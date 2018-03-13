办公室也疯狂|如此设计 让你从此爱上加班

导语：对于我们来说，世界上最玄幻的事，莫过于你永远不知道，有钱人会把自己的钱花到哪里去……（Rachel）

前有迪拜花费7亿打造“迪拜画框”，现有世界首富亚马逊CEO贝索斯斥资3亿要在山里建一座1000年响一次的钟。

但是比起他给自家公司建总部花的钱，恐怕就是小巫见大巫了。亚马逊狂砸了40亿美金，给自家换了个新总部，换成人民币就是25357600000元（别数了，11位数，253.5亿元）

这组雨林温室大棚一样的建筑，叫做the Spheres。由曾经设计过星巴克集团、美国联邦法院、苏宁易购总部大楼的NBBJ建筑公司主持规划，历经七年才正式竣工。

建筑有三个球体的玻璃穹顶，一共使用了近3000块玻璃面板和上千吨钢铁骨架，远远看去充满了科技和未来感~内部的风格也是走的现代工业风格。

最令人惊奇的是在这几个大球里面还藏进了一个与钢筋森林格子间完全不一样的荒野世界。没错，超级反差萌的打造出了一个现实版的亚马逊雨林，可以容纳400个品种的40000株植物。

简直就是一座颜值功能不输植物园的自然博物馆。

除了亚马逊的室内“雨林”，还有微软的树屋、苹果的“飞船”等也是非常知名现代化又充满设计感的公司。