极简北欧风 颜值到底高在哪里?

导语：极简主义追求的是一种纯粹的、无杂质的艺术效果，即选用最简单的形式，最基本的处理方法，最理性的设计手段，求得最深入人心的艺术感受。（来源：界面）

极简主义

斯德哥尔摩设计师 Annaleena Leino，她专注于摄影、产品和室内设计，创办了 Annaleenas Hem 工作室。

Anna Leena 在设计和社交媒体工作多年，室内设计拍摄方面有很丰富的经验。

她的作品中融入了许多自然元素，利用木质家居、绿植和光线来增添不少清新的味道。

大白墙是 Annaleenas 在所有设计中，利用最多的主色调。加入少许的艺术作品凸显空间的艺术气息，利用明亮的光线为空间带来温馨感。

卧室可选用不同材质的黑色家具作为点缀，不需要花俏的装饰，也能为空间增添静谧的感觉。

简单的设计优雅而美丽，柔和的色调烘托出一种宁静的气氛，营造出极简却不失温馨的北欧家居氛围。

极简风也是一种简单纯粹的视觉感受，同时透着一股冷淡的味道。而家庭居住可以考虑加入暖色系，让空间既不失极简又兼并了北欧风的温馨舒适。

客厅内线条流畅的家具样式，使用最基本的几何形状与配色。极度简洁的装饰，反映了设计者无拘无束，大量的留白在视觉上也有放大空间的作用。

餐厅设计以直线为主，省略不必要的装饰。设计的美感与视觉上的冲击力会显得更强。

Unfold Room Divider 屏风借鉴了中世纪常见的造型，使用了充满现代气息的透明色彩，让简约的设计变得不简单。

极简北欧风由一个个人性化的细节构成，将各种天然材料的合理运用。凭借精湛的工艺和人性的设计，体现出一种追求品质与个性张扬的高级感。

极简北欧风也可以是一块调色盘，黑色、白色、灰色和咖啡色交织在一起，创造了干净、平和的室内空间。