谈到日本设计工作室 别再只知道nendo了！

导语：谈到日本的设计工作室，估计很多人脑海中第一个浮现的就是设计界第一网红佐藤大的工作室nendo。（来源：普象工业设计小站）

nendo工作室创始人佐藤大，拥有比muji的原研哉、隈研吾等大师更多的粉丝。他被美国《新闻周刊》选为“最受世界尊敬的100位日本人”。nendo也是各类国际设计奖项中的常客。

（水母花瓶）

（可拉伸书架）

（收集雨落瞬间的瓶子）

比起传统的日式设计，nendo的产品更加现代，简约和实用。除了它，其实日本还有很多不为人知但有着自我风格的设计工作室，呈现出不同面貌的日本现代设计。

YOY设计工作室

http://yoy-idea.jp

YOY工作室在2011年成立于东京，是由设计师Naoki Ono和Yuuki Yamamoto两人创办。他们的设计总给人一种小小的吃惊，耳目一新的感觉，为生活中的平凡之物制造小而美的惊喜。

他们的产品容易让人产生错觉，在下意识中潜入与空间的交织感，简单的颜色、利落的造型设计，传达出幽默风趣的一面，这也是他们主要的设计风格。

揭开一片光

这是YOY最知名的作品之一，精致的小壁灯仿佛是墙角不小心剥落的一片光，有种羞涩又心动的感觉。

创意油画椅

你以为它是一幅画？它却成了单人椅，双人沙发。秘密藏在木头和铝制成的“画框”里，而布是有弹性的。

危险的托盘

杯子和托盘看上去都很危险，然而你可以放心，它是安全的。托盘的底端有专门的夹子固定，甚至可以随你喜欢，调整托盘的角度，用你的咖啡杯、玻璃杯、水果或者文具，制作一种高难度的假象。

他们将视觉错觉进行到底，且玩出了精髓，让人感到新鲜又奇妙。大到镜子、椅子，小到书托、茶盘、杯垫等等，每一件都充满空间想象力。今年的作品也不例外，一如既往考验着大家的眼睛。

画布灯

乍看就是一幅幅空白的帆布画布，然而打开开关后，就会出现类似笔刷刷过的痕迹。原来这才是它的真面目——LED灯！

歌词音箱

兼具喇叭和提词功能字幕喇叭，由两个长得像黑胶唱片、斜靠着墙摆放的面板组成。前方的面板负责显示字幕，后面的面板则负责播放音乐，有了它，唱歌不用背歌词，再买个麦克风，就能把家里变成KTV！

模仿日晷的时钟

日晷中的小棍是分针，它的影子是时针。影子是印在钟面上的，整体造型给人感觉小棍和它的影子绕着钟面在互相追逐着。

Design Studio GOES

http://www.goes.co.jp

创始人前田贤刚是个50多岁的大叔，搞设计15年来，他一直都没有变过自己可爱顽皮的调调。与时下流行的“性冷淡风”背道而驰，他们的设计理念是“引人注意而独特的idea”，将身边的常见物品进行趣味设计，魔性到飞起！

