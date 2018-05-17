设计爱好者的出游指南 20个全球新建筑出炉

导语：皇家建筑师学会（简称 RIBA ）最近公布了 2018 年国际杰出建筑奖（RIBA Awards for International Excellence 2018）的得主。（来源：好奇心日报）

原标题：《16 个国家的 20 个杰出新建筑 或许可以成为爱好者出游指南》

这个建筑奖项颁发给了 16 个国家的 20 个杰出新建筑，包括大型城市基础设施计划、私人住宅、文化目的地、公民空间、教育建筑和宗教场所。

RIBA 在建筑界颇有话语权，其主办的斯特林奖和皇家建筑师金牌奖都是英国建筑界最权威的奖项，而在 2016 年设立的建筑国际奖项，更是向全球建筑师开放，将关注点引向了世界各地最具创意和最重要的新建筑。

谈到今年的 RIBA 国际杰出建筑奖，RIBA 总裁 Ben Derbyshire 表示：“ 2018 年 RIBA 国际杰出建筑奖是对世界各地建筑的广度和质量的证明。这 20 个杰出项目因其建筑的雄心壮志，设计巧思以及卓越的执行力而被选中。重要的是，它们展示了建筑对我们日常生活的重大而深远的贡献。”

包括 Boeri Studio 的“垂直森林”项目，Foster + Partners 事务所的深圳华润小径湾大学，日本建筑事务所 Nikken Sekkei 的 Toho Gakuen 音乐学校，伦佐·皮亚诺建筑工作室的雅典 Stavros Niarchos 基金会文化中心等项目都有入选。

完整获奖名单在这里，感兴趣的话一起来看看。

Vilanova de la Barca 老教堂改造项目，设计方：AleaOlea architecture & landscape

Vilanova de la Barca 老教堂位于西班牙莱里达省，是一个建于 13 世纪的哥特式建筑，1936 年由于西班牙内战遭到了部分损毁，一直处于未修复状态。

AleaOlea 建筑及景观事务所接手这个项目的任务即是恢复教堂的原始外观，并将其改造成一个新的多功能空间。项目根据格子纹理和阿拉伯瓦片屋顶建立了一个新的砖块外观。整个项目像是一个拥有陶瓷外壳的新建筑，轻轻地坐落在古城墙的遗迹上。从外部看，它拥有旧教堂的样子，而在建筑内部，因为有了新窗户而突出了拥有自然光的入口，新方案中的天井采用了白色的墙壁。设计师的意图是在旧建筑和新建筑之间建立起了建筑之间的对话关系。

奥丹艺术博物馆，设计方：Patkau Architects

奥丹艺术博物馆（Audain Art Museum）位于加拿大惠斯勒，超过 5000 平方米的博物馆空间，收藏了 Michael Audain 从 18 世纪末英国哥伦比亚时期至今的私人藏品。

Patkau Architects 负责为馆内外的艺术品提供一个安静而简洁的自然景观。黑色金属包裹形成的简单建筑外观逐渐向森林阴影处消隐。建筑外表皮开口处黑色金属表皮被明亮的木框包裹着，形成了入口门廊，同时也为通向展览室的玻璃走廊形成对景点。

BBVA Bancomer 金融大厦，设计方：LegoRogers （Rogers Stirk Harbour + Partners and Legorreta + Legorreta）

BBVA Bancomer 金融大厦位于墨西哥城，253 米的高度使其落成后成为墨西哥最高建筑，它由Rogers Stirk Harbour + Partners 和 Legorreta + Legorreta 公司联手建造。50 层高楼为 BBVA Bancomer 公司提供 78600 平方米的办公面积，并能容纳将近 4500 名员工。

在这座高楼上可以一览墨西哥最大的公园查普尔特佩克公园的美景，以及俯瞰墨西哥最重要的街道之一Paseo De La Reforma。

设计方希望通过设计来促进员工之间的团结与交互协作意识。大楼中，每九层设有一个空中花园，为员工们提供了充足的室外空间，供其进行会议与休息，同时可以 360°欣赏到外景。在内部空间布置上，则与大楼所处周围的环境相配合：打破了传统了办公空间布局方式，将这处建筑与职能中心内部联通，为里面所有的工作人员提供了多样化的高效率办公环境。

Fine 艺术博物馆 ，设计方：Estudio Barozzi Veiga

Fine 艺术博物馆位于瑞士库尔，实际上是 Planta 别墅的延伸部分，它与周围的花园融合在一起形成一片全新的公共区域。

尽管博物馆看上去是独立于富有历史感的别墅之外的一栋建筑，但设计师致力于建立两者之间的对话，基于两者在经典结构上存在的平衡。尽管 Planta 别墅有着强烈的装饰感，博物馆的外观极尽克制，但两栋建筑都呈现出中心对称的平面。在作为延伸部分的美术馆，经典构型也使结构系统的简化和地下空间的展厅设置成为可能。

