Instramuros 的主编 Chantal Hamaide 与设计咨询公司 TANKE.LONDON 合作策划，艺术指导由“2016 年 Dezeen 最佳设计机构”的 ARRO Studio 负责，展览主题是“新传统”。

Carte Blanche 展览现场被打造成了一个多彩的盒子，从充满想象力的星球大战系列到线条简单的家居椅子，来自中国、法国、意大利、西班牙、新加坡等国家的 18 个设计师、品牌的作品汇聚在一起进行展示。策展人 Chantal Hamaide 称，这个展区“超越了流行和文化，创造了欧洲和亚太地区之间的对话”。

去年设计了“白屋”的新加坡设计师 Nathan Yong，与迪士尼合作创造了“星球大战”收藏版，它包括一系列大理石材质的凳子和边桌设计，以电影中的人物 Sandcrawler、Millenium Falcon、TIE-Fighter、AT-AT 为原型。

与造型奇特的“星球大战”仅一墙之隔，创办于 1973 年的西班牙的老牌家居品牌 Sancal，展示了一组色彩丰富的吸引板。 去年，MUT Studio 为 Sancel 设计了这一组吸音板，它们由针织面料制作，共包括 12 种不同的的设计，为了模拟甲壳虫的图案和颜色，每一块吸音板都由 6 种不同形状的面板组合而成。

创立于 2009 年的 Petite Friture 是一个专注于推广年轻的设计师的平台。他们这次带来了两把线条简单的椅子，和名为 Chains 的多功能照明系统。

意大利新文艺复兴

去年，新加坡国际家具展首次邀请意大利家具品牌 Cappellini 的艺术总监 Giulio Cappellini 策划了“意大利风情展”。今年 Giulio Cappellini 的意大利展台依然存在，但参展数量从 13 个缩减至 10 个品牌，当中有 7 个是首次亮相的新品牌。

今年的这个区域仿照了意大利典型房屋的样子，划出了起居室、餐厅、卧室等生活区域，用来展示意大利的摩登生活。

擅长英石材质的家具制造商 Tonalite，带来了它的陶瓷系列 Cerchio 。Tonalite 在各种颜色的陶瓷上进行研究，以适应各式各样的形状和特殊部件。Tonalite 把陶瓷系列称作“真正的现代‘皮肤’”，并用它的彩色陶瓷圆片装点了展区的入口处。

钢化玻璃制的淋浴房专家 Vismaravetro，是唯一一家在工厂完成整个生活的意大利制造商，它像销售家具一样销售可以灵活定制的淋浴房。这次展会上，Vismaravetro 带来去年的新产品，一款有着黑色钢材线条的时髦淋浴房，喷头和水龙头的设计细节也很别具一格。

十位设计新星

今年的设计新星展台，有两位是去年获得新加坡设计大奖的设计新星，他们分别来自菲律宾和泰国。另外八位则是已经在国际舞台上崭露头角的设计界新人。

获奖者之一的泰国设计师 Jattamon Buddharee 目前担任 ROOM Lab 的家具设计师，后者是一个创造现代化、实用家具的设计师平台。Buddharee 为展会带来了一系列多功能的咖啡桌，桌面上的可移动木托盘能够用来放置小物件和饮料，托盘被移走后，空隙的下方还藏着一块隔板。

来自菲律宾的 Jun Paul 是另外一位获奖者。他带来了吸引眼球的一组垂直空间的花瓶设计，远看上去，这组悬在墙面上的花瓶瓶身与墙面融为一体，翻折出来的镜面折角设计非常独特，看起来就像绿叶是从墙面的折角处生长出来的。

澳大利亚设计组合 Velce Movenment Design，擅长从运动中吸取灵感。比如他们制作了一把看似平淡无奇的椅子，它独特的支撑结构易于晃动，使用者在坐着的时候也能不自觉地轻微运动。还有一对灵感来自沙滩排球的木制“盘子”，它们可以用作 Pancake 托盘，也可以是一组室内摆件。

日本设计师 Masafumi Ishikawa 带来了三组作品，行李箱、世界时钟和桌灯都很有趣。比如多边形的世界时钟乍看之下不过是一组普通的时钟，它的秘密藏在表盘外壳的棱上——每一条棱边对应一个时区，东京、上海、纽约、伦敦等等。轻轻推动一下这个时钟，时钟滚动，时针即指向了另一个时区。

还有一组独特的行李箱设计，Ishikawa 向我们介绍，这组行李箱是为了应对小尺寸的旅馆客房而设计的。它只有顶端的一个开口，可以像是垃圾桶的盖子一样轻松地打开、合上，因此使用者不需要把它像普通的行李箱一样完全平摊在地面上才能取用物品。

还有这些值得一看的

东京中小企业促进会（Tokyo SME）代表日本首次出现在国家展台上。这一次他们带来的主要是一些家居和配件，当中不乏一些早在海内外大热的日本产品，比如专门制作 Lolita 服装的 Merrybelle，用废料制作、可以削出花朵的铅笔 HANA，还有可爱的动物外观饮料包装 Fridgeezoo 等等。

在东京 SME 展台的一侧，一个用传统的和服花纹及布料制作家居用品的展区吸引了我们的注意。这个展区由京都和服工艺会策划，展出了用传统和服纹样制作的产品有抱枕、床旗等，还别出心裁地把和服布料和木头结合，做成了用于装饰的墙砖。为了推广日本传统的和服工艺，工艺会联合了 12 家百年品牌， 以“向着和服的未来，从京都开始革新”为口号，试图为传统工艺创造出更多的可能性。

台湾唯一的官方工艺机构，台湾工艺研究发展中心今年以“舒适圈”为主题，带来了八个工艺品牌来参展。

定居台湾的日本设计师江口健太郎，原本只是为太太的幼儿园 Ivy’s House 开发出了一系列教具，后来因为太受欢迎，索性就成立了自己的儿童玩具品牌 Eguchitoys。

Eguchitoys 这次展出的“送子鸟”是台湾展区最吸引人的展品之一。这只色彩缤纷的“鸟”用新西兰松木、牛皮和棉布制成，因为衔着一个布袋，而被称作“送子鸟”。轻轻一拉鸟身下的拉环，它就会上下摆动翅膀，作出飞翔的样子。