二次元漫画镜

二次元专属设计，一秒让你成为漫画主角。

培根肉折叠扇

在饥肠辘辘的夏夜，拿起培根肉扇轻轻一扇，会不会有一股烧烤肉味扑面袭来呢。

跟着时间跳舞的时钟

旋转~跳跃~你看几点！

单反镜头手表

这块用单反镜头作为表面的手表，每个摄影迷都想来一块好嘛。

666开瓶器

不管有没有82年的拉菲，开瓶器先给我来一个！

这还是我认识的燕尾夹吗？

咦，下面为毛有个杆子？

原来这是一把椅子，知道真相的你们眼泪掉下来了吗！

注定是一双不平凡的匡威帆布鞋

这货莫非是巧克力做成的鞋？



好吧，是我too young too simple了，果然还是敌不过大叔们的想象力。谁能想到这是个牙膏架！

H220430设计工作室

www.h220430.jp

H220430成立于2010年，个性十分鲜明，设计师通过对物品造型的改变，使普通的物品呈现出一种奇妙的状态，非常富有内涵和意义。

气球椅子

气球采用纤维增强塑料制成，具有强大的支撑力，气球和椅子都被固定在墙壁上，通过簇拥在一起的气球隐藏了支撑点，从远处看就像是被气球吊起，悬浮在空中的椅子。

Chochin 灯

这款灯还是蛮有日系感觉的，木质材料为主，在东方传统家庭中，比较容易接受。

Larsen C底座

这个底座可以用来插牙刷、花朵，以冰山为原型，亚克力的材料使其看上去晶莹剔透。

蘑菇灯

这款看起来软绵绵的灯以蘑菇为原型，外面采用玻璃钢，内置LED灯，用作卧室台灯很合适。

常春藤椅

一把自带仙气的椅子，坐上去感觉就是仙女本人。



Kyouei Design

www.kyouei-ltd.co.jp

设计师Kouichi Okamoto，1970年出生于日本静冈市，2006年成立Kyouei Design。虽然成立时间不是很长，但是在日本、欧美和台湾都受到众人瞩目。一系列以白色为主的纯净灯具，令人会心一笑的巧思，是他们的标志。

灯光书签

这款有趣的灯光书签简约精妙，原理是在透明薄膜内嵌入纳米银导电墨水。当使用的时候，只要在顶端放一颗锂电池并将整片书签对折起来，一盏小小的卡片式灯变出现了。

最小风铃

只由玻璃和金属两种材料组成的最小风铃。玻璃与金属搭配，叮叮当当的声音清脆悦耳，风铃的结构也十分简单，两块铁片通过缝隙联系在一起，一边遇风摇摆，另一边则轻打玻璃。

A.P.Works

apworks-product.jp

创意工作室A.P.Works，风格简单，气质清新，个个都是敲有设计感的小可爱，锁定你的眼神，让你根本迈不开腿！

空间扭曲餐盘垫

这款扭曲的桌垫来传达爱因斯坦时弯曲理论。通过扭曲的网格图案设计，给人的视觉造成错觉。经典复古的宇宙配色，让餐盘如同扭曲的时空平面一般。

henge回形针收纳器

拿来一块装有磁铁的板子，绘制上初级的人脸造型，可以为它自定义发型。不论是干练的短发，还是飘逸的长发，让你自由发挥！

suihei白板磁铁夹

同类的产品千千万万，APWorks的设计却能增加一些活力。透明亚克力包裹流动的彩色液体，白板上的一抹亮点就此展现。

goodbymarket

goodbymarket.com

goodbymarket是日本的一家创意工作室，产品都极富趣味性和观赏性，最为知名的就是一系列与富士山有关的设计。

富士山便利贴

文字可以写在便利贴的内页，然后对折，富士山出现了！或者在正面写文字，将便签贴到笔记本的一角。

纸巾零钱包

将面纸抽出来的地方，设计成富士山顶，一张张面纸抽出来之际，好似云海和喷烟的视觉意象。背面还可当零钱包。

浴巾和毛巾

运用富士山最鲜明的形象，清凉无比的水蓝色配上山顶终年不消的积雪，只要从中间一顶，一条简单的浴巾就能成为日本最具象征意义的圣山。

kaboomi studio

instagram.com/KaboomiStudio

来自东京Kaboomi Studio每个工作日都会在社交网站上分享各种可爱的小设计，每一个设计都追求细节的完美，别出心裁、温暖人心的元素让物件就像有了生命力一样，涵盖生活用品、文具、平面设计等等非常多元。

幽浮风铃

拥有400年金工技术的Nousaku所推出的幽浮风铃，当风吹动的时候，人就飘啊飘的像在苦苦挣扎~

可爱餐盘