避免多余元素的设计使美术馆显得足够成熟，而由此去除所有结构、建造和程序分割之外的元素，也使得整体统一而简洁。

Captain Kelly 的海边小屋，设计方：John Wardle Architects

Captain Kelly 海边小屋位于南太平洋的塔斯马尼亚岛上，坐于一处临海的悬崖边上。这座小屋建于 1840 年代，是为水手而建造，现在已经破败不堪。

John Wardle Architects 团队的介入，是负责对原建筑进行翻修，并在此基础上运用当代设计语言进行扩建，保留它历史感的同时，将其与周边自然景观融合得更好。

新插入的混凝土墙替代了原来的木材，保证其坚固性和持久性。同时还新扩展出来了户外用餐区。

中央欧洲大学校区规划一期工程，设计方：O’Donnell + Tuomey

爱尔兰建筑事务所参与了布达佩斯中央欧洲大学校区规划的一期工程。这个项目位于布达佩斯，设计师的创新思路改变了大学与城市的关系。一期工程包括大学面向公众的部分，为市民和学生提供的图书馆和咖啡馆。校园因此与城市相融合。

现存的校园由相临的，入口各自独立的大楼组成，其间的连接被最小化。设计团队发现了介入这个城市中心街区的机会，将一系列独立独特的建筑转变为开放的校园。他们用一系列庭院将原有和新建的设施连接起来，鼓励不同院系之间进行互动与合作。

Children Village，设计方：Rosenbaum + Aleph Zero

Rosenbaum and Aleph Zero 建筑事务所设计的巴西儿童村项目。

在这个以农耕手作为特色的生活方式的地方，如何让建筑的介入不突兀是个难题。设计师在具体操作时，也把学校从单一的学习空间的身份，转变为一个有“家”的意义的地方。

Lanka 学习中心，设计方：feat.collective

斯里兰卡的 Batticaloa 地区常年遭受内战动荡和海啸侵袭，斯图加特大学建筑空间概念所还曾针对此地区做过设计研讨课程，最终研讨内容变成了一个落地斯里兰卡东海岸的学习中心，由当地企业家、手工艺者和工人们共同建造。

建筑选址在一块空旷场地，建造的先决条件是它在落成后能通过树木的阴影遮阳。5 个拥有相同设计的建筑体量围合出一个宽敞的院落。

布达佩斯地铁 M4 - Kálvin tér 车站，设计方：PALATIUM Studio

布达佩斯地铁 M4 号线是该城市过去十余年兴建的最大基础设施工程。掌舵整个工程设计的是 PALATIUM Studio，参与完成整体项目的还有一系列工程公司。

整条 M4 号线共有 10 个站点，其中 Kálvin tér 站是最大的一站，它同时作为与 M3 号线的换乘站，因此格外繁忙。站点采用最初确定的随挖随填法进行结构施工，裸露的混凝土结构成为整个地下空间的构成元素，X 形的梁与上上下下的扶梯相互交错，犹如一座地下混凝土艺术宫。

以色列赫茨尔山阵亡士兵纪念馆，设计方：Kimmel Eshkolot Architects

“以色列赫茨尔山阵亡士兵纪念馆”（Memorial Hall of Israel’s Fallen at Mount Herzl）位于赫茨尔山的以色列国家公墓之中，用来纪念以色列阵亡士兵。

设计团队用一种起伏的漏斗形砖块砌成，把大厅的天空打开，让自然光洒满空间。2006 年，Kimmel Eshkolot Architects 受到以色列国防部家庭、纪念和遗产部门的委托，围绕着一个环绕中心雕塑砖结构 250 米长的“名字墙”进行设计。螺旋形墙由超过 23000 个混凝土砖组成，每一个都刻着一个阵亡士兵的名字，在每一周年纪念日上，它们都被白炽灯所照亮。

南特美术博物馆，设计方：Stanton Williams

去年夏天完成改造扩建，向公众开放的南特美术博物馆（Musée d’arts de Nantes），已经成为当地一处标志性文化项目。也是除巴黎之外法国最大的美术博物馆之一。

伦敦事务所 Stanton Williams 的设计融合了围绕收藏品精心设置的博物馆技术和现代建筑设计，将原有美术馆的内向形象改造成对城市及市民开放的充满活力的、平等的、友好的现代空间。

荷兰 Voorlinden 博物馆，设计方：Kraaijvanger Architects

这是一座关注怎样服务于艺术品展示的博物馆建筑。六个沙丘状的彩色墙壁屹立于景观之中，纤薄的玻璃正立面将室内开放于周边的公园用地。优雅的白色柱子支撑起巧妙的屋顶结构。

而这座对称设计、空间宽敞、现代风格的建筑，让人联想到古典建筑。室内划分成三部分：收藏品展示区、临时展区以及永久展区。室内设有 20 个自然光展厅、一个礼堂、图书馆、打印室、科普空间、储物间以及博物馆商店。

Sancaklar 清真寺，设计方：Emre Arolat Architects

Sancaklar 清真寺坐落于伊斯坦布尔郊区一个名为 Buyukçekmece 的社区内，该希望能够做到真正关注于宗教空间的精神，来解决清真寺设计的一些基本问题。

