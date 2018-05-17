9块9的玻璃竟然逆袭成“买不起系列”

导语：在我们眼里，玻璃制品应该是很便宜的9块9系列，比如说宜家的很多产品，只要我想买，说出手时就出手，然而当玻璃经过了设计师之手，却只能存在于我的“买不起系列”清单中。（来源：普象工业设计小站）

原标题：《9块9的玻璃逆袭成“买不起系列” 这还是我认识的玻璃吗？》

鬼知道玻（wo）璃（de）们（xin）经历了什么，在这两年的米兰设计周上总会看到一波透明玻璃家居产品，加上平时也搜集了不少，可把我心水的哟！

虽然买不起，但还是忍不住想给你们介绍：

家具

Folio桌子

说到透明家居品，就不得不提意大利的Glas品牌，它可是被成为最美的玻璃家具品牌，用创意玩转各种透明家居，比如去年在米兰设计周上展出的这款Folio桌子。

从桌脚到桌面一气呵成，由一片薄15毫米的透明弧形玻璃制成。优雅的曲线和精心的细节设计，将玻璃制品的工艺展现得淋漓尽致。

茶几

开普敦艺术家Atang Tshikare和当地Okha工作室设计了一套茶几，包括一张名为Metsing的茶几和一张名为Kaggen的边几。

设计师将厚实的玻璃镶嵌件与坚固的青铜框架结合，打造出这套独特的茶几。

设计灵感来源于古老的非洲神话，这两个茶几分别代表着非洲神话中的角色。茶几的名称“Mesting”，是非洲Sotho部落的咒语，意为“有水的地方”，三块相连的玻璃就像三个神圣的水池般。

而边几的名称“Kaggen”，则意为“祈祷的蟑螂”，设计师用黄铜骨架来代表动物的只脚，形象又抽象。

Candela茶几

由设计师Jorge Dieg Etienne设计的限量版Candela茶几，使用玻璃纤维与混凝土制作而成，高低起伏波浪式的混凝土结构底座，充满了艺术戏剧性，重新诠释了墨西哥现代主义的室内外家具风格。

这张茶几同时也是为了向先驱建筑师Felix Candela致敬。Felix Candela在墨西哥于20世纪50年代推动了混凝土设计的发展，是个运用混凝土的高手。

Bold Table

这张桌子由设计师Daniele Lago设计，设计师利用了阴影的视觉效果，把下面的支撑底座设计成黑色，看起来就像只有一个支撑柱在支撑着桌子。

重点是这个看起来是大理石的桌面，其实用的是像磨砂玻璃般的半透明石材制成的，是的，连大理石桌面都能透明了~不过要近看才看得出来。

Vertigo Table

Lago还在米兰设计周展出了这张名为Vertigo的木桌，同样是看起来只有一边支撑的桌脚，其实桌子中间还有块超透明钢化玻璃隐形片支撑，为整个桌子创造出不对称的悬挂感。

干净简洁的线条，加上钢化透明玻璃的特色设计，就连桌面的纹路宽度都是不规则的，令这款桌子给人留下深刻的印象。虽然整个桌子只用到一片玻璃，但我还是买不起啊。。。

Ombré椅子

拉脱维亚设计师Germans Ermičs，一个只会用玻璃做设计的设计师，打造了一把向仓俣史朗致敬的透明玻璃椅。

这把椅子没有一个螺丝，而是使用Photobond 100黏胶将六片玻璃黏合到一块。极简精致的设计，加上迷人的渐变色，尽显出玻璃的魅力。

Prism椅子

同样是一把透明玻璃椅子，日本设计师吉冈德仁却有不同的诠释。为了不显椅子太过单调，每块玻璃边缘都饰有特殊的斜面，能够散发出折射与反射光，为空间带来更多趣味性。椅子看似很轻盈，但它的承重能力也是杠杠的！

灯具

Filamento灯

马德里Mayice设计工作室利用弯曲的透明玻璃制作了一款长一米多的灯具，设计师使用一根长玻璃管作为灯具外罩，以及一根灯丝作为灯泡。

当在黑暗的房间中打开，能产生犹如激光般的效果。

当灯光关闭时，波浪式的玻璃设计也能在空间中作为装饰品。

Phenomena灯具

Phenomena系列灯具由捷克工作室Dechem设计，设计灵感来源于简单的几何形状，制造过程中则通过木制模具来完成。

透明玻璃灯罩的渐变性在灯光的照耀下显得更加浪漫，营造出犹如极光般难以捕捉的梦幻。

置物架

Deep Sea书架

日本设计师佐藤大设计的名为Deep Sea的书架，采用灰蓝和蓝色调的彩色透明玻璃制作出了这款具有渐变效果的书架，越往下颜色越深，犹如深海般梦幻。

Dr Jekyll and Mr Hyde书架

设计师Piero Lissoni设计的这款透明玻璃书架，象君第一眼看见便爱上了，耀眼的颜色，随便往哪个简约的家里一放，都是极高调的装饰品。

放在阳光下，就连投出来的影子也是带有色彩的，真是自带光环啊！

艺术装置

手工艺品

在今年米兰设计周中，Ronan和Erwan Bouroullec为Wonderglass设计的一系列半透明的手工艺装置。

工匠们将熔融玻璃倒入木制模具中制作，整个过程都是纯手工，因此做出来的每个工艺品都不一样，各有其特点。

这些工艺品的色调与莫兰迪色系相当，摆在展台上，就犹如莫兰迪的静物画般迷人。

花瓶

工业设计师Ron Arad为土耳其玻璃品牌Nude设计了一系列四件套相互嵌入式的花瓶，可以层层堆叠。

四个花瓶经过7个月的研发和设计，采用名为çeşm-ibülbül（土耳其语译为“夜莺之眼”）技术，由水晶透明玻璃制成。

在制作过程中，还需在熔融玻璃周围缠绕彩色玻璃棒以产生旋转的斜条纹效果。花瓶整体仿佛呈现出流动的状态，瓶口一个个由大变小，高度由低渐高，以便能够互相嵌套。

每个透明玻璃上的彩色条纹以相对的角度放置，叠放在一起时就产生了莫尔效应。

水壶

设计师Tomas Kral为品牌Nude设计了形如鹦鹉造型般的玻璃水壶，仿生南美鹦鹉的杯嘴设计，瓶身侧面刻有的条纹就像是鹦鹉的羽毛。

水杯的颜色更是突破了普通水杯的单一性，瓶口、瓶身、以及侧面条纹采用了明亮的紫色、玫瑰金、粉色等进行色彩拼接。

Tom Kral还曾设计了另外两款以鸟为主题的水壶，分别代表了不同的鸟类。

Nude在米兰设计周还展出了由设计师Defne Koz设计的三个可镶嵌的透明花瓶，每个花瓶的颜色都与其他两款形成鲜明对比。