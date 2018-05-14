几十块钱就能买到百年品牌的“设计大奖”？

导语：提到设计大奖，大家是不是都觉得那一定很贵，想买也买不到，看看就好咯。然而就有这么一些“设计大奖”真的是好用好买又不贵，分分钟来一打这种！接下来就让我来科普一下~（来源：普象工业设计小站 ）

日本国誉设计奖（KOKUYO DESIGN AWARD）类似于MUJI的无印良品设计奖（MUJI AWARD），从2002年开始举办至今（除了2010年未进行评选）。挑选来自全球各地应征的优秀文具之中的佼佼者，并把大部分的获奖文具进行批量生产，让它们接受大众的考验。简单的说就是人人都可以买的到优秀的设计大奖文具。

接下来就让我们来看看都有什么新奇的设计

1、可以吃的文具

（2017 大奖）

如果你有需要就把办公桌的这些“文具”吃了吧

一天的工作下来你大概会觉得很疲惫，尤其是遇上冗长的会议 ，元气一会会就会被消耗光，这时如果来个零食补充一下，世界都美好了。

糖分、能量、咖啡因都是上班族补充能量的必备选择，将它们打造成有棱有角的模样，放在办公桌上或者粘在墙上，想吃的时候就可以随手取下。既美观又实用~

2、时间之船

（2017卓越奖）

对于时间的流逝，总是那样的不经意

时间到底是什么呢？一天的时间究竟可以做多少事呢？我们有手机，有钟表，看得到的是现在已经几点了。时间之船它并不能告诉你现在几点了，它只有一个刻度，那就是0点。

当你看着船帆随着时间的推移而推移，即使它很缓慢，也终究会绕完一圈，比起让你准确知道时间，这种无形的消逝展示在你眼前是不是变得更加可怕。

3、画笔橡皮

（2017 卓越奖）

麻麻再也不用担心孩子乱涂乱画了~

长着画笔的模样，实际上是一只可以拿来画画的橡皮，不管你想在哪里作画，都可以拿着它想画就画。

彩色的橡皮可以吸附于任何材料，哪里都不能阻止你创意的发挥。但是它又可以轻松抹去，只要用手轻轻一擦~

对于喜欢涂鸦的儿童来讲，家中必备了。

4、磁力文具

（2017 卓越奖）

笔除了可以是笔，它们还能有很多作用

如果将笔做成是有磁力的文具，那它们就不再只是仅仅笔的样子。两把笔组成可以成为便签夹，三把笔可以成为圆规。

甚至它们可以帮助你一起收纳其他文具，如果你没用笔袋，它们也会自成一体不会散开，让你到处去找。

5、素材文具

（2016 大奖）

你的文具长什么样由你自己决定

往常我们所看见的文具都是既定的模样长短，出什么样的就买什么样的。然鹅素材文具则是把文具最原始的样子展示在你眼前，你可以按照自己的喜好将它们缩减长短。

不管是橡皮、三角尺还是铅笔，都可以由一变多，满足你的不同长短要求，让你拥有更适合自己的文具，使用起来更加得心应手。

甚至可以转变成另一种形式，橡皮变成大头针的底部，三角尺加一根细线就是一根时髦的项链，怎么运用完全看自己，打破了文具的界限。

6、完美裁剪器

（2016 卓越奖 ）

丢掉繁琐的小剪刀，胶带的终极者来了

相信喜欢做手工的同学们在使用胶带时都有裁剪麻烦的小烦恼，这个裁剪器正是解决胶带裁剪的救星。只要将它戴在拇指处，轻轻一划就可以完成裁剪，也不影响其他的操作。

看着这发明似乎很简单，但是使用起来却十分方便~

7、时间印章

（2016 卓越奖 ）

只要是你想记录的事物，都可以给它们添加时间的印记

很多东西我们在拥有之后久而久之就会记不清它们是什么时候就开始陪伴在我们身边，尤其是有纪念意义的，比如爱人送的皮带。时间印章就能帮助你解决这些问题，无论什么材质，它都能轻松的将时间印上。

有了准确的时间之后，它们的年龄就更加一目了然。除了纪念意义之外，像隐形药水、香水、耐用的妆品之类的，开封之后用到过期了也不知道，印上时间，就能准确知道它们是否过期。

