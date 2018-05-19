这些椅子颠覆三观 简直开启了新世界的大门

导语：椅子是最万能的家具，我们吃饭工作都在椅子上。它不像大家具那样死板，又不像沙发那样笨重，随便摆在哪里都能焕发生机。漂亮的椅子想必大家看得都已经视觉疲劳了，下面这些椅子就不得了了，花头精一个比一个足。（来源：普象工业设计小站 ）

藏进书架里的椅子

日本建筑师苏藤本为意大利品牌设计了Bookchair系列，家具是嵌入式chair-shaped元素。不使用的时候，椅子嵌入货架，不占任何空间，使用的时候，椅子位于离书架最近的位置，方便拿取。

坐着就能燃脂？这把座椅能做到

长时间坐着是不健康的，如果不能摆脱久坐，有没有什么办法能够实现健康地坐着呢？

SitTight是一把升降椅，与众不同的地方在于，它的椅子底座采用了类似不倒翁的半圆形状。

设计团队认为，扭转坐姿的负面影响关键在于我们身体的自然平衡能力。当你坐上去，你的部分肌肉将被激活用来主动维持平衡。带来的直接后果就是心率和大脑活动增加，会有一种类似骑自行车的感觉。

热带鸟安乐椅

这张乍一看像一大盘桃子，充满异国情调的安乐椅，是受到生活在中美洲的热带鸟启发设计而成的。由单色圆形底座和14层重叠的衬垫组成，这样的设计使扶手椅看起来像开放的花朵。

这些垫子就像热带鸟的羽毛——开放和多彩。它们有不同的颜色，每个垫子都是两种色调，所以能组合成多种风格。

最省料的椅子，可以治好葛优瘫

Miroslav Truben设计的这把椅子，可能是史上最节省材料的椅子之一。它保留了椅子最基本的部分，座位和靠背。整个椅身采用木材打造，等于是两块弯曲的板，就构成了一把椅子。最终呈现出了犹如雕塑艺术的美学效果，保证了椅子的轻盈。

毫无疑问，这把椅子不会是那么好坐的。葛优瘫式的坐，盘腿坐，基本都不太实际，你只能正襟危坐。不过这可能也是好事，可以锻炼出你优美的淑女坐姿，或者优雅的绅士坐姿~

一把椅子拆开两人坐

当两个人只有一把椅子的时候怎么办？Dividì座椅是通过想象希望在同一环境中面对面分享见解的两个人而设计出来的，因而座椅的椅身被分为两个相互独立且作用均等的部分：一把凳子，以及一个日式无腿靠椅。

被切断的椅子

这残缺的椅子叫“Cut Chair”是Peter Bristol的作品，这张椅子只剩下一只完好的脚。其他的三只脚好像被一刀切开了，但是为什么只剩下一只脚这椅子还不会倒下来呢？你看得出破绽吗？

其实固定椅子的装置被隐藏在了地毯下方，坐上去是绝对安全的，其稳定性非常好，看看下面的图解你大概就懂了。

人见人怕的“炸裂椅”

如同玻璃栈道一样，这把椅子同样有着让你“心惊胆战”的神奇功效。这把椅子取名 Exploded，采用枫木和透明亚克力制作而成。当你看到它的时候，就好像透过玻璃看到脚下深渊，充满不稳定和不信任感，坐上去感觉安稳但也疑心重重啊。

这是一把解构分解椅，从远处看就像一把结构松散的废椅。实际上设计师是将一把分解的木椅嵌入在透明的塑料盒子，给人一种视觉上的错乱感。

一张椅子，就可以给你一个小世界

总有一些时候，我们需要一个安静私密的空间。MZPA Design专门设计了一款几何、胶囊形状，并且隐密性极高的私人座椅。

封闭的空间设计可让使用者暂时脱离喧嚣的外部环境，进入到一个相对安静且不受打扰的私人空间。内部设置了符合人体工学的坐垫、储物袋、LED灯、USB充电、iPad支架，扬声器系统、甚至太阳能电池板等。

独特的短钢丝椅子

全部采用钢材骨料制作而成。短钢丝在磁力作用下被结构框架吸引在表面之上，创造出独一无二的复杂形态。

能让你随时随地坐下的椅子

为了让工人们更好地休息，瑞士设计工作室 Sapetti打造了第一款可以让人随时随地坐下的外骨骼Chairless Chair。它通过腰部、膝盖和脚部的系带固定在用户的身体上，并不会影响正常的行走和站立，在弯腰或是下蹲时会自动支撑用户的身体。

可以翻转使用的椅子

只需要翻转它，椅子就变成小书桌了，可以进行绘画和写作。

秋千滑梯椅

荡秋千、滑滑梯、跳格子这些儿时的场景你还记得吗？设计师Taylor Scott Ross将这些童年元素融入家具设计中。秋千和椅子结合在一起就成了秋千椅；在跷跷板两端分别放上花盆，浇花的时候仿佛在和俏皮的小伙伴做游戏；爬上滑梯椅上再溜下来，想必也是别有趣味。同时，设计师还将他的创作灵感绘制成了一组小漫画 ，生动有趣。

简洁的一笔画椅子

Bold Chair是一款类似一笔画的椅子，看起来貌似不大结实，对于坐上去会有所犹豫，但坐着很舒适，还被纽约现代艺术博物馆（MOMA）永久收藏。

绳子座椅

这款绳子座椅，将绳子浸入树脂后缠绕成既定造型，树脂凝固后就形成了一款小座椅，全镂空的造型竟然能承受一名成人的重量，简直惊人！

沙发椅与餐椅自由变换

设计师把沙发椅和餐椅合二为一，设计了一把名为 Hybrid 的椅子。运用的原理非常简单，以额外的木板连接座位和椅背，再在座位底部安置一条连接椅背的绳子，绳子松开时座位向下垂，变成沙发椅，把绳子向上拉便把座位提起，成为餐椅，可以变换以适应几乎任何情况。

以真乱假的二次元漫画椅

Nendo工作室打造的这50张椅子，没有采用任何色彩，不讲究纹理或功能性，设计师改变了椅子的固有形态，从漫画中截取一系列戏剧化的线条、发散的射线和圈圈，直接运用在椅子的扶手、靠背、椅子腿上。

每张都像加了日漫特效，带着大开脑洞的二次元风格。

吓得宝宝都抖了

溜了溜了……

看我表演一个瞬移

旋转跳跃我闭着眼

自带光芒BGM

老铁，我们边走边聊！