建筑场地位于一片牧场中，一条公路将它与周边的郊区封闭小区隔离开。在清真寺顶部庭院中的公园周围建起一片高墙，在喧嚣的外界环境与公园之间建立起清晰的边界。从公园中伸展而出的长长的遮篷成为在外面唯一可见的建筑元素。建筑就位于遮篷下方，可从顶部的庭院穿过公园进入。天然石块楼梯沿着天然的景观斜坡而建。

雅典 Stavros Niarchos 基金会文化中心，设计方：伦佐·皮亚诺建筑工作室

雅典 Stavros Niarchos 基金会文化中心位于雅典中心南部 4 公里的卡利地亚。项目坐落于景观花园中，包含希腊国家图书馆和国家大剧院，总占地面积 17 万平方米。

为了改善城市于海洋的关系，项目在场地南边设计了人造山丘，景观沿着山坡向上延伸，并在坡顶到达文化中心，享受壮丽的海景。歌剧院与图书馆在建筑中共存，以一个公共集会之所作为连通空间，并成为建筑的主要出入口。图书馆顶层天棚之下有一间玻璃阅览室，在这里可以 360 度享受雅典城市和爱琴海风光。

Studio Dwelling at Rajagiriya，设计方：Palinda Kannangara Architects

这是一个建筑师的办公室和住宅，位于斯里兰卡城市边缘一系列高层建筑附近，并靠近主要道路，但仍像是个世外桃源，虽然有道路交通噪声，但相邻的沼泽有意想不到的景观，完全渗透到自然环境当中。

设计师不仅创造出了满足生活、工作和休闲的多样性空间，还将自然采光、沼泽地等自然景观，以及收集和利用雨水等功能结合在一起。

Tatsumi 公寓住宅，设计方：Hiroyuki Ito Architects

Tatsumi 公寓住宅是一个位于东京海边的住宅项目，基地紧邻穿越高速路和公共交通站的拥挤街道。这栋 10 层的混凝土建筑从仅 47.97 平方米的基础上平地而起，如同一根立起的桩一样插入基地。建筑采用了 RC 结构以阻隔来自街道的交通噪音和降低周边地铁站造成的地面震动。

设计团队充分利用了梁柱之间的狭窄空间。在房间内设计了很多平面上下陷或立面上凹陷的空间，这些空间的设计可以使人在坐下或后仰的时候更为舒适。

Tohogakuen 音乐学校，设计方：Nikken Sekkei

Tohogakuen 是位于东京郊区的一所音乐学院。Nikken Sekkei 接手设计工作时，被要求将其打造成音乐和环境之间具有更多视觉联系的场所，而不仅仅是一个孤立的空间。

有时，为了不同的声学条件，学生往往喜欢在走廊或楼梯学习，而不愿在单独的教室里学习。因此设计师将教室和走廊都利用起来作为同步进行音乐训练的场所，这同样也保持了声学的独立性。

阿姆斯特丹大学改造项目，设计方：Allford Hall Monaghan Morris

Allford Hall Monaghan Morris 建筑团队对阿姆斯特丹大学进行了大规模改造。使用多年的两幢实用主义风格的历史建筑被拆除，取而代之的是高层空间，满足了包括不同学院学习交流使用以及公共功能实现需求的同时，为校园打开了新的视野。

亮点是一座受到阿姆斯特丹历史悠久的运河启发而设计的人行天桥，连接了一系列的公共空间和商业空间，也成为校园内一处独特的街区景观。

垂直森林，设计方：Boeri Studio

垂直森林设计的基本概念是在城市中心区，不通过侵占城市土地在三维的空间层面增加城市绿化率。

垂直森林的一期工程位于，是两个分别高 110 米和 80 米的住宅塔楼，也是益虫和候鸟停留的新家园。建造这些垂直绿化相当于安插了一个1 万平方米的森林在城市之中，其产生的微观环境将为住户提供氧气的同时吸收多余的二氧化碳和杂尘，并有效的隔离了城市噪音。植物的灌溉由经过过滤的生活污水完成，并且循环利用，从而促进了空气的流动，进而减少了整栋建筑空调的消耗。

深圳华润小径湾大学，设计方：Foster + Partners

深圳华润小径湾大学是由华润主席傅育宁博士创立的学校，校园建筑面积 55000 平方米，为区域发展的一部分。在规划中，这里还要建造酒店、俱乐部、商业和住宅等项目，创造一个多功能城区。

校园坐落于山坡之上，可远眺南海。500 名学生将在这里学习，设计要为 300 名学生和 35 名教职员工提供居住设施。五栋教学楼和创新中心位于中央林荫道旁的山顶上，末端为主礼堂，内设可容纳 580 人的讲堂和会议室。图书馆、小礼堂、学生吧、体育馆和宿舍被设置在山腰上，能观赏海景，植物蔓延在建筑之间。

设计强调在建造中使用色调统一的材料，如裸露的清水混凝土，铜色贴面和特别研制的陶土砖等，让校园成为了一个整体。