商品化-可买得到系列

8、漫画胶带

（2016年 卓越奖）

将礼物以最特别的方式打包起来送给最重要的人

这是一款带有漫画形式泡泡、效果线的胶带。在你用它打包礼物之后还可以在胶带上画上你额外想要表达的东西，独特又有趣~收礼者也能更加感受你送礼的用心~

而它也因为口碑爆棚，迅速走红，成为国誉胶带产品的一枝花~

售价：972 日元（含税）

9、迷你单词本

（2015年 大奖 ）

随时随地，学习起来，童鞋们四六级准备好了吗？

外观小巧玲珑，便于随身携带。然而小体积却有你想不到的大容量，70张的纸量，内容记载量妥妥的~

采用经过专门测试的纸张和皮筋，不容易变形磨损，质量杠杠的~除了记单词之外，作为随身小本备忘也是不错的选择。

售价：1566 日元 （含税）

10、转瞬即逝，美丽日历

（2015卓越奖）

日子是一点一点慢慢扯开的

和常见日历不同的是，如你所见这本日历上的时间是由一根根线条缝制而成的。色调清雅别致，使用方式也与众不同，当这天悄悄过去，你拉住这根线，一点一点的将它扯出，那么当天便随之结束~

这样就有种时间消逝在自己手上的隐隐痛惜感，唯美又形象，同时会让你想要更加珍惜未来的每一天。

售价：4860 日元 （含税）

11、多角橡皮檫

（2002 荣誉奖 ）

喜欢怎么擦就怎么擦

为什么我们喜欢用新的橡皮，因为新的橡皮，棱角分明，擦线条时比较准确，不会“误伤”其他画面，但是一般的橡皮只有4个角，很快4个角就会被磨平。

然而这款橡皮擦就厉害了，因为它有28个角！不断享受新橡皮的感觉，让你用到爽~也是很受学生们的欢迎了~

售价：162日元 （含税）

12、没有名字的颜料

（2012 大奖）

不告诉你它是什么颜色，只告诉你搭配，你能猜得出它的样子吗？

一眼望去，我们能在这盒颜料上看到的只有红黄蓝三个原色，其他料管都是按照三原色来进行搭配，而搭出来的颜色也是你意想不到的，只有当你亲自将它带回家，一一挤出来才能看到它们的庐山真面目~

圆圈大小表示调和色彩的多少，+号则表示添加的色彩。当然了，如果你是用色高手，那么发挥你的想象力，大概也可以猜个八九不离十。

（已售罄）

13、真正的标尺

（2014 卓越奖）

一丝不苟的刻量

从表面上它和其他的尺子似乎没什么不同，但是仔细观察你就会发现比起其他的尺子它的精准度更准确。

道理也很简单，平常的尺子在划分刻度时用线条隔开，而那个线条本身就占了宽度，而现在这把则把原先隔开的线条宽度也囊括在内了。对于对刻度有严格要求的，这把尺子大概是完美的选择。

售价：1080 日元（15cm 含税）

14、儿童桌

（2011 大奖）

让孩子尽情释放ta们的天马行空~

这个儿童桌的外表被一层厚厚的画纸包裹，让孩子能够在上面尽情挥霍ta们的画笔，画完一面只要翻滚一下桌身就可以接着画下一面，让绘画变得更加有趣~

圆角的设计更有利于桌子的滚动，同时不会因为尖锐的桌角让孩子受伤。而更值得关注的是当这些画纸使用完后，它依然是张可以使用的小桌子，或者小凳子，甚至是猫咪的游乐场所~

（已售罄）

15、stoop （便携式座垫）

（2013年度 卓越奖）

户外妥妥走起来

stoop是一款室内户外都适合的坐垫，从儿童到老人都可以舒适的使用它。轻量便携，承重能力却非一般。有了它，户外出游再也不用担心没地方坐了~

Stoop的设计变更（设计奖项设计→正在考虑的设计→最终设计）

售价： 3500 日元（含税）

嗯，种完草了，知道接下来你们又要问链接了。既然你诚心诚意的发问了，那么我就大发慈悲的告诉你，去官网就